TRANSFERT. Exit les superstars en bout de course, le Racing 92 aurait trouvé son numéro 10 en ProD2 !

Coup de canon après la période officielle de mercato de la part du Racing 92, qui aurait obtenu l’accord de la révélation de ProD2 de la saison dernière, selon le Midi Olympique.

Cet été, le Racing 92 a - comme souvent - recruté à toute berzingue. Le Thor Tongien Taniela Tupou (1m82 pour 142kg) a donné son accord pour rejoindre les Hauts-de-Seine, tout comme les ailiers Ravutaumada ou Wilfried Hulleu, 18 essais en ProD2 la saison passée.

Idem pour les stars anglaises Hill et Hughes, tandis que la star du XIII Joey Manu arrive lui aussi avec son lot d’incertitudes. Mais à l’ouverture, c’était toujours le néant…

TRANSFERT. Tupou, Carbonneau, Manu… Le Racing 92 ne veut plus mater les phases finales à la télé

Ou presque puisque l’excellent argentin de Parme, Geronimo Prisciantelli, s’est finalement engagé dans le 92. Polyvalent 15/10, il pourra dépanner à ce poste suite au départ d’Owen Farrell, Dan Lancaster et Tristan Tedder.

Une recrue en tant que numéro 1 ?

Mais ce n’est pas tout ! Les pensionnaires de la Paris La Défense Arena devraient aussi voir arriver la révélation de ProD2 de la saison dernière : Ugo Seunes.

Le numéro 10 ou 15 d’Aurillac a porté son équipe tout au long de la saison grâce à ses prestations remarquables, jusqu’à réaliser un match de barrage XXL face à Chambéry pour sauver les siens.

Et si, dans l’euphorie de la situation, il annonçait rester à Aurillac malgré les multiples sollicitations de gros clubs des élites, il se pourrait finalement qu’il rejoigne le Top 14 plus vite que prévu.

Sans argent mais avec un savoir-faire maison et un 10 en or : comment Aurillac s’est (encore) sauvé en PRO D2 ?

Selon les informations du Midi Olympique, bien renseigné sur le coup, l’ancien joueur de Blagnac aurait signé un pré-contrat pour rejoindre les Hauts-de-Seine jusqu’en 2028.

Mais à partir de quand ? A priori dès cet été, si le Racing 92 règle l’indemnité de transfert de ce talent brut. Et que la situation est validée par le président du Stade aurillacois, Christian Millette, qui devrait en cas de départ trouver une solution compensatoire dans l’urgence. Rien d’évident pour le plus petit budget de ProD2, qui avait déjà vu partir l’excellent Antoine Aucagne l’été dernier. Mais à Aurillac, on ne se bat pas avec les mêmes moyens que les autres…