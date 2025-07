Tournée d'été. Barrett forfait et Clarke à l'aile : la composition officielle des All Blacks

Les Blacks sortent à nouveau l'artillerie lourde face aux Bleus. Pas de bouleversements d'effectif, seuls Barrett et Reece sont forfaits. Tavatavanawaï sur le banc.

Si Fabien Galthié a décidé de faire tourner, ce n'est pas le cas de Scott Robertson. Hormis pour pallier l'absence des blessés, le manager des All Blacks ne fait aucun changement dans son XV de départ.

La première ligne sera la même que la semaine dernière, avec Ethan de Groot, Codie Taylor et Fletcher Newell. Convaincant à Dunedin, Fabian Holland sera à nouveau aligné en 5.

Sans Scott Barrett, blessé pour le reste de la tournée, le néerlandais d'origine sera accompagné par le géant Patrick Tuipulotu (1,98 m et 120 kg). La troisième ligne Vaa'i, Savea et Lio Willie est reconduite. À noter qu'Ardie Savea est nommé capitaine en l'absence du deuxième ligne.

Cam Roigard et Beauden Barrett seront à nouveau associés à la charnière, tout comme la paire Jordie Barrett - Billy Proctor au centre.

La bombe Tavatavanawaï sur le banc

Après le K.O de Sevu Reece sur Joris Segonds la semaine dernière, c'est Caleb Clarke qui intègre le XV de départ. Rieko Ioane occupera à nouveau une aile tandis que Will Jordan prendra place à l'arrière.

Le banc de touche est quasiment le même, avec Taukei'aho, Norris et Tosi en remplaçant première ligne. Finau et Kirifi seront aussi de la partie avec Cortez Ratima et Damian McKenzie pour couvrir les postes de derrière.

Seul nouveau, le joueur des Highlanders Timoci Tavatavanawaï prendra place avec le n°22 dans le dos. Vous ne le connaissez pas ? Cela risque de ne pas tarder tant il fait du bruit en Super Rugby et est attendu depuis longtemps avec les Blacks. Pour vous donner un ordre d'idée, il s'agit d'un Josua Tuisova à la néo-zélandaise. Une boule de muscle d'1,75 m pour 106 kg. Les Bleus sont prévenus, ça risque de taper fort en deuxième mi-temps.

