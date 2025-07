TOP 14. Oubliez les stars : voici les 5 cracks qui pourraient voler la vedette en 2025/2026

Parmi les nombreux à découvrir le Top 14 la saison prochaine, il y a des jeunes pépites. Voici ceux qui ont une carte à jouer et vont se révéler d'après nous.

Chaque année, la valse des transferts du Top 14 amène de nouveaux joueurs talentueux, prêts à exploser dans la meilleure division du rugby français. La plupart ont déjà connu le rugby professionnel, mais à l'échelon inférieur. Ils vont maintenant se frotter à encore meilleur. Un jeu plus rapide, des contacts encore plus appuyés. Voici les 5 joueurs, qui vont découvrir le Top 14, qui ont retenu notre attention.

VIDEO. Le nouveau maillot de l’Écosse cache un message que seuls les vrais fans comprendront

Lorre : un destin tout tracé

Gabin Lorre n'est plus un inconnu dans la sphère rugbystique. Cela fait déjà quelques saisons qu'il excelle en Pro D2 à l'arrière avec Béziers. Après un exercice 2024-2025 exceptionnel, où il a fait parler tout son talent dans la division, terminant pour la 2e année consécutive dans le top 3 des meilleurs marqueurs d'essais, il a décidé de rejoindre le LOU.

Avec le départ pour La Rochelle de Davit Niniashvili, Lyon a décidé de confier son arrière-garde à Gabin Lorre, qui sera en concurrence avec Alexandre Tchapchet. À 23 ans et quelques semaines après avoir été convoqué dans le groupe France avant le départ en Nouvelle-Zélande, Gabin Lorre va découvrir le Top 14. Destiné à prendre la relève de Nianishvili, le chemin de l'arrière est désormais tout tracé.

Mallez : des espoirs mais une grande concurrence

Depuis tout jeune, Paul Mallez est porteur de nombreux espoirs. Surclassé avec le XV de France U20, il avait déjà, à l'époque, le talent pour s'imposer au Stade Toulousain. Mais trop de compliments ont fini par ralentir sa progression. Alors, il est parti en prêt à Aix-en-Provence. Deux années, entre 2023 et 2025, fructueuses, qui ont mené à des convocations récentes en Bleus.

Après avoir impressionné sous le maillot du XV de France, notamment l'entraîneur des All Blacks Scott Robertson, Paul Mallez est de retour à Toulouse pour entamer un nouveau cycle. Celui de la confirmation. Si le staff du Stade a beaucoup d'estime pour lui, il va devoir faire face à une grande concurrence.

Certes polyvalent, ayant joué pilier gauche avec les Bleus alors qu'il a joué pilier droit toute l'année avec Aix, la concurrence est rude à son poste. Dorian Aldegheri et Joël Merkler sont déjà installés et devront être délogés, sachant que le premier a récemment été qualifié de "meilleur pousseur en mêlée du monde" par son ancien coéquipier Charlie Faumuina. Puis, il y a aussi le recrutement de Georges-Henri Colombe, qui vient se relancer dans la Ville Rose. Mallez devra se faire sa place au sein de ce collectif XXL.

TOP 14. Le Stade Toulousain a touché 1 million et demi, l'UBB récompensé aussi

Scott Robertson impressionné par Paul Mallez 🤩



Le sélectionneur des All Blacks a visiblement bien aimé les qualités du pilier droit du Stade Toulousain !#NZLFRA pic.twitter.com/jD0SmMJLsc — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) July 19, 2025

Ferté : confirmer dans un top club

Mathis Ferté est l'un de ces talents français qui ne cherchent qu'à exploser. Champion du monde U20, titulaire en tant que surclassé, Ferté enchaîne également les feuilles de match avec Brive. En Pro D2, il s'est aguerri au rugby professionnel et est maintenant prêt à passer un cap avec le RCT. Il a d'ailleurs déjà connu le Top 14, en 2022-2023 en Corrèze, accumulant 17 feuilles de matchs.

À Toulon, il devrait évoluer à l'aile, aux côtés de Gabin Villière et Gaël Dréan. Car si sa polyvalence ailier/arrière/demi de mêlée est un atout, le n°15 est couvert par Jaminet et Domon, tandis que le 9 par Serin, White et Le Bail.

Ce Tricolore a dit Non au Stade Toulousain : ''L’idée me plaisait, mais le projet était super concurrentiel''

Autre recrue toulonnaise, le jeune Patrick Tuifua, convoité par le XV de France et les All Blacks, a finalement choisi l'hexagone. À peine âgé de 20 ans, le troisième ligne est un grand espoir du poste. Avec la blessure d'Ollivon, il pourrait avoir du temps de jeu en début de saison et faire valoir toutes ses qualités.

Néné : le retour au bercail

Après un prêt à Dax, où il s'est révélé comme l'un des meilleurs joueurs de Pro D2 et un grand talent au centre, Noah Néné effectue son retour au Stade Français. Il revient pour s'imposer au centre de l'attaque parisienne, auréolé d'une convocation au sein du groupe France au début du dernier Tournoi des 6 Nations.

Il devra tout de même faire face à une belle concurrence au poste dans la capitale française. Joe Marchandt, Jeremy Ward et Julien Delbouis sont déjà installés au poste. Tani Vili fait également son arrivée en région parisienne, en provenance de Vannes. Mais la saison exceptionnelle qu'il vient de réaliser et son grand talent devraient lui permettre d'avoir du temps de jeu pour se révéler dans le meilleur championnat du monde.

TOP 14. Cohabitation Stade Français/Paris FC en vue, le stade Jean-Bouin en pleine transformation

Carbonneau : se révéler et tenir les rênes

Aux postes de la charnière, le Racing 92 se trouve, il est vrai, en grand manque. Avec seulement Antoine Gibert à l'ouverture, ce n'est pas mieux à la mêlée. Le club francilien a enregistré le départ de son chouchou et maître à jouer Nolann Le Garrec en direction de La Rochelle. Pour le remplacer, c'est le jeune Léo Carbonneau qui a été choisi.

TOP 14. Une charnière 100 % Bleue et un arrière de feu : le XV rochelais pour 2025/2026 a de la gueule

En provenance de Brive, ce talent du poste devra prendre en main les clés du camion racingman. De la même génération que Ferté, il a, lui aussi, déjà connu le Top 14 et a enchaîné les feuilles de matchs en Corrèze en Pro D2 ces dernières saisons. Au Racing, Léo Carbonneau sera titulaire du poste, en rotation avec le tout aussi jeune, mais moins expérimenté, Kléo Labarbe.

Le club francilien s'est aussi doté d'une nouvelle flèche à l'aile. En provenance de Grenoble, Wilfried Hulleu pose ses bagages au Racing. À 23 ans, il vient d'enchaîner deux saisons complètes au poste dans l'Isère et est prêt à découvrir le Top 14.

Australie/Lions. Valetini vs Beirne, Kinghorn et Skelton de retour : attention au CHOC