Un nouveau patron pour le Stade de France, une bonne nouvelle pour le rugby français

Le Stade de France a un nouveau patron : GL Events. Bonne nouvelle, le rugby y retrouvera sa place avec 5 matchs par an, à des conditions plus favorables.

GL Events et rugby : un accord inédit avec la FFR et la LNR

Changement de gouvernance au Stade de France, et pas des moindres. Ce mardi 5 août, le mythique enceinte de Saint-Denis passe officiellement entre les mains du groupe GL Events, après une rude bataille d’appel d’offres. Le groupe lyonnais, déjà bien implanté dans l’événementiel, obtient la concession pour une durée de 30 ans, jusqu’en 2055 (L’Équipe).

Et la bonne nouvelle pour le rugby, c’est que la FFR et la LNR ont scellé un accord avec GL Events. Résultat : cinq matchs de rugby par an pourront se tenir à Saint-Denis, à des conditions économiques plus favorables qu’auparavant (RugbyPass).

Un stade emblématique, un levier stratégique

Inauguré en 1998, le Stade de France a vu passer des moments d’anthologie pour le rugby français, de la Coupe du monde 2007 aux finales de Top 14. Mais son coût de location, jugé dissuasif, avait poussé les instances à s’en détourner ces dernières années.

L’arrivée de GL Events pourrait bien relancer l’attractivité du site pour les grandes affiches, sans grever les budgets fédéraux ou des clubs. "Un investissement de 120 M€ est prévu pour concrétiser ces évolutions, sans interruption d’activité."

"En s’appuyant sur son modèle éprouvé de gestion de grands équipements, GL events ambitionne de faire du Stade de France un lieu de vie, de rencontres et de cohésion, ancré dans la dynamique locale", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Et maintenant ?

Reste à voir comment la programmation se structurera entre les matchs à domicile du Tournoi, la nouvelle Ligue des Nations, sans oublier le TOP 14, dont la finale se joue systématiquement à Saint-Denis. Notez qu'en 2026, les Bleus de Galthié affronteront l'Irlande, l'Italie et l'Angleterre à la maison.

Mais ce n'est pas tout. Outre les concerts, "le projet prévoit l’ouverture du Stade à de nouveaux formats (baseball, football américain, e-sport…), à de nouvelles activités (restaurant, musée, salle immersive…) et à de nouveaux publics, tout en conservant son ADN multifonctionnel."

Une chose est sûre : le rugby aura régulièrement sa place dans la plus grande enceinte du pays. Néanmoins, la FFR n'a pas mis de côté son ambition de délocaliser certaines rencontres des Bleus, notamment lors de la tournée de novembre. A ce titre, la rencontre face aux Fidji en novembre se tiendra au Matmut Atlantique à Bordeaux.