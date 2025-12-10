''Bloqués'' à cause du règlement en TOP 14, ils jouent quand même en Challenge Cup

À l’instar d’Antoine Dupont, deux joueurs de moins de 18 ans ont débuté en professionnel ce week-end en Challenge Cup. Que dit le règlement à ce sujet ?

C’est bien connu, la fenêtre européenne peut être synonyme de rotation pour certaines écuries françaises. Jugée parfois secondaire, la Challenge Cup permet à certaines formations de relancer une dynamique utile pour les joutes du Top 14.

À l’image de Perpignan, qui vient de décrocher son premier succès de la saison face aux Gallois des Dragons. Mais cette compétition offre aussi (et surtout), l’occasion de lancer la jeune garde dans le grand bain, bien plus tôt que ne l’impose le règlement de la FFR.

Ce week-end, Lyon et le Racing 92 ont ainsi profité de cette fenêtre pour faire jouer des joueurs âgés de moins de 18 ans. À l’image d’Antoine Dupont, qui avait commencé sa carrière professionnelle à 17 ans avec Castres face au Leinster en Champions Cup.

La santé des joueurs est devenue une priorité pour les instances françaises et internationales. Casques et protège-dents connectés, protocoles à tire-larigot… bref, tout est mis en œuvre pour que les contacts ne soient plus aussi destructeurs pour les organismes.

Mais il est encore difficile de changer la nature du rugby, ce sport de combat collectif, qui ne cesse de défrayer la chronique. Même si la vitesse est au cœur des préoccupations, l'importance de la dimension physique ne peut être remise en cause.

Comme au rugby, où l'on dit qu'on a toujours besoin du gros, du petit, du grand et du maigre, il arrive parfois que certains se heurtent à la réalité froide du combat. Ainsi, pour réduire ces inégalités physiques, la réglementation de la Fédération Française de Rugby est claire.

Afin d'éviter toute déconvenue médicale, chaque joueur aligné sur une feuille de match doit obligatoirement avoir plus de 18 ans. Une conséquence importante pour cette jeune garde, parfois mature bien plus tôt que la normale, qui doit ronger son frein avant de pouvoir se confronter à l'élite française.

VIDÉO. Avant Toulouse, Antoine Dupont était déjà monstrueux à Castres 💪⏩ https://t.co/DltCe0Sm8W pic.twitter.com/ioe7Sob8fS — Le Rugbynistere (@LeRugbynistere) October 21, 2021

Lilian Baret et Auguste Albuisson, dans le grand bain avant la majorité en Challenge Cup

Ces deux jeunes joueurs issus du centre de formation de leur club respectif ont pris part à leur première avec les professionnels ce week-end en Challenge Cup. Un souvenir assurément gravé dans leurs têtes, malgré la défaite de Lyon (14-23) et du Racing 92 (61-7).

Ces deux troisièmes lignes n'ont pas encore l'âge requis pour évoluer en Top 14, comme expliqué ci-dessus, mais le règlement World Rugby ne l'empêche pas. Il faut cependant réunir quelques conditions.

Malgré cette autorisation de la part de World Rugby, chaque fédération peut imposer ses propres conditions sur ce point-là, c'est donc le cas en France.

Mais comme l'explique le règlement World Rugby, aucun joueur de moins de 18 ans ne peut évoluer au poste de première ligne. De plus, il est nécessaire de fournir, pour ces joueurs :

Un accord écrit de la personne concerné

L’accord de ses parents,

Un avis médical,

Un avis médical de la fédération,

Une validation de l’entraîneur.

Remarkable to see 17-year-old Auguste Albuisson made his pro debut off the bench for Racing 92 tonight. pic.twitter.com/N7RC5jRqA1 — EK Rugby Analysis (@ek_rugby) December 5, 2025

Le Racing 92 avec une équipe de 24 ans de moyenne d'âge face à l'Ulster

Déjà coutumier du fait en championnat, le Racing 92 s'est permis de faire jouer sa jeune garde face à l'Ulster le week-end dernier en Challenge Cup. Sur la pelouse des Irlandais, la jeunesse n'a pas su tenir le cap et s'est lourdement inclinée.

Ils étaient trois à découvrir cette compétition sous le maillot ciel et blanc : Auguste Albuisson, évidemment, désormais joueur le plus jeune de l'histoire à évoluer dans cette compétition (17 ans et 270 jours), mais aussi le pilier namibien Hermann Coetzee et le centre Arthur Espeut.

Mieux encore, les Franciliens ont aligné cinq joueurs supplémentaires âgés de moins de 20 ans ce week-end : Edouard-Junior Jabea Njocke, Yanis Basse, Junior Kpoku, Vladi Ashvetia et Nolan Donguy.

L'avenir du Racing 92 se dessine, et malgré la défaite face à l'Ulster, cette jeunesse devrait faire parler d'elle dans les mois à venir.