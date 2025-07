RUGBY. Blessée et usée, cette star des All Blacks songe à tout couper en 2026

Le capitaine des All Blacks pense à tirer un trait sur 2026. Ni Japon, ni Irlande, ni Super Rugby : du repos, du vrai.

Pendant que plusieurs stars néo-zélandaises profitent de leur clause sabbatique pour s’exiler en Europe ou au Japon, Scott Barrett pense à tout autre chose. Le capitaine des All Blacks pourrait bien prendre une vraie année sabbatique en 2026… sans ballon, sans club et loin des terrains.

L'idée est simple et radicale : se reposer.

Une pause stratégique avant l'Australie

L’objectif est clair : aborder la Coupe du monde 2027 au sommet de sa forme. Comme Richie McCaw en 2013 ou Dan Carter en 2014, Barrett pourrait tirer le frein à main pour repartir plein gaz la saison suivante. À bientôt 32 ans, et après une année 2025 écourtée par une blessure au mollet, le deuxième-ligne sait que la récupération est la clé pour performer en Australie.

Il en a discuté avec son sélectionneur Scott Robertson. Encore faut-il que la fédération néo-zélandaise donne son feu vert, et qu’un accord soit trouvé pour encadrer cette coupure volontaire.

D’autres avaient signé à l’étranger

Pendant que Rieko Ioane rejoint Leinster, qu’Ardie Savea et Lienert-Brown filent au Japon, et que ses frères Beauden et Jordie se baladent à travers les continents, Scott, lui, vise la déconnexion. Pas de championnat domestique, pas de Super Rugby, pas de Rugby Championship.

Un pari osé, mais pas fou. Le rythme des saisons pré-Coupe du monde est souvent infernal. En 2026, les All Blacks devraient enchaîner une tournée de 8 matchs, dont 3 tests en Afrique du Sud. Autant dire un crash-test pour les organismes. Scott Barrett ne veut pas y laisser trop d'énergie.

Un exemple déjà dans le vestiaire

Il y a des précédents. Cette saison encore, Codie Taylor avait volontairement coupé plusieurs mois, avant de revenir en mode machine avec les Crusaders. Barrett n’a d’ailleurs disputé que cinq matchs de Super Rugby cette année, déjà diminué physiquement. Et même s’il espère être remis pour le premier test contre l’Argentine mi-août, la récupération reste incertaine.

Et pendant ce temps-là… l’infirmerie déborde

La situation globale ne rassure pas. La tournée face aux Bleus a laissé des traces : neuf blessés, dont Beauden Barrett, Caleb Clarke, Tyrel Lomax ou encore Luke Jacobson. Quatre forfaits sont déjà actés pour la première salve du Rugby Championship, et d’autres joueurs sont envoyés en NPC pour garder du rythme. Le poste de demi de mêlée est même devenu un casse-tête, après l’opération de Noah Hotham.

Barrett veut éviter ça. Prendre le large pour mieux revenir. Et s’il obtient l’accord de la fédération, il pourrait retrouver les Crusaders pile pour la saison 2027, quelques mois avant ce qui serait sa deuxième Coupe du monde comme capitaine.

Reposé. Et prêt à faire comme ses glorieux prédécesseurs : terminer champion du monde.