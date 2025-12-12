328 jours plus tard, Toulouse aligne sa charnière référence Dupont/Ntamack : un détail ? Pas vraiment

Ça ressemble à un détail, mais ça n’en est pas un. Dupont retrouve Ntamack à la charnière. Et tout le rugby français observe.

Une charnière qui refait surface

Petit événement sur la planète ovale ce samedi en Champions Cup : Antoine Dupont et Romain Ntamack seront titulaires ensemble à la charnière du Stade Toulousain. Une association qui n’avait plus été vue depuis mars 2025, lors du choc face à l’Irlande dans le Tournoi des 6 Nations… en sélection. Une rencontre marquée par la grave blessure du demi de mêlée au genou. Ntamack, bouc émissaire facile ? Ceux qui savent voient une autre vérité (et la défendent)En club, il faut remonter un peu plus loin, à savoir janvier 2025 et une victoire 80 à 12 face à Leicester. Depuis, blessures, gestion des temps de jeu et contextes internationaux ont repoussé ce rendez-vous. Mais ce samedi, en Coupe d’Europe, la charnière référence du Stade et du XV de France est de retour. Et non, ce n’est clairement pas anecdotique.

Pourquoi ce duo compte autant au Stade Toulousain

Dupont – Ntamack, ce n’est pas seulement un numéro 9 et un numéro 10 alignés sur une feuille de match. C’est une complémentarité, construite depuis des années, peaufinée au Stade Toulousain, sublimée en Bleu. Antoine Dupont, c’est ce demi de mêlée qui attire les défenses comme un aimant, qui menace en permanence autour des rucks, qui casse la ligne sur un crochet ou une feinte de passe. Dupont–Ntamack réunis, Marchand capitaine : Toulouse à Glasgow avec une équipe ambitieuse pour frapper fort Résultat : les défenses resserrent, hésitent, montent à deux… et laissent de l’air ailleurs. Cet air, Romain Ntamack adore le respirer. L’ouvreur toulousain est un joueur de tempo, de lecture, de timing. Quand son 9 met de l’incertitude, son jeu au pied, sa qualité de passe et son sens de la ligne deviennent encore plus tranchants. Toulouse le sait : quand cette charnière fonctionne, le jeu s’accélère, les extérieurs brillent, les avants jouent lancé.

Un contexte particulier pour Ntamack

Ce retour commun arrive à un moment clé pour Romain Ntamack. L’ouvreur n’est pas en difficulté, mais il est scruté. La concurrence n’a jamais été aussi forte, avec un Matthieu Jalibert en état de grâce à l’UBB, capable de plier des matchs presque à lui seul. Forcément, les comparaisons fleurissent, les débats aussi. RUGBY. Préparé comme un cyborg, Antoine Dupont peut-il revenir (encore) plus fort qu'avant sa blessure ?

Ntamack, plus gestionnaire, plus collectif, est parfois jugé moins décisif sur des actions isolées. Mais avec Dupont à ses côtés, la donne change. Ntamack n’a pas à tout porter. Il peut choisir ses moments, jouer plus juste, plus simple parfois, plus chirurgical souvent. Le duo se connaît par cœur. Et cette libération mentale pourrait bien être l’un des grands bénéfices de ce retour en commun.

Ce que Dupont change vraiment pour son 10

Tactiquement, l’impact de Dupont sur son ouvreur est immense. Le capitaine des Bleus aime porter le ballon au ras, menacer côté fermé, fixer des troisièmes lignes. Résultat : les défenses ne peuvent pas se permettre de flotter sur le 10. Contrairement à d’autres demis de mêlée plus gestionnaires, Dupont crée des surnombres avant même que le jeu n’arrive au large.

Ntamack reçoit donc souvent le ballon avec une demi-seconde d’avance. À ce niveau-là, c’est énorme. Ajoutez à cela une communication permanente, des automatismes travaillés depuis des années, et vous obtenez une charnière qui fait jouer les autres. Pas seulement une paire de stars, mais un vrai moteur collectif.

À deux ans de la Coupe du monde, chaque minute compte

Ce retour arrive aussi dans un timing parfait pour le XV de France. Le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas, avec un France – Irlande dès le coup d’envoi début février. À deux ans de la Coupe du monde, chaque match partagé, chaque enchaînement, chaque situation vécue ensemble est un plus. Le staff tricolore sait que Dupont – Ntamack reste la charnière de référence. Mais encore faut-il qu’elle joue, qu’elle vive, qu’elle se retrouve. La Champions Cup offre ce laboratoire idéal : intensité, pression, adversité européenne. Tout ce que le staff aime observer.

Et si l’alternative Jalibert devenait crédible ?

Reste une question en toile de fond : et si Ntamack n’enchaînait pas ? Le scénario n’est pas interdit. Jalibert, aujourd’hui meilleur ouvreur du TOP 14, pousse fort. On a déjà vu Dupont – Jalibert fonctionner, notamment face à l’Australie en préparation du Mondial 2023. La suite avait été plus compliquée, entre blessure de Dupont et difficulté pour Jalibert d’exister sur la durée en Bleu. « Tu ne tournes pas un porno ! » excellent avec l'UBB, Jalibert peut-il encore avoir sa place dans le système Galthié ?

Mais le Bordelais a mûri. Il a progressé. Reste à savoir s’il peut transposer ce niveau stratosphérique en club au niveau international. Pour l’instant, le staff continue de faire confiance à Ntamack… voire à Thomas Ramos. Les prochaines semaines seront décisives pour les deux ouvreurs avec un objectif similaire : enchaîner les grosses performances pour convaincre le staff tricolore.

Pour Toulouse, c’est un signal fort envoyé à l’Europe. Le sextuple champion veut ajouter une étoile de plus sur son maillot. Et ça commence dès la phase de poules face à une formation de Glasgow très solide. Pour Ntamack, une occasion en or de se relancer pleinement et de faire taire les critiques. Pour Dupont, une continuité logique. Et pour le XV de France, un rappel évident : cette charnière reste centrale dans le projet. La Champions Cup et les matchs à venir diront si ce retour n’était qu’un clin d’œil… ou le début d’un nouvel enchaînement gagnant.