RUGBY. Sans complexe : pourquoi les Bleuets croient à l’exploit contre la Nouvelle-Zélande ?

Pas de fioritures, pas de surjeu : les Bleuets abordent leur demi-finale contre la Nouvelle-Zélande avec calme et lucidité. Et si les Baby Blacks faisaient désormais moins peur qu’avant ?

Ils joueront une demi-finale de Coupe du monde U20, face aux Baby Blacks, un 14 juillet. Et pourtant, pas une once d’excitation mal placée chez les Bleuets. À l’image de leur capitaine Corentin Mézou, les jeunes Français abordent ce choc avec beaucoup de calme.

𝑱𝑶𝑼𝑹 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑴𝑰-𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳𝑬



Nos Bleuets affrontent les Baby Blacks pour décrocher une place en finale !



Coup d'envoi à 18h



#FranceU20 #WorldRugbyU20s #FRANZL — France Rugby (@FranceRugby) July 14, 2025

« C’est une demi-finale, pas un mythe. »

Le ton est donné. Pas question d’entrer sur le terrain avec des étoiles dans les yeux. Pour le sélectionneur Cédric Laborde, cette Nouvelle-Zélande-là est forte, mais loin d’être intouchable :

« On les a battus plusieurs fois ces dernières années. Ce sont les Baby Blacks, pas les All Blacks. Il faut respecter, pas idolâtrer. »

Et l’histoire récente donne raison au staff français : en 2023, la France s’était largement imposée (55-31) en demi-finale. Alors bien sûr, les visages ont changé, les systèmes aussi. Mais l’état d’esprit reste.

Un groupe sûr de lui, centré sur son jeu

Bain froid pour la récup de nos Bleuets !

Plongés dans la nuit, ensemble pour récupérer… et se renforcer.

🎥 À retrouver dans le 2e épisode d’Horizon Bleu

July 13, 2025

L’assurance française repose aussi sur la qualité de sa phase de poules : trois victoires bonifiées, une montée en puissance constante, et une prestation convaincante face à l’Argentine (52-26). Le groupe est en confiance mais ne s’enflamme pas.

« On prépare ce match comme n’importe quel autre », affirme Gabin Garault. « C’est une demi-finale, oui. Mais ce qui a marché en poules doit rester notre base. » (Rugbyrama)

Même discours chez Tom Lévêque, qui a enchaîné trois titularisations à l’aile :

« Les jambes sont encore là. On a bien récupéré. C’est un match comme un autre, même si, forcément, ça fait quelque chose de jouer les Blacks. » (RugbyPass)

Des choix assumés et stratégiques

Pour cette demi-finale, Cédric Laborde a tranché : Luka Keletaona débutera à l’ouverture, avec Diego Jurd prévu pour gérer la fin de match. Un choix pleinement réfléchi :

« Luka a ce profil percutant, capable de mettre du rythme d’entrée. Diego, lui, est plus gestionnaire. On pense que ça peut faire la différence en deuxième mi-temps. »

La 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 pour la demi-finale



Rendez-vous lundi à 18h00 pour encourager les Bleuets !



📺 Le match est à suivre en direct sur @lachainelequipe !

#FranceU2O #WorldRugbyU20s #FRANZL — France Rugby (@FranceRugby) July 12, 2025

Autre option stratégique : un banc en 5-3, pas en 6-2. Un choix justifié par la mobilité de la troisième ligne et la forme affichée par les finisseurs du moment, notamment Simeli Daunivucu

Mézou capitaine, un choix collectif

Pour ce choc face à la Nouvelle-Zélande, c’est le deuxième ligne Corentin Mézou qui portera le brassard. Le capitanat est tournant, partagé avec Antoine Deliance et Simeli Daunivucu :

« On travaille à trois, chacun avec son rôle », explique Laborde.

Mézou, de son côté, reste mesuré :

« C’est un honneur, mais il ne faut pas se monter la tête. Le plus important, c’est ce qu’on met sur le terrain. »

Un haka respecté et apprivoisé

Comme toujours contre les Néo-Zélandais, le Haka viendra marquer les esprits. Mais là encore, pas de place pour l’émotion dévorante. Le staff a anticipé :

« On en a parlé. On sait ce que ça représente pour eux. On a préparé notre réponse, sans se disperser. »

Laborde connaît les forces néo-zélandaises : mise sous pression, vitesse, organisation millimétrée. Mais il croit fermement à la capacité des siens à répondre dans le combat et à inverser le momentum :

« On veut imposer notre jeu, pas courir après le leur. Il faudra casser leur rythme, être justes dans nos sorties de camp et tenir physiquement. »

Un groupe soudé malgré les pépins

Malgré les absences de Bartholomé Sanson (blessé à la cheville) et Mathis Baret, la France aligne un XV cohérent. Le jeune Roméo Martin-Bonnard entre dans la cage, Fabien Brau-Boirie retrouve sa place au centre après une blessure expressément soignée.

« Il aurait été dans le groupe dès le début s’il avait été apte », confirme Laborde. « C’est un cadre de la génération. »

XV DE FRANCE U20. Daroque, Gourgues, Keletaona : quelle compo pour défier les Baby Blacks ?

14 juillet, 18h, Viadana. Objectif finale

Pas de relents patriotiques exacerbés, mais un clin d’œil quand même. Jouer une demi-finale de Coupe du monde un 14 juillet, face à la Nouvelle-Zélande, reste un moment spécial. Pour autant, les Bleuets gardent la tête froide et visent la finale.