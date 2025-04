RUGBY. 5 sélectionneurs en 6 ans : qui pourra sortir l'Australie de la crise ?

Rugby Australia s'apprête à révéler son nouveau sélectionneur, qui sera l'homme de la situation ?

C’est ce mercredi que Rugby Australia doit officialiser le nom de son prochain sélectionneur. Et sauf énorme surprise, c’est Les Kiss, actuel entraîneur des Queensland Reds, qui prendra les rênes d’une équipe d’Australie en quête de rédemption après des années de crise.

Un chantier colossal avant la Coupe du Monde 2027

Depuis l’échec historique de 2023 en France – une élimination dès les phases de poules, du jamais vu pour les Wallabies –, l’Australie cherche un nouveau souffle. Joe Schmidt, arrivé après l’épisode Eddie Jones, avait apporté un peu de stabilité mais quittera ses fonctions après le Rugby Championship 2025.

À moins de deux ans du Mondial à domicile, Rugby Australia a donc choisi d’anticiper. Et plutôt que de repartir de zéro, la Fédération envisage une transition douce : Schmidt pourrait prolonger quelques mois supplémentaires pour accompagner Kiss dans la prise de fonction, jusqu’à la mi-2026.

Les Kiss, un profil expérimenté

À 60 ans, Les Kiss n’est pas un inconnu dans le paysage du rugby mondial. Ancien entraîneur de la défense des Springboks au début des années 2000, bras droit de Joe Schmidt en Irlande entre 2009 et 2015, puis patron du rugby à l’Ulster et aux London Irish avant leur faillite en 2023, il est revenu en Australie avec la volonté de peser à nouveau dans son pays natal.

Sous sa houlette, les Reds réalisent une saison solide en Super Rugby. Rugby Australia n'a d'ailleurs rien contre le fait qu'il continue son travail en club en parallèle de son poste de sélectionneur, du moins dans un premier temps. Une formule souple et ambitieuse pour tenter de remettre l’Australie sur la carte du rugby mondial.

Cinq sélectionneurs en six ans : l'urgence d'un vrai projet

Si la nomination de Kiss apporte de la nouveauté, elle souligne aussi l’instabilité chronique des Wallabies. Depuis 2019, pas moins de cinq sélectionneurs se sont succédé à la tête du XV doré. Résultat : une identité de jeu en miettes, des résultats décevants et une rupture avec le public.

Avec des échéances majeures comme la tournée face aux Lions britanniques et irlandais dès cet été, puis le Rugby Championship et surtout la Coupe du Monde 2027, la mission de Kiss sera de reconstruire vite et bien.

Une génération à relancer

Si la tâche est immense, l’Australie ne manque pas de talents. Les jeunes pousses issues du Super Rugby frappent à la porte, et des cadres comme Rob Valetini ou encore Fraser McReight doivent encadrer ces pépites.

Le défi pour Les Kiss sera de recréer une culture de haute performance et de régularité, tout en s’adaptant à la pression d’un Mondial à la maison. L’urgence est réelle, la pression sur ses épaules sera immense.