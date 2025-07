RUGBY. 83 capes : ce cadre des All Blacks déclare forfait avant le 3e test face aux Bleus

Une contracture aux ischios et l’un des cadres déclare forfait. Réorganisation obligatoire dans le triangle arrière.

Coup de tonnerre à Hamilton : Rieko Ioane, 83 capes à son actif, est forfait pour le troisième test contre la France ce samedi (9 h 05, heure NZ), suite à une contracture aux ischio-jambiers. Un coup dur pour la ligne arrière néo‑zélandaise, mais le staff a réagi rapidement.

XV DE FRANCE. Bleus non utilisés : les laissés-pour-compte du voyage chez les All Blacks

Sevu Reece glisse sur l’aile gauche, tandis que Will Jordan, prévu sur le banc, bascule à l’aile droite, effectuant son retour dans le XV de départ. Jordie Barrett, qui devait être mis au repos, vient garnir le banc et prend le numéro 23.

« Les changements n’ont pas d’importance »

Capitaine pour l’occasion, Ardie Savea a raconté l’état d’esprit du groupe:

« Nous nous préparons tous à jouer. Si un homme tombe, un autre se lève… Les liens que nous avons en dehors du terrain, on les sent dès qu’on entre s’entraîner. Les changements n’ont pas d’importance ».

ALL BLACKS. ''Il est très désagréable à prendre'' : Tavatavanawai, un nom imprononçable et les percus' de Tuisova

Serein, il mise sur la profondeur du groupe pour ne pas entamer la confiance observée dans le deuxième test (victoire 43‑17).

Will Jordan remplaçant de luxe

Will Jordan, arrière/ailier vedette des Crusaders, s’adaptera parfaitement au rôle d’ailier, qui lui convient à merveille en sélection. Auteur d’un doublé lors du second test, il n’est plus qu’à 9 essais du record de Doug Howlett (49).

Il pourrait le battre cette saison, avec le Rugby Championship puis la tournée d’automne à venir.

Galthié annonce la couleur

Après la défaite lors du second test, le sélectionneur des Bleus est monté au créneau. L’arbitrage est dans son viseur et il souhaite mettre la pression sur Angus Gardner, qui dirigera le dernier test.

"On a besoin d'être arbitré comme si on jouait sur un terrain neutre. Je veux qu'on soit arbitré comme l'équipe de France, pas comme une petite nation".

En résumé

Malgré un coup dur avec la blessure de Rieko Ioane, les All Blacks peuvent profiter de leur profondeur d’effectif. Le duo Reece–Jordan promet une paire d’ailiers redoutable. Ardie Savea et Scott Robertson restent attachés à la même ligne : pas de panique, confiance en le groupe. Reste à savoir si l’adversité des Bleus suffira à bousculer ce plan de jeu rodé.