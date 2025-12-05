Toulouse–Sharks. Dupont supersub, Thomas au centre : un XV très costaud et un banc qui peut tout renverser

La compo de Toulouse est tombée : Ntamack, Marchand, Ramos… et un banc XXL pour lancer la Champions Cup avec un sérieux parfum d’Europe.

Le Stade Toulousain a officialisé sa composition pour la réception des Sharks ce dimanche 7 décembre, à Ernest-Wallon, pour la 1ère journée de Champions Cup. Un XV solide, cohérent, où Ugo Mola choisit d'aligner plusieurs cadres tout en maintenant un banc XXL — avec notamment Antoine Dupont en finisseur.

On retrouve Romain Ntamack à l’ouverture, associé à Paul Graou à la mêlée, tandis que Teddy Thomas enchaîne une nouvelle titularisation au centre. Devant, le duo Flament – Meafou promet un gros combat face au pack sud-africain. Côté Sharks, la menace vient notamment de Makazole Mapimpi, champion du monde 2019, et du jeune ouvreur Jordan Hendrikse. Une équipe jeune, puissante, qui voudra saisir sa chance.

Quel est le plan secret du Stade Toulousain ?

Ce choix toulousain raconte déjà le match que le staff veut jouer. Avec Marchand titulaire et Dupont sur le banc, Toulouse vise un scénario de montée en puissance : ancrer le match physiquement puis accélérer dans le dernier quart d’heure.

Dupont en finisseur, c’est souvent synonyme de chaos contrôlé. Très en jambe la semaine dernière face au Racing 92, il n'a certainement pas encore 80 minutes de rugby. Mais on sent que l'envie est là. Tandis que la vista et le talent ne l'ont jamais quitté. Selon la physionomie de la rencontre, le capitaine du XV de France pourrait entrer plus tôt que prévu.

Mais le choix de Mola montre aussi la confiance qu'il met en Paul Graou. En l'absence de Dupont, c'est lui qui a mené Toulouse vers le titre. Et c'est lui qui sera là lors des échéances internationales. Il est donc important de lui montrer que le retour du meilleur joueur du monde 2021 ne le pousse pas immédiatement sur le banc.

La clé tactique pourrait d’ailleurs se trouver là : déplacer le pack des Sharks, réputé massif mais parfois friable dans les transitions.

Mais c'est également un choix qui fait partie de la rotation. On peut imaginer qu'il sera très prochainement au repos après avoir beaucoup donné. Pour l'heure, il va devoir parfaitement lancer Toulouse dans cette compétition. En parallèle, l’association Thomas – Gourgues au centre révèle une volonté de jouer sur la vitesse et les intervalles plutôt que sur un profil « bulldozer ». Pour rappel, le Stade est privé de Lebel et Mallia, sans oublier le départ de Pita Ahki.

Quand vous perdez dans la semaine deux de vos meilleurs 3/4 sur les 5/6 dernières saisons, que sont Mallia et Ahki, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas super bien vécu. D'un autre côté, j'ose espérer que le club, l'équipe, le groupe, seront mesure de trouver les ressources pour combler ces départs. On ne les remplacera pas.

Quel impact sur la dynamique européenne ?

Pour Toulouse, ce premier match conditionne la dynamique européenne. Ugo Mola l'a rappelé en conférence de presse : "Cette compétition ne donne pas le droit à l'erreur." Une victoire bonifiée à domicile contre une équipe jeune mais imprévisible est presque obligatoire dans une poule où chaque point comptera. "L'envie de bien figurer est présente. Mais l'adversaire est quand même coriace. On est averti, on sait où on va."

Pour les joueurs, plusieurs enjeux individuels : Teddy Thomas doit confirmer sa montée en puissance dans son nouveau rôle, Gourgues a l’occasion de s’affirmer davantage, et Ntamack peut envoyer un signal fort après un automne irrégulier. Pour les Sharks, cette composition très rajeunie montre qu’ils misent sur l’expérience européenne pour accélérer la progression de leurs talents — mais aussi qu’ils savent que Toulouse représente un Everest.

Une compo ambitieuse, un banc de luxe, un stade plein : tout est réuni pour que Toulouse lance sa campagne européenne avec sérieux… et spectacle. Vous le sentez, ce parfum de Champions Cup ?