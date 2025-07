ALL BLACKS. 40 essais en 42 capes : Will Jordan, décryptage d’un ingénieur en génie d’en-but

Il ne court pas plus que les autres, mais il court mieux. Will Jordan est un joueur avec un QI rugby hors-normes : il anticipe, lit les failles, se place mieux que tous. Et marque presque à chaque fois.

Irrémédiablement, il a encore frappé. Par deux fois. Il aurait même pu s’offrir un triplé si l’action menant à son 3ème plongeon dans l’en-but Forsyth Barr Stadium n’avait pas été sanctionnée d’un écran.

Tant mieux pour les Bleus, tant pis pour son bilan personnel. Malgré tout, Will Jordan reste en avance sur son temps. Comme sur le terrain, où il semble voir avant tout le monde où la situation de break va se passer, jusqu’où le ballon va se déplacer. Avant de s’y placer, et de marquer, souvent.

Une intelligence situationnelle qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Antoine Dupont, à un poste complètement différent. Et un HPP (haut potentiel de placement) qui lui a permis de scorer on ne sait combien de ses 40 essais internationaux (en 42 sélections).

Il y a des joueurs très spéciaux qui voient un terrain de rugby comme un échiquier, et Jordan est l’un d’entre eux (…) à l’arrière il dispose d’une marge de manœuvre encore plus grande pour utiliser son étonnante capacité à déceler les points faibles de la défense et sa remarquable rapidité pour les exploiter" - écrivait en juillet 2024 Phil Gifford, un des journalistes rugby les plus reconnus du pays, pour le New Zealand Herald, rappelle RugbyPass.

Un finisseur de génie, qui a fait des décalages sa spécialité, mais qui possède également d’autres faculté exceptionnelles qui, combinées, lui confèrent un véritable super-pouvoir. Avec notamment cette vision du jeu à la Magnus Carlsen couplée à sa vitesse remarquable (37km/h en pointe !), qui, buste droit et avec ballon toujours tenu à 2 mains pour plus de classe et d’incertitudes, ont fait de lui le futur meilleur marqueur de l’histoire des All Blacks.

À l’image de son 2ème essai face aux Français où il traverse le rideau bleu en changeant son axe de course avant même de prendre le ballon, puis résiste à 2 défenseurs grâce à son puissant "train-moteur" (1m88 pour 94kg) pour marquer…

Record imminent



On s’avance peut-être un peu mais à seulement 27 ans, le record de la flèche Doug Howlett (49 essais) sera vraisemblablement battu d’ici la fin de la saison internationale, longue d’une dizaine de matchs pour les All Blacks. Ainsi, le joueur au meilleur ratio d’essai/match des nations du Tiers 1 sera peut-être enfin reconnu à sa juste valeur. Lui qui n’a jamais été celui dont on parle le plus, au pays des stars du rugby.

Il faut dire que cet ingénieur en génie d’en-but n’a jamais fait de planter des banderilles une finalité : "Marquer des essais fait partie de mon rôle, donc j’essaie simplement de faire mon boulot, d’apparaître au bon moment et de créer des opportunités pour l’équipe. Ce serait vraiment cool de réussir ça (battre le record) mais il y a encore un peu de chemin à parcourir, et je me concentre surtout sur le fait d’essayer de mettre l’équipe sur la bonne voie", déclarait-il en conférence de presse après la victoire samedi dernier à Dunedin, rapporte RugbyPass. Modeste et élégant, sûr comme en dehors du pré…