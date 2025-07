Bleuets vs Baby Blacks : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la demi-finale de la Coupe du monde U20 ?

C’est l’affiche rêvée des demi-finales du Mondial U20 : les Bleuets retrouvent les Baby Blacks pour une revanche qui sent la poudre. Et c’est ce lundi. On vous dit tout pour ne rien rater.

Revoilà le choc des titans. Ce lundi 14 juillet, la France et la Nouvelle-Zélande s’affrontent en demi-finale de la Coupe du monde U20.

Un an après leur dernier duel au même stade de la compétition, remporté par les Bleuets (55-31), les Baby Blacks veulent leur revanche. Coup d’envoi à 18h.

Le stade Luigi-Zaffanella de Viadana, en Italie, s’apprête à vibrer. D’un côté, les Bleuets, invaincus en poules avec trois succès convaincants, dont un carton face à l’Argentine (52-26). De l’autre, des Néo-Zélandais qui montent en régime, passés proches de la correctionnelle contre l’Italie mais impressionnants face à l’Irlande (69-22).

France - Nouvelle-Zélande U20 : où et quand suivre le match ?

Date : Lundi 14 juillet 2025

Heure : 18h (heure française)

Chaîne TV : La chaîne L’Équipe

Les Bleuets, coachés par Cédric Laborde, veulent poursuivre leur incroyable série : depuis 2018, la France a disputé toutes les finales de la compétition. Mais les Baby Blacks n’ont plus vu la finale depuis 2017 et ne comptent pas rester sur le carreau une année de plus.

🇫🇷🇳🇿 𝑱𝑶𝑼𝑹 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑴𝑰-𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳𝑬



💪 Nos Bleuets affrontent les Baby Blacks pour décrocher une place en finale !



🕖 Coup d’envoi à 18h sur à @lachainelequipe



#FranceU20 #WorldRugbyU20s #FRANZL pic.twitter.com/1uwyzzq86f — France Rugby (@FranceRugby) July 14, 2025

Un remake sous tension

Les deux formations ont du talent à revendre. Côté français, on espère récupérer Lyam Akrab et Bartolomé Sanson, tous deux incertains. Les All Blacks U20, eux, ont impressionné dans le Rugby Championship, notamment face à l’Afrique du Sud. L’autre demi-finale opposera justement les Boks à l’Argentine, plus tôt dans la journée.

Alors que leurs aînés ont échoué face à la Nouvelle-Zélande ce week-end, les Bleuets ont une belle occasion de venger l’Équipe de France. Et surtout de viser une quatrième finale consécutive. Pour cela, rendez-vous ce lundi soir, à 18h.