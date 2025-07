VIDÉO. La cheville va mieux : le frigo Tevita Tatafu s’échauffe avec une barre à 230kg

Qui dit reprise dit musculation, agilité et cardio. De retour de blessure, Tevita Tatafu s’est essayé au soulevé de terre barre hexagonale. En s’énervant un peu, nul doute qu’il pourrait soulever un bus.

Ça y est, c’est la rentrée ! L’Aviron Bayonnais a repris le chemin de l’entraînement ce lundi, 6 semaines après avoir perdu en demi-finale du Top 14 face à Toulouse.

Une performance historique pour le club basque, qui doit en amener d’autres. Pour cela, les joueurs vont avoir à une préparation estivale aux petits oignons. Et si des légendes du clubs comme Camille Lopez ou Guillaume Rouet n’étaient évidemment pas à Jean-Dauger pour la reprise, des têtes bien connues faisaient leur retour.

Comme la star anglaise Manu Tuilagi ou l’international français Tevita Tatafu, en délicatesse avec ses articulations une bonne partie de la saison dernière, et qui avait d’ailleurs manqué les phases finales cause d’une vilaine entorse à la cheville.

Alors, l’homme le plus large des bords de la Nive a repris tout en douceur ce lundi. Même si, à ce jeu-là, tout est évidemment relatif. Pour tout de suite tester son bas du corps, le staff a concocté au pilier droit de 140 plombes un exercice de soulevé de terre à la barre hexagonale.

300kg dans les pattes et le dos

Un outil qui permet davantage de stabilité sur le mouvement, ce qui limite donc les risques de blessure. Idéale pour une reprise en douceur… à 230kg tout de même.

Oui car pour stimuler un peu la bête, il faut tout de même lui mettre un peu de poids sur la barre. D’ailleurs, vu la facilité déconcertante avec laquelle le natif des Tonga enchaîne ses 3 répétitions, on imagine que ce n’était que l’échauffement pour lui.

Et que si les préparateurs physique lui avaient demandé de pousser la machine et d’effectuer son PR (record personnel), il n’y aurait tout simplement plus eu de place sur la barre pour charger du poids…