Manu, Tupou, ces 5 recrues venues d’ailleurs vont dynamiter le TOP 14 en 2025/2026

Mercer, Tupou, Jantjies… Le TOP 14 accueille cet été des profils très lourds venus des quatre coins du globe. On vous présente cinq recrues étrangères à surveiller de près.

Si des clubs comme Toulouse, La Rochelle et Castres ont été plutôt discrets sur le marché des transferts. D'autres formations de TOP 14 ont sorti la planche à billets pour recruter, notamment à l'étranger. Comme chaque année, ou presque, le championnat de France va accueillir de nouveaux visages. Certains plus connus que d'autres sur la planète ovale. Mais qui auront tous à coeur de briller sur les pelouses de l'Hexagone. A condition de prendre le pli et de s'adapter aux spécificités du TOP 14.

Mercer, épisode 2, le retour

L'une des cinq recrues étrangères mises en avant part d'ailleurs avec un énorme avantage. Elle a déjà joué en France. Après deux années passées à Gloucester, Zach Mercer a traversé à nouveau la Manche. Nous aurions pu l'exclure de notre sélection. Mais son retour a titillé notre intérêt. Il avait quitté la France et Montpellier pour postuler pour la Coupe du monde 2023 en France alors qu'il était presque au sommet de son art. L'Angleterre n'a pas voulu de lui. Toulon a flairé la bonne affaire.

S'il est aussi bon voire meilleur que lors de son premier passage en TOP 14, le RCT pourrait tenir l'une des meilleures recrues de la saison. Son profil de joueur à la fois puissant et mobile devrait convenir à merveille au style de jeu toulonnais. Sans parler du fait qu'il sera à l'entière disposition de Toulon à l'instar de ses compatriotes déjà présents. Un atout de poids pour aller chercher une nouvelle qualification voire un titre.

Riccitelli, le sud-af' made in New Zealand

Du côté de son ancien club, on ne veut plus revivre la situation de l'an passé. Pas question de jouer le maintien. Les dirigeants héraultais ont été parmi les plus actifs sur le marché des transferts. Outre l'international gallois Beard, l'Ecossais Price ou encore l'Australien Banks, le MHR pourra compter sur le talonneur Ricky Riccitelli.

Né en Afrique du Sud, il a cependant fait toute sa carrière en Nouvelle-Zélande. Ancien international U20, il a tout d'abord joué pour les Hurricanes avant de passer chez les Blues. Un temps considéré par le nouveau sélectionneur des All Blacks, il n'a cependant pas été retenu. Aperçu avec les All Blacks XV et les Barbarians, titré à deux reprises en Super Rugby, il possède un profil dense et une constance aussi bien en défense qu'en mêlée. Et on sait à quel point ces domaines sont importants en TOP 14.

Un champion du monde à Bayonne

Et quoi de mieux pour guider les "gros" qu'un demi de mêlée champion du monde ? L'Aviron Bayonnais pourra compter sur Herschel Jantjies pour les deux prochaines saisons. Titré en 2019 avec l'Afrique du Sud, le numéro 9 formera la nouvelle charnière basque avec le Tricolore Joris Segonds. Son expérience, sa vista et son talent doivent aider Bayonne à confirmer son excellente saison 2024/2025 marquée par une qualification pour les phases finales. Et ce, même s'il n'est plus dans les petits papiers du sélectionneur des Springboks.

A l'inverse, Taniela Tupou est bien dans le squad des Wallabies pour les tests estivaux face aux Lions. Mais il a pourtant signé un contrat jusqu'en 2028 avec le Racing 92. Et ce, alors que l'Australie recevra la Coupe du monde en 2027. A-t-il titré un trait sur la sélection ? Ou bien y a-t-il eu un accord entre les différentes parties ? Toujours est-il que le puissant pilier aux cuisseaux démesurés va débarquer en TOP 14. Et ça pourrait bien faire de sérieux dégâts dans les défenses. A condition qu'il parvienne à s'adapter.

Du très lourd au Racing 92

Les Ciel et Blanc attendent beaucoup de lui. Mais il n'a pas toujours été le plus constant sur le pré en club comme en sélection. Cette expérience en Europe pourrait l'aider à franchir un cap. Même si le Racing n'a pas vocation à former un pilier de 29 ans. Ce sera à lui de montrer qu'il mérite plus qu'une place dans le groupe. Lui qui a été laissé à la disposition des Waratahs ou du First Nations & Pasifika X pour affronter les Lions britanniques et irlandais en ce mois de juillet.

Outre Tupou, le Racing 92 s'est aussi renforcé avec un certain Joseph Manu. Un nom qui ne veut pas dire grand-chose à beaucoup de supporters du TOP 14. Mais qui est pourtant l'un des plus connus dans l'hémisphère sud. Après un passage au Toyota Verblitz, il débarque en France fort d'une très riche carrière en rugby à XIII. Titré à plusieurs reprises en NRL, le puissant centre de 98 kg pour 1m92 pourrait être l'une des attractions du championnat. Il n'aura pas peur d'aller défier les meilleurs défenseurs du championnat. Et pourrait bien faire la différence ballon en main comme un certain SBW en son temps.