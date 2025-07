XV de France. ''Je veux croquer tout ce que je peux'', Attissogbe, la faim du jeune loup malgré la déception

Frustré mais motivé, Théo Attissogbe digère une tournée difficile avec le XV de France. Le Palois veut transformer cette expérience en tremplin.

Trois titularisations face aux All Blacks. À seulement 20 ans, Théo Attissogbe a connu une tournée en Nouvelle-Zélande aussi riche que brutale. Trois matchs, trois défaites, mais une montée en puissance incontestable pour le Palois, propulsé dans le grand bain. Si la frustration domine à chaud, le jeune arrière/ailier n’est pas du genre à gamberger. Il regarde déjà droit devant.

Une tournée difficile mais pleine d’enseignements

« À chaud, c’est un peu dur. Je ressens surtout de la frustration. Mais, dans une ou deux semaines, on se dira sûrement qu’il y a aussi de la fierté », confie-t-il au Midi Olympique. Il ne s’en cache pas : cette déception, il compte bien s’en nourrir pour grandir. « Elle va m’aider pour créer de la motivation… Je vais vite la transformer pour repartir du bon pied », assure-t-il avec une lucidité bluffante pour son âge.

Un jeune déjà polyvalent et exposé au plus haut niveau

Au-delà des résultats, la tournée a confirmé ce que les supporters de la Section savent déjà : Attissogbe a du feu dans les jambes et de la maturité dans la tête. Surtout, il a pu évoluer à deux postes : « En comptant le match de l’Angleterre, j’ai démarré deux matchs à l’arrière et deux matchs à l’aile ». Une polyvalence qu’il cultive avec plaisir. « J’étais content d’être exposé dans ces deux rôles. C’est important pour moi ».

L’attitude d’un cadre, déjà

Pas de timidité dans l’attitude, malgré le maillot frappé du coq sur les épaules : « J’ai essayé de ne pas trop me poser de questions… De ne pas rester dans mon coin et de dire les choses quand il fallait les dire ». Loin de se cacher, Théo assume ses responsabilités. Même quand il s’agit de couvrir les ballons hauts ou d’organiser la relance depuis le fond du terrain. XV de France. Galthié prend note, ces 5 Bleus ont brillé chez les All Blacks« C’était ma deuxième saison dans le monde pro. On m’avait dit que c’était celle de la confirmation, et je pense l’avoir réussie », explique-t-il avec humilité. Avec Pau, Attissogbe a enchaîné les matchs. Avec le XV de France, il a porté le maillot huit fois. Et il ne compte pas s’arrêter là.

Détermination et appétit

« Je suis juste sur mon chemin. Et j’ai envie de continuer à grimper les marches », résume le Palois, qui semble avoir déjà intégré tous les codes de la haute performance. Pas de pression inutile, mais une volonté de croquer tout ce que l’expérience peut offrir : « Il faut continuer à prendre du plaisir, à donner le meilleur, et à gravir les échelons ». XV de France. ''Préparez-vous'', Galthié lance un avertissement fort aux Bleus avant la tempête de novembreÀ 20 ans, Attissogbe est déjà plus qu’un espoir. Il est un joueur en devenir sur lequel Galthié compte en vue du Tournoi et de la Coupe du monde. Et à voir son état d’esprit, sans oublier son âge, ce n’est probablement que le début. Avec Louis Bielle-Biarrey et Attissogbe, le XV de France peut voir venir à l'aile.