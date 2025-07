TOP 14. Sans Lopez mais avec Tatafu et Fischer : à quoi ressemblera le XV type 2025-2026 de Bayonne ?

Avec un groupe qui se stabilise, des arrivées intéressantes et la retraite du métronome Camille Lopez, à quoi va ressembler le XV type de Bayonne en 2025-2026 ?

Alors que la plupart des clubs ont repris le chemin de l'entraînement et que les recrues ont fait leurs arrivées, il est maintenant temps de se pencher sur la saison 2025-2026.

Surprise de l'exercice terminé, l'Aviron Bayonnais a séduit beaucoup de monde par son jeu et le courage affiché. Avec peu de pertes et des recrues très intéressantes, les Basques cherchent à confirmer et à se maintenir au plus haut niveau.

Lopez une perte inévitable, Fischer et Anscombe arrivent

Sur le plan des départs, l'Aviron Bayonnais se sépare notamment de Guillaume Rouet, qui s'en est allé du côté de Nice. C'est également le cas d'Uzair Cassiem, à Oyonnax plutôt, même s'il est pris dans un imbroglio entre l'Ain et Nice. Bayonne déplore le départ de Xan Mousquès, grand espoir à l'aile, et la retraite de Lopez. Voici les départs à Bayonne :

Côté arrivé, l'Aviron Bayonnais a été malin. Le club n'a pas fait de folie et a simplement numériquement remplacé les joueurs partants, avec certains d'un niveau supérieur. Ainsi, Alexandre Fischer fait son arrivée dans le Pays basque, comme Leota en troisième ligne. Jantjies et Anscombe pallient les départs à la charnière :

Une troisième ligne dense

Devant, pas de surprise. Si tout le monde est en forme, la première ligne devrait être composée de Swan Cormenier, Facundo Bosch et Tevita Tatafu, même si les blessures à répétition de ce dernier placent Luke Tagi en position de force. Un turnover avec Setiano, Calles, Bordelai et Martin notamment.

La paire Ituarria - Moon semble bien installée en deuxième ligne, suppléée par Lucas Paulos et la nouvelle recrue Ewan Johnson. La troisième ligne est extrêmement dense avec les titulaires du poste Chouzenoux, Bruni et Habel-Kueffner. Mais les présences de Leota, Héguy, Capilla , Fischer et même du jeune Noa Traversier pourraient bousculer la hiérarchie.

D'autant plus que certains, comme Fischer et Bruni, et Chouzenoux et Capilla, sont d'un profil et d'un niveau similaire. Difficile de les départager.

Segonds à la baguette, qui à la mêlée ?

Le départ de Rouet à la mêlée laisse Machenaud, Germain et Jantjies en concurrence. L'expérimenté Français devrait partir avec une longueur d'avance, même si un turnover devrait être régulièrement effectué, lui qui doit se ménager à 36 ans. Pas de surprise à l'ouverture, Segonds sort d'une saison excellente et devrait poursuivre en tant que n°1 au poste, supplée par Anscombe.

Au centre non plus, il ne devrait par y avoir de changement avec une paire Tuilagi - Maqala, et Martocq et Mori dans la rotation. Cheick Tiberghien devrait prendre place à l'arrière, Spring et Carreras sur les ailes. Orabé, Erbinartegaray et le jeune Tom Lévêque devraient obtenir du temps de jeu dans la rotation.

Aviron Bayonnais 1 Cormenier 2 Bosch 3 Tatafu 4 Iturria 5 Moon 6 Bruni 8 Habel-Kueffner 7 Chouzenoux 9 Machenaud 10 Segonds 11 Carreras 12 Tuilagi 13 Maqala 14 Spring 15 Tiberghien 16 Martin 17 Bordelai 18 Tagi 19 Paulos



20 Fischer 21 Germain 22 Anscombe 23 Erbinartegaray

