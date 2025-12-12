''Je ne peux pas m’en satisfaire'', de retour après sa saison blanche, Tom Staniforth a les crocs

Son apport n'est évidemment plus à prouver, mais le deuxième ligne de Castres Tom Staniforth en veut plus après sa saison blanche.

Il sera de la partie face à Édimbourg pour cette deuxième journée de Champions Cup : Tom Staniforth est essentiel au dispositif de Castres. Et pour cause, le deuxième ligne du C.O. a même été le meilleur plaqueur du championnat il y a deux saisons, avec un total de 305 plaquages en 24 rencontres de Top 14.

Une statistique hors norme, qu’il n’a pas pu entretenir la saison suivante, lui qui s’est lourdement blessé à la cheville. Mais depuis le début de cet exercice, il a retrouvé le chemin du terrain, pour le plus grand bonheur des passionnés de balle ovale et du public castrais.

Suspendu, puis légèrement blessé, il a tout de même pris part à sept rencontres avec le C.O. depuis le début de la saison. Pas vraiment suffisant pour que le principal intéressé se satisfasse de son niveau.

Il a fait son premier match en Top 14... Présentation de Tom Staniforth, la nouvelle poutre du CO Tom Staniforth : "Je ne suis pas au niveau que je veux être"

Pas du genre à se ménager sur la pelouse quand il s’agit d’abattage défensif, la poutre du pack castrais est l’une des pièces maîtresses de Xavier Sadourny. Son profil de numéro 5 typique colle parfaitement au jeu des Castrais, avec un accent tout particulier sur la conquête.

Cinq ans après son arrivée dans l’Hexagone, Tom Staniforth a toujours joué avec Castres. Récemment, il a signé, malgré sa saison blanche, un contrat le liant au club jusqu’en 2027. Un gage de confiance que le club lui apporte, malgré sa grave blessure.

C’est dire tout le potentiel qu’on lui loue, même si cette réputation d’homme de confiance il est allé se la chercher en étant décisif dans les événements importants. Il y a quatre ans, en demi-finale de Top 14 face à Toulouse, il a sorti un match XXL, permettant notamment à son équipe d’atteindre la finale.

En regard de son très gros apport les saisons passées, le principal intéressé ne semble pas tout à fait satisfait de son retour à la compétition en septembre dernier.

"Bien sûr, je suis content d’avoir retrouvé les terrains. Maintenant, mon niveau de jeu ne me satisfait pas réellement. En regard de ce que je pouvais fournir les saisons précédentes, et toujours avec la volonté de progresser, je ne peux pas me satisfaire de ce que j’ai fait depuis mon retour", souligne-t-il.

⭐️ 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 ⭐️



Tom #Staniforth est pour nous le meilleur joueur de @CastresRugby cette saison 🔥



📊 25 matchs en Top 14 et Challenge Cup

⏱️ 1 764 minutes

🏉 3 essais

❌ 17 pénalités concédées

🟨 1 carton jaune pic.twitter.com/IGucG4LQhu — Rugby Data (@RugbyData0) July 21, 2024

Malgré son abattage, Tom Staniforth n'est pas un leader de la défense du C.O.

Si ses performances par le passé ont beaucoup impressionné, faisant de lui un leader de la défense sur le carré vert, Tom Staniforth n’a pour autant pas le rôle escompté. Interrogé face à la presse, l’Australien de naissance explique ne pas être annoncé comme l’un des leaders défensifs malgré son abattage.

Une fois de plus, mais sur le ton de la blague, l’homme aux 94 apparitions avec Castres se montre très dur envers lui-même.

"Non, je ne suis pas un leader de la défense, moi je préfère faire quelques blagues un peu ! Plus sérieusement, mon job est simple, je dois plaquer les mecs devant moi. Ensuite je me relève et je plaque encore. Les leaders défensifs sont peut-être plus intelligents que moi. Ce sont souvent des joueurs des trois-quarts ou de la troisième ligne qui endossent ce rôle. Moi je me contente de les écouter. Je fais mon job, toujours en regard de mon intelligence".

Comme à son habitude, sourire aux lèvres, Tom Staniforth prend la mesure de son match avec décontraction, avant de basculer et de devenir l'homme dur que l'on connait sur les terrains de rugby.

