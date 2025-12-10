Le choc Glasgow–Toulouse, Stormers–La Rochelle, Toulon–Bath… voici le programme rugby TV complet

Une semaine chargée en rugby : Champions Cup, Challenge Cup et Pro D2 s’enchaînent avec un programme TV XXL du jeudi au dimanche. Sortez les plateaux repas !

Rugby à la télé ? On est servis. Entre la J2 de Champions Cup, la J2 de Challenge Cup et la J14 de Pro D2, les amateurs de cuir vont pouvoir s’installer devant l’écran du jeudi au dimanche. Leicester–Leinster ouvrira le bal vendredi, avant un samedi européen chargé avec Clermont, La Rochelle, Toulouse ou encore Bordeaux. Dimanche, Toulon recevra Bath pour un choc attendu sur France 2. Une programmation complète qui va rythmer le week-end des supporters, avec du rugby en continu sur beIN Sports, France TV et Canal+.

Champions Cup : la crème de l’Europe sur trois jours

Le premier gros enseignement, c’est la densité de cette deuxième journée. La Rochelle se déplacera aux Stormers (14h00), un déplacement toujours piégeux contre une équipe qui adore mettre du rythme. Clermont, lui, aura un vrai test face à Sale à 16h15 sur France 2, un luxe qui permet toujours de jauger l’état de forme des Jaunards.

CHAMPIONS CUP – J2 Vendredi 12 décembre 2025 21h00 – Leicester vs Leinster — beIN Sports 1 Samedi 13 décembre 2025 14h00 – Stormers vs La Rochelle — beIN Sports 1

16h15 – Sharks vs Saracens — beIN Sports 7

16h15 – Clermont vs Sale — France 2

18h30 – Bordeaux vs Scarlets — beIN Sports 7

18h30 – Munster vs Gloucester — beIN Sports 1

21h00 – Glasgow vs Toulouse — beIN Sports 1 Dimanche 14 décembre 2025 14h00 – Harlequins vs Bayonne — beIN Sports 5

14h00 – Castres vs Edinburgh — beIN Sports 2

16h15 – Toulon vs Bath — France 2

16h15 – Northampton vs Bulls — beIN Sports 5

18h30 – Bristol vs Pau — beIN Sports 1

Le choc du week-end reste évidemment Glasgow – Toulouse (21h00) : une opposition de styles parfaite pour comprendre comment le Stade sait adapter son jeu à des défenses très agressives. Les Rouge et Noir y travaillent depuis plusieurs saisons, notamment sur les sorties de camp rapides et le jeu de transition.

Challenge Cup : des déplacements tendus et un vrai révélateur

Perpignan ouvrira sa campagne européenne à Trévise (14h00) dans un match où l’on observera attentivement la gestion des sorties de camp et la discipline au sol, souvent le nerf de la guerre à l’extérieur. Côté Paris, le voyage chez les Cheetahs (14h00) s’annonce comme un test sur la capacité à défendre loin de ses bases face à un rugby très direct. Montpellier–Zebre vendredi (21h00) permettra aussi d’évaluer la progression montpelliéraine dans l’animation offensive depuis plusieurs semaines.

CHALLENGE CUP – J2 Vendredi 12 décembre 2025 21h00 – Montpellier vs Zebre — beIN Sports 3 Samedi 13 décembre 2025 14h00 – Trévise vs Perpignan — beIN Sports 8

14h00 – Cheetahs vs Paris — beIN Sports 7

16h15 – Montauban vs Ospreys — EPCR TV

18h30 – Newcastle vs Lions — beIN Sports 8

21h00 – Cardiff vs Ulster — beIN Sports 7

21h00 – Connacht vs Black Lion — beIN Sports 8 Dimanche 14 décembre 2025 14h00 – Racing 92 vs Exeter — France 3

16h15 – Dragons vs Lyon — beIN Sports 4

Pro D2 : un jeudi et un vendredi sous tension

La 14e journée démarre jeudi avec SAXV–Agen (21h00). Derrière, vendredi verra une avalanche de rencontres à 19h30, dont Brive–Carcassonne et Oyonnax–Nevers. Vannes–Biarritz (21h00) clôturera la journée avec une opposition entre deux équipes en quête de constance. Ce bloc est toujours crucial pour les clubs : c’est dans cette période qu’on voit qui a géré physiquement le début d’hiver.

PRO D2 – J14 Jeudi 11 décembre 2025 21h00 – SAXV vs Agen — Canal+ Sport Vendredi 12 décembre 2025 19h00 – VRDR vs Grenoble — Canal+ Sport

19h30 – Brive vs Carcassonne — Canal+ Live

19h30 – Oyonnax vs Nevers — Canal+ Live

19h30 – Aix vs Béziers — Canal+ Live

19h30 – Aurillac vs Mont-de-Marsan — Canal+ Live

19h30 – Dax vs Colomiers — Canal+ Live

21h00 – Vannes vs Biarritz — Canal+ Sport

Ce que ça change pour les clubs français

Cette semaine européenne donnera des indications précieuses :

Pour Toulouse, Pau et La Rochelle, la capacité à gagner loin de leurs bases conditionnera la suite de leur campagne.

Pour Clermont et Bordeaux, ce sont des matchs qui seront riches d'enseignements face à des adversaires au style très différent du Top 14.

Pour Perpignan, Paris et Lyon, la Challenge Cup reste un laboratoire idéal pour élargir la rotation.

En Pro D2, la densité des confrontations directes pourrait rebattre les cartes dans le haut du tableau.

Cette programmation marque déjà un tournant : les clubs français jouent gros dans la gestion de leur effectif, la fraîcheur et la cohérence tactique enchaînant Top 14 et Europe. Les performances de ce week-end auront un impact direct sur les ambitions du printemps. Bref, préparez les télécommandes : cette semaine, le rugby s’invite à toutes les sauces et on va se régaler.