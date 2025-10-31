L'Aviron Bayonnais troque le ciel et blanc pour le vert : le nouveau maillot pour la Champions Cup

Ciel et Blanc ? Pas cette fois. L’Aviron Bayonnais se met au vert pour l’Europe, avec une tunique symbolique signée Le Coq Sportif. Un maillot fort, pour des soirées européennes qui s’annoncent brûlantes.

Jean-Dauger s’habille de vert pour l’Europe

Le vendredi 5 décembre à 21h, le stade Jean-Dauger s'apprête à vibrer au rythme de la grande Investec Champions Cup. Pour son retour sur la scène européenne, l'Aviron Bayonnais compte bien marquer les esprits, sur le terrain comme dans les tribunes.

Et pour cette campagne, les Ciel et Blanc changent de teinte : place à une tunique verte pleine de symboles.

Un vert chargé d’histoire et de culture

Ce maillot, signé Le Coq Sportif, s'inspire directement de la culture basque et de l'identité du club. Les motifs géométriques rappellent les montagnes et les lignes de force du Pays Basque, tandis que le vert évoque la terre et la ferveur du peuple bayonnais.

Un design à la fois sobre, racé et profondément ancré dans la culture locale. Sur le col, un discret drapeau basque vient parachever l’ensemble — un détail qui fera chavirer les supporters.

Paulos, Traversier et Carreras en ambassadeurs

Pour l’occasion, Lucas Paulos, Noa Traversier et Mateo Carreras ont endossé la nouvelle tunique lors du shooting officiel. Trois visages d’un groupe qui monte en puissance, prêt à défier l’Europe. À travers eux, c’est toute une ville qui rêve d’exploits et de soirées européennes mémorables.

Crédit image : Aviron Bayonnais

L’Europe, terrain d’expression

Premier rendez-vous donc le 5 décembre à Jean-Dauger, où l'ambiance s'annonce bouillante, face aux Stormers. Les Basques iront ensuite défier les Harlequins puis Leicester en 2026. La fête sera totale le 17 janvier lors de la réception du Leinster. Bayonne entre dans la cour des grands, avec ses valeurs, sa culture et désormais… un maillot qui raconte une histoire.