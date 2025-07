VIDÉO. Antoine Dupont malmène les machines de muscu : son retour plus proche que jamais ?

Blessé depuis mars, Antoine Dupont a repris l’entraînement. Et à en croire les images publiées par le Stade Toulousain, le meilleur joueur du monde 2021 est décidé à revenir plus fort.

On l’attendait sur le terrain, on l’a souvent vu ailleurs. Depuis cinq mois, Antoine Dupont n’a pas vraiment fait parler ses jambes, mais plutôt ses apparitions médiatiques. Jusqu’à ce 30 juillet. Une vidéo, publiée par le Stade Toulousain, relance les discussions : le capitaine est de retour à la salle, et son genou, visiblement, tient le coup.

Il va casser les machines là, le monde n’est pas prêt pour son retour 💪🏻 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 30, 2025

Du tapis rouge à la rééducation

Depuis sa blessure face à l’Irlande en mars dernier, Dupont s’est fait discret côté rugby. Les critiques ont commencé à fuser, notamment face à ses apparitions en dehors du terrain. Pourtant, pendant ce temps-là, le demi de mêlée bossait, loin des caméras. La vidéo postée ce mercredi ne laisse plus place au doute : il est en mode retour.

On y voit le n°9 solliciter intensément son genou opéré. Squats, exercices de poussée, équilibre… tout y passe. Et si les images sont propres, c’est surtout ce qu’elles disent qui compte : Dupont veut revenir fort.

De retour en silence

Aucune phrase choc, aucun plan de communication. Seulement du travail. Et c’est probablement ce qu’on attendait de lui. Le joueur ne fait pas de promesse, mais vise toujours un retour pour novembre, soit huit mois après sa rupture du ligament croisé. Un timing cohérent, qu’il préfère respecter à la lettre plutôt que de griller des étapes : « J’ai encore quelques années de carrière, et des genoux, je n’en ai que deux », a-t-il glissé à L’Équipe.

Le coeur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire.

Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau… pic.twitter.com/shQK4PSLsk — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) March 9, 2025

Toulouse et les Bleus dans l’attente

Du côté du Stade Toulousain, on avance sans lui pour l’instant. Le collectif reprendra l’entraînement prochainement, et espère récupérer son leader à l’automne. La question est désormais sportive : quel Dupont reverra-t-on ?

Certains se demandent s’il pourra revenir à son meilleur niveau, d’autres se contentent de le revoir bouger normalement. Ce qui est certain, c’est que le staff des Bleus suivra aussi de très près les prochaines semaines. Car le choc contre les Boks, le 8 novembre au Stade de France, reste dans un coin de la tête de tout le monde.

Cette vidéo de reprise est plus parlante que bien des déclarations. Dupont sait que l’attente est énorme. Il n’en joue pas. Il travaille de son sôté. Et dans un rugby de plus en plus médiatisé, ce genre de sobriété fait du bien.