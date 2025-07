RUGBY. 500x plus petite que la France, cette nation qualifiée à sa 1ʳᵉ Coupe du monde

Historiquement considérée comme l’une des meilleures sélections asiatiques, l’équipe de Hong-Kong Chine s’est qualifiée pour la Coupe du monde de rugby 2027.

Elle a obtenu son billet pour l’Australie ce week-end. Vainqueur du championnat d’Asie de rugby à XV, Hong-Kong va disputer la première Coupe du monde de son histoire, en 2027. Une victoire sans partage en Corée du Sud (22-70), ce samedi 5 juillet, lui a permis d’écrire l’histoire de cette sélection ancienne et à l’histoire particulière.

En effet, classée 23ᵉ meilleure nation mondiale, la sélection de Hong-Kong, officiellement rebaptisée Hong-Kong Chine depuis plusieurs années, avait toujours vu ses rêves de mondial être barrés par l’excellence japonaise. Depuis des décennies, les Brave Blossoms restent de loin la meilleure nation asiatique et ne participent désormais même plus au championnat d’Asie de rugby, depuis 2018.

Sur le continent, Hong-Kong et la Corée du Sud se sont partagé le rôle de dauphin du Japon depuis des lustres, dans la hiérarchie de l’ovalie locale. Depuis six ans, les joueurs du XV au dragon ont remporté toutes les éditions de la compétition continentale. Désormais, la seule formation qui semble pouvoir leur opposer une résistance (très) modérée est la sélection des Émirats arabes unis, toujours en course pour se qualifier au prochain mondial.

Vers la Coupe du monde de rugby 2027

Par ailleurs, ces deux équipes comptent un point commun notable : elles ne sont composées d’aucun joueur “local” ou tout du moins de l’ethnie majoritaire dans leur pays. En effet, à Hong-Kong plus de 90 % de la population est chinoise, plus particulièrement des Cantonais. Cependant, la totalité de l’effectif ayant disputé le championnat d’Asie de rugby à XV est d’ascendance anglo-saxonne ou issue d’autres localités.

Évidemment, cette composition surprenante est due à l’histoire unique de la ville de Hong-Kong. De 1847 à 1997, les environs étaient une colonie britannique. Ainsi, le rugby à XV y est arrivé grâce aux Européens, venus en nombre dans ce comptoir prisé d’Asie du Sud-Est. Par ailleurs, les premières traces d’une pratique locale du rugby remontent à 1870, ce qui en fait la plus ancienne terre d’ovalie du continent.

Depuis, la tradition rugbystique s’est surtout transmise via les ressortissants anglo-saxons ou européens à Hong-Kong. Cependant, des efforts ont été faits pour installer durablement la pratique de ce sport, en tentant de lancer un programme fort autour de la formation locale. En 2016, la fédération évoquait un investissement de plusieurs millions d’euros pour former jusqu’à 40 joueurs locaux vers un niveau professionnel.

Ce dernier visait à développer une stratégie baptisée “Elite Rugby Programme”. Cependant, ce dernier a été annulé à la suite de la pandémie de Covid_19, en 2021. En parallèle, un championnat masculin de haut niveau, pour le continent, a lieu à Hong-Kong chaque année. En avril dernier, la fédération a annoncé reprendre son programme professionnel, arrêté quatre ans plus tôt, en réduisant le nombre de joueurs concernés de 40 à 23. Désormais, reste à voir si la Coupe du monde 2027 va participer à créer un engouement.

