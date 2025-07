RUGBY. Savea, McKenzie, Ioane... Les Blacks changent (presque) tout pour finir fort face aux Bleus

Scott Robertson tient parole : pour ce dernier test contre le XV de France, les All Blacks sont largement remaniés. Mais pas question de se relâcher pour autant.

La série est déjà gagnée, mais le dernier test face au XV de France (samedi à 9h05) n’est pas pour autant dévalué. Scott Robertson l’avait promis : tout le monde aura du temps de jeu. Et le sélectionneur des All Blacks a tenu parole. Ce sont dix changements qui apparaissent dans le XV de départ néo-zélandais, avec une volonté d’élargir le groupe.

Un McKenzie sous pression, sans les Barrett

La première info majeure, c’est l’absence totale des frères Barrett. Beauden est forfait sur blessure, Scott et Jordie ne figurent pas non plus sur la feuille. C’est donc Damian McKenzie qui prendra l’ouverture, dans un rôle de patron de l’attaque. Brillant par séquences, mais critiqué pour son irrégularité dans les gros matchs, l’ancien Chief a ici une vraie carte à jouer. Face à lui, une charnière française en quête de repères : à lui d’appuyer là où ça fait mal.

Autres renforts de poids : le retour de Tyler Lomax en pilier droit et celui de Sevu Reece sur l’aile. Blessés jusque-là, les deux hommes vont amener de la puissance et de la vitesse dans les secteurs clés. Lomax devrait tester la mêlée tricolore, mise sous pression à Wellington. Quant à Reece, il offre aux Blacks un finisseur explosif, capable de punir la moindre approximation.

Le cœur du jeu reste solide

Derrière la façade de grand turnover, Robertson n’en oublie pas les fondamentaux. Ardie Savea sera capitaine en l’absence de Scott Barrett. Le troisième-ligne est un leader de combat, souvent décisif dans les moments chauds. Rieko Ioane, seul rescapé du XV titulaire à Wellington, reste en place à l’aile et mènera le haka. Enfin, Anton Lienert-Brown fait son retour au centre. Solide, expérimenté, il sera le régulateur d’une ligne trois-quarts remaniée.

Des novices à encadrer

C’est aussi la première titularisation pour Ruben Love à l’arrière. Le jeune joueur des Hurricanes, très attendu, aura la lourde tâche de sécuriser les ballons hauts et de relancer proprement. Sur le banc, le talonneur Brodie McAlister devrait fêter sa première cape. Une gestion habile du groupe qui anticipe déjà les échéances à venir, notamment le Rugby Championship cet été, et plus loin, la Coupe du monde 2027.

La série est dans la poche, mais l’exigence ne va pas baisser. Robertson l’a martelé : « Quand une opportunité se présente, il faut la saisir. » Ce match est un vrai révélateur. Pas question pour les entrants de se contenter de faire de la figuration. Face à des Bleus revanchards, les jeunes All Blacks vont prouver qu’ils ont une profondeur de groupe impressionante.

Une tournée maitrisée ?

Du côté néo-zélandais, on ne s’endort jamais sur ses lauriers. Certes, la victoire est déjà acquise dans la série. Mais finir par un 3-0 propre, avec une copie sérieuse de l’équipe bis, ce serait un signal fort envoyé au reste du monde. L’image, aussi, compte. Les All Blacks veulent rester intouchables à domicile, et conserver la main face à une équipe de France privée de ses « premiums »