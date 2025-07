XV de France. La barre des 40, une défaite record sous l’ère Galthié

Pour la première fois depuis sa prise de fonction en tant que sélectionneur, Fabien Galthié a vu le XV de France encaisser 40 points sous ses ordres.

C’est une défaite qui restera sans doute dans un coin de la tête du sélectionneur. Ce samedi 12 juillet, à Wellington, le XV de France s’est incliné sur le score de 43 à 17 face aux All Blacks, pour le deuxième match de cette tournée estivale 2025. Ultra-dominants, les Néo-Zélandais ont réalisé une démonstration de leurs talents, aussi bien devant que derrière. Les Bleus, eux, n’ont pas réussi à tenir la cadence.

Par ailleurs, cette large défaite du XV de France est historique. Pour la première fois de l’ère Fabien Galthié, depuis début 2020, les Bleus encaissent plus de 40 points sur une seule rencontre. Par le passé, les Tricolores menés par l’iconique Columérin avaient déjà connu des sérieux revers, mais jamais de cette importance.

Un XV de France renversé

Auparavant, la rencontre internationale où le XV de France avait encaissé le plus de points était la terrible soirée, à Marseille, face à l’Irlande en 2024. En ouverture du Tournoi des VI Nations post-Coupe du monde, Grégory Alldritt et ses coéquipiers n’avaient pas réussi à passer outre l’élimination en quarts de finale du mondial. Ils s’étaient lourdement inclinés à domicile, sur le score de 17 à 38.

Aujourd’hui, le nombre de points inscrits par la France à Wellington est le même que lors de cette soirée d’hiver dans la cité phocéenne. Par ailleurs, avec 26 points de différence entre les All Blacks et les Bleus, il s’agit également du plus grand écart au score, en sa défaveur, connu par Fabien Galthié en tant que sélectionneur.

Dans l’historique des rencontres entre la France et la Nouvelle-Zélande, cette confrontation est cependant loin de battre des records absolus. En effet, le plus grand nombre de points encaissés lors d’une rencontre entre les deux nations date du 9 juin 2007, où les hommes frappés du coq s’étaient inclinés sur le score de 61 à 10. Sur ce match, aussi, le groupe français envoyé en France était remanié.

Galthié, défaites estivales

De plus, c’est aussi la première fois de la carrière de Fabien Galthié à la tête du XV de France que sa sélection concède deux défaites consécutives sur une même fenêtre internationale. Toute période de l’année confondue, c’est la troisième fois que les Tricolores s’inclinent à deux reprises d’affilée. Pour l’instant, les Bleus Made in Galthié n’ont jamais essuyé trois revers de rang.

Avec ce revers, les Bleus ne peuvent plus remporter la tournée estivale dans l’Aotearoa. Par ailleurs, un constat alarmant se dresse désormais. Sur ses trois visites dans des pays de Tiers 1 de l’hémisphère sud, le XV de France de Fabien Galthié n’a remporté aucune tournée. En Argentine, en 2024, la France avait perdu et remporté une rencontre sur une courte série de deux rencontres, soldant ce déplacement par un statu quo. Lors de son aventure en Australie, Melvyn Jaminet et ses coéquipiers s’étaient inclinés à deux reprises en trois matchs, en 2021.

