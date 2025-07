TRANSFERT. Coup de poker (payant ?) du Racing : une pépite débarque pour sauver la charnière

En quête d’un ouvreur après les départs de Farrell, Tedder et Lancaster, le Racing mise sur le prodige d’Aurillac.

Le Racing 92 s’est enfin décidé. Alors que la reprise a sonné depuis plus d’une semaine, le club francilien n’avait toujours aucun ouvreur de métier dans son effectif. Un vide inquiétant dans une équipe qui ambitionne autre chose que le ventre mou en Top 14. C’est désormais chose faite : Ugo Seunes rejoint les Ciel et Blanc immédiatement, avec un contrat courant jusqu’en 2028.

Le Racing recrute, Aurillac encaisse

Tout est allé très vite. Une offre ferme, un contrat racheté, un joueur libéré : en quelques jours, Ugo Seunes est passé du Cantal à Paris. Le Racing a mis sur la table près de 230 000 euros pour s’attacher les services de l’ancien blagnacais, auteur d’une saison pleine à Aurillac. Le président Millette a cédé, et Seunes sera dès ce week-end à Nanterre pour démarrer la préparation.

Il faut dire que la situation du Racing virait à la pénurie absolue. Avec les départs conjugués d’Owen Farrell, Dan Lancaster et Tristan Tedder, le poste d’ouvreur ressemblait à une zone sinistrée. Prisciantelli, recruté cet été, est avant tout un arrière. Gibert peut dépanner, mais le poste de demi de mêlée est lui aussi amputé après les départs de Le Garrec et Le Bail. Collazo se retrouvait donc sans ouvreur de métier, sans rotation fiable, et avec deux jeunes 9 à encadrer.

Ugo Seunes, 21 ans et beaucoup à prouver

Formé à Blagnac, révélé cette saison à Aurillac, Seunes a tapé dans l’œil de nombreux recruteurs, dont ceux du Racing. À 21 ans, il possède un profil moderne : pied solide, qualité de distribution, lecture du jeu et un vrai calme sous pression. Mais passer de la Pro D2 au Top 14 n’est pas anodin. Il lui faudra vite apprendre à gérer la vitesse, la densité physique et la pression d’un club qui veut retrouver les phases finales.

Un coup (pas si) risqué

Certains parleront de pari osé, d’autres de nécessité absolue. Mais dans un marché des ouvreurs bouché, le Racing 92 a choisi de miser sur la jeunesse, plutôt que d’attendre un joueur expérimenté en rupture de contrat. Le risque ? L’exposer trop tôt. Le bénéfice ? L’installer comme une pièce maîtresse dès cette saison, aux côtés de Prisciantelli et Gibert.

Ugo Seunes aura donc tout à prouver, mais aussi tout à gagner. Et le Racing, pour une fois, pourrait ne pas regretter son audace.