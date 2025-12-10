Le choc Glasgow–Toulouse, Stormers–La Rochelle, Toulon–Bath… voici le programme rugby TV complet
Toulon–Bath dimanche, Glasgow–Toulouse samedi : une semaine bien remplie sur la télé !
Une semaine chargée en rugby : Champions Cup, Challenge Cup et Pro D2 s’enchaînent avec un programme TV XXL du jeudi au dimanche. Sortez les plateaux repas !

Rugby à la télé ? On est servis. Entre la J2 de Champions Cup, la J2 de Challenge Cup et la J14 de Pro D2, les amateurs de cuir vont pouvoir s’installer devant l’écran du jeudi au dimanche. Leicester–Leinster ouvrira le bal vendredi, avant un samedi européen chargé avec Clermont, La Rochelle, Toulouse ou encore Bordeaux. Dimanche, Toulon recevra Bath pour un choc attendu sur France 2. Une programmation complète qui va rythmer le week-end des supporters, avec du rugby en continu sur beIN Sports, France TV et Canal+.

Champions Cup : la crème de l’Europe sur trois jours

Le premier gros enseignement, c’est la densité de cette deuxième journée. La Rochelle se déplacera aux Stormers (14h00), un déplacement toujours piégeux contre une équipe qui adore mettre du rythme. Clermont, lui, aura un vrai test face à Sale à 16h15 sur France 2, un luxe qui permet toujours de jauger l’état de forme des Jaunards.

CHAMPIONS CUP – J2

Vendredi 12 décembre 2025

  • 21h00 – Leicester vs LeinsterbeIN Sports 1

Samedi 13 décembre 2025

  • 14h00 – Stormers vs La RochellebeIN Sports 1

  • 16h15 – Sharks vs SaracensbeIN Sports 7

  • 16h15 – Clermont vs SaleFrance 2

  • 18h30 – Bordeaux vs ScarletsbeIN Sports 7

  • 18h30 – Munster vs GloucesterbeIN Sports 1

  • 21h00 – Glasgow vs ToulousebeIN Sports 1

Dimanche 14 décembre 2025

Le choc du week-end reste évidemment Glasgow – Toulouse (21h00) : une opposition de styles parfaite pour comprendre comment le Stade sait adapter son jeu à des défenses très agressives. Les Rouge et Noir y travaillent depuis plusieurs saisons, notamment sur les sorties de camp rapides et le jeu de transition.

Challenge Cup : des déplacements tendus et un vrai révélateur

Perpignan ouvrira sa campagne européenne à Trévise (14h00) dans un match où l’on observera attentivement la gestion des sorties de camp et la discipline au sol, souvent le nerf de la guerre à l’extérieur. Côté Paris, le voyage chez les Cheetahs (14h00) s’annonce comme un test sur la capacité à défendre loin de ses bases face à un rugby très direct. Montpellier–Zebre vendredi (21h00) permettra aussi d’évaluer la progression montpelliéraine dans l’animation offensive depuis plusieurs semaines.

CHALLENGE CUP – J2

Vendredi 12 décembre 2025

  • 21h00 – Montpellier vs ZebrebeIN Sports 3

Samedi 13 décembre 2025

  • 14h00 – Trévise vs PerpignanbeIN Sports 8

  • 14h00 – Cheetahs vs ParisbeIN Sports 7

  • 16h15 – Montauban vs OspreysEPCR TV

  • 18h30 – Newcastle vs LionsbeIN Sports 8

  • 21h00 – Cardiff vs UlsterbeIN Sports 7

  • 21h00 – Connacht vs Black LionbeIN Sports 8

Dimanche 14 décembre 2025

  • 14h00 – Racing 92 vs ExeterFrance 3

  • 16h15 – Dragons vs LyonbeIN Sports 4

Pro D2 : un jeudi et un vendredi sous tension

La 14e journée démarre jeudi avec SAXV–Agen (21h00). Derrière, vendredi verra une avalanche de rencontres à 19h30, dont Brive–Carcassonne et Oyonnax–Nevers. Vannes–Biarritz (21h00) clôturera la journée avec une opposition entre deux équipes en quête de constance. Ce bloc est toujours crucial pour les clubs : c’est dans cette période qu’on voit qui a géré physiquement le début d’hiver.

PRO D2 – J14

Jeudi 11 décembre 2025

  • 21h00 – SAXV vs AgenCanal+ Sport

Vendredi 12 décembre 2025

  • 19h00 – VRDR vs GrenobleCanal+ Sport

  • 19h30 – Brive vs CarcassonneCanal+ Live

  • 19h30 – Oyonnax vs NeversCanal+ Live

  • 19h30 – Aix vs BéziersCanal+ Live

  • 19h30 – Aurillac vs Mont-de-MarsanCanal+ Live

  • 19h30 – Dax vs ColomiersCanal+ Live

  • 21h00 – Vannes vs BiarritzCanal+ Sport

Ce que ça change pour les clubs français

Cette semaine européenne donnera des indications précieuses :

  • Pour Toulouse, Pau et La Rochelle, la capacité à gagner loin de leurs bases conditionnera la suite de leur campagne.
  • Pour Clermont et Bordeaux, ce sont des matchs qui seront riches d'enseignements face à des adversaires au style très différent du Top 14.
  • Pour Perpignan, Paris et Lyon, la Challenge Cup reste un laboratoire idéal pour élargir la rotation.
  • En Pro D2, la densité des confrontations directes pourrait rebattre les cartes dans le haut du tableau.

Cette programmation marque déjà un tournant : les clubs français jouent gros dans la gestion de leur effectif, la fraîcheur et la cohérence tactique enchaînant Top 14 et Europe. Les performances de ce week-end auront un impact direct sur les ambitions du printemps. Bref, préparez les télécommandes : cette semaine, le rugby s’invite à toutes les sauces et on va se régaler.

