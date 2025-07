RUGBY. 138 kg à 20 ans, ce minot du Stade Toulousain terrorise ses adversaires chez les U20 !

À 20 ans, le joueur du Stade Toulousain Mohamed Megherbi pèse déjà 138 kg et s’annonce comme l’un des futurs grands espoirs à son poste.

Alors qu’il a fêté ses 20 ans, il y a un peu plus de 3 mois, Mohamed Megherbi inquiète déjà ses adversaires. Pour cause, le jeune homme formé au Stade Toulousain pèse déjà 138 kg, pour 1,91 m, malgré son jeune âge. Plus fou encore, ce pilier droit colossal a perdu environ 20 kg sur ces derniers mois sur la balance.

En effet, en début de saison, le Stade Toulousain avait enregistré son joueur avec un poids absolument incroyable. Selon les mesures du club rouge et noir, Mohamed Megherbi culminait à 156 kg à la pesée. À titre de comparaison, le joueur le plus lourd du Top 14 est l’incontournable “Big Ben” Tameifuna, pilier droit international tongien évoluant à l’Union Bordeaux-Bègles.

Un colosse chez les U20

Néanmoins, le joueur a fait le choix de perdre quelques kilos cette saison. Pour cause, le numéro 3 a connu cette année ses premières sélections avec le XV de France U20. Au Tournoi des VI Nations U20, il a disputé les cinq rencontres et s’est imposé comme un titulaire au fil des rencontres. Pour l’été, il a été appelé avec les Bleuets pour disputer le mondial qui a lieu en ce moment en Italie.

Sur ce début de championnat du monde junior de rugby, Mohamed Megherbi a encore fait parler son gabarit. Il était remplaçant lors de la première rencontre, remportée face à l’Espagne (49-11). Ensuite, il a disputé le match contre le pays de Galles dans la peau d’un titulaire et a participé au succès de la France (35-21). Sur cette Coupe du monde U20, le Toulousain est le deuxième joueur le plus lourd du circuit junior et ceci malgré sa perte de poids XXL !

En effet, seul le deuxième ligne italien Enoch Opoku-Gyamfi affiche un chiffre plus important sur la balance. Ce dernier évolue avec l’équipe jeune de Bath Rugby, en Angleterre, et pèse 142 kg. Du côté du Stade Toulousain, Mohamed Megherbi pourrait bientôt se faire connaître du grand public. Désormais âgé de 20 ans, le minot de Haute-Garonne pourrait faire ses débuts en professionnel la saison prochaine, si Ugo Mola le juge compétent.

Megherbi bientôt chez les pros ?

Cette confiance pourrait se vérifier, puisque le pilier droit des Bleuets avait déjà intégré la liste des joueurs sélectionnés pour la Champions Cup, en début d’année 2025. De plus, de la place pourrait se faire dans les rangs toulousains à son poste. Car même avec l’arrivée du titanesque international français Georges-Henri Colombe (27 ans, 8 caps), plusieurs éléments ne seront plus présents aux Sept Deniers la saison prochaine.

Sans même compter le départ de Nepo Laulala, qui n’était plus dans les plans toulousains, deux autres piliers droits quittent la Haute-Garonne. Hugo Reilhes (24 ans) quitte le Stade Toulousain pour le CA Brive, alors que le prometteur Malachi Hawkes (22 ans) va faire ses armes à Provence Rugby, en prêt. Si les deux noms évoqués n’étaient pas encore des tauliers, ils cumulent tout de même 15 feuilles de matchs à eux deux. Une perte numérique qui pourrait pousser le staff toulousain à (encore) compter sur ses espoirs.

