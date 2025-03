VIDÉO. AHUUU ! D’une charge animale, Tevita Tatafu et ses 140kg font EX-PLO-SER le boucher Marcos Kremer

Pas habitué à subir les collisions, le boucher Marcos Kremer a ''chargé'' sur cette percussion énorme de Tevita Tatafu.

On l’avait quitté en novembre face aux All Blacks, le genou abîmé sur un énorme choc en début de match. Il avait bien tenté de reprendre la compétition depuis, mais des douleurs revenaient sur l’articulation et il avait donc dû se faire infiltrer début février.

Alors, que devient donc Tevita Tatafu ? Pas de panique pour ceux qui s’inquiétaient pour le cubique (1m83 pour 140kg) pilier de l’Aviron, il était bien sur la feuille face à Clermont.

Entré pour la dernière demi-heure, le natif des Tonga a montré qu’il avait retrouvé tout son punch, malgré un gros bandage au genou. À la 71ème minute, sur un jeu dans le fermé initié par les avants, le pilachou recevait la gonfle dans le couloir des 5 mètres.

Le braconnier argentin était à ça 🤏 des 22 placages mais c’était sans compter sur sa rencontre avec l’antilope basque originaire du Royaume du Tonga.



Tevita Tatafudesculs ⚪️🔵 https://t.co/tHeuBhA369 pic.twitter.com/aaWPsPy389 March 4, 2025

Arrivé lancé comme un frelon, le taureau Tatafu chargeait avec vigueur sur le distributeur argentin Marcos Kremer (1m97 pour 118kg), lequel finissait les quatre fers en l’air, renversé par la bête de Nuku’alofa.

Jamais, de mémoire d’observateur, on avait vu le barbu de l’Entre Rios subir de la sorte une collision.

A sa décharge et sur les talons au moment de revenir en travers, Kremer n’avait pas pu plaquer avec la bonne épaule. Ce que son compère de la 3ème ligne Pita Gus Sowakula lui montra comment faire 10 mètres plus loin, en reprenant un Tatafu la bave aux lèvres d’un superbe plaquage aux jambes.

Cette entrée tonitruante aura-t-elle convaincu le staff des Bleus de (déjà) le relancer sur la scène internationale ? Le pilier droit bayonnais est en tout cas avec le XV de France cette semaine. En attendant de savoir qui de lui ou de Dorian Aldegheri sera sur le banc face à l’Irlande…