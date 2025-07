Combien de doublons en 2025-2026 ? Les calendriers complets de Top 14 et Pro D2

Après des saisons 2024-2025 fortes en rebondissements et en rivalités, le Top 14 et la Pro D2 édition 2025-2026 s’annoncent tout aussi intéressantes.

C’est une nouvelle saison de l’élite du rugby français qui s’annonce. Ce jeudi 10 juillet, la Ligue nationale de rugby (LNR) a dévoilé les calendriers de l’édition 2025-2026 des championnats professionnels hexagonaux. Ainsi, le Top 14 et la Pro D2 se lanceront à la fin de l’été pour offrir une conclusion attendue en juin.

Seulement 2 doublons en Top 14 ?

Pour l’exercice 2025-2026 de Top 14, les équipes de l’élite du rugby français lanceront leur saison le week-end du 6 septembre prochain. Ensuite, la saison régulière du championnat s’étendra jusqu’au 16 mai prochain. Le Boxing Day, lui, aura lieu sur le week-end du 27 décembre 2025 et les Fan Days prendront place les 18 et 19 avril 2026.

Pour ce qui est de la phase finale de la première division, les barrages et le barrage d’accession prendront place les 12, 13 et 14 juin 2026. Ensuite, les demi-finales auront lieu à Marseille dans la foulée. Le dernier carré se disputera deux places pour une ultime rencontre au Stade de France sur le week-end du 20 juin. Enfin, la finale aura lieu le 27 juin à Saint-Denis.

Il est là... le calendrier que vous attendiez tous 📅👀

Le #TOP14 revient dès le 6 septembre pour une nouvelle saison !



On vous attend nombreux dans les tribunes de tous les stades 🏟️ pic.twitter.com/2j9T3PoLrY — TOP 14 Rugby (@top14rugby) July 10, 2025

Pour ce qui est des doublons, véritables plaies du calendrier, ces derniers voient leur nombre être réduit encore un peu plus cette saison. Si l’allongement du championnat n’y est pas pour rien, c’est aussi possible, car le Tournoi des VI Nations réduit sa durée d’une semaine, enlevant une plage de repos. Ainsi, seulement deux doublons, les week-ends du 22 novembre et du 14 février, seront observés sur la saison 2025-2026.

Cependant, il faut toujours se méfier des apparences. Si les doublons sont peu nombreux, la convention entre la LNR et la Fédération Française de Rugby met en place ce qui est communément appelé des “faux-doublons”, où certains joueurs premium sont conservés à Marcoussis. Ainsi, certains internationaux devraient aussi être indisponibles pour deux autres journées, les semaines du 1er novembre et du 31 janvier.

La Pro D2 prend de l’avance

Contrairement au niveau supérieur, le championnat de Pro D2 reprend en août pour son édition 2025-2026. En effet, la deuxième division du rugby professionnel français commencera durant la semaine du 29 août prochain. La saison régulière se terminera le 15 mai 2026. Pour ce qui est des habituelles semaines de repos, elles s’opéreront les semaines des jours suivants : 10 octobre, 21 novembre, 26 décembre, 2 janvier, 6 février, 14 mars et 30 avril.

La phase finale de la deuxième division démarre, elle, durant la semaine du 22 mai et les demi-finales prendront place quelques jours plus tard, sur le dernier week-end de mai. Enfin, la finale de Pro D2 aura lieu au stade Ernest-Wallon de Toulouse, le 5, 6 ou 7 juin 2026. En parallèle, le barrage d’accession entre la Nationale et le deuxième échelon du rugby français aura lieu entre le 28 et le 31 mai.

30 journées, des chocs, des derbys… et une saison qui s’annonce bouillante 🔥



Le calendrier complet de la saison 2025/2026 de #PROD2 est là 🗓️ pic.twitter.com/4uriWIYYtW — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) July 10, 2025

