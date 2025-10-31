L'Aviron Bayonnais troque le ciel et blanc pour le vert : le nouveau maillot pour la Champions Cup

Jean-Dauger s’habille de vert pour l’Europe
Le vendredi 5 décembre à 21h, le stade Jean-Dauger s’apprête à vibrer au rythme de la grande Investec Champions Cup. Pour son retour sur la scène européenne, l’Aviron Bayonnais compte bien marquer les esprits, sur le terrain comme dans les tribunes.22 essais en 60 matchs : L’Aviron Bayonnais en pôle pour recruter ce finisseur du Stade Toulousain
Et pour cette campagne, les Ciel et Blanc changent de teinte : place à une tunique verte pleine de symboles.
Un vert chargé d’histoire et de culture
Ce maillot, signé Le Coq Sportif, s’inspire directement de la culture basque et de l’identité du club. Les motifs géométriques rappellent les montagnes et les lignes de force du Pays Basque, tandis que le vert évoque la terre et la ferveur du peuple bayonnais.TOP 14. Ambitieux, l’Aviron Bayonnais passe à l’attaque sur un membre majeur de l’UBB
Un design à la fois sobre, racé et profondément ancré dans la culture locale. Sur le col, un discret drapeau basque vient parachever l’ensemble — un détail qui fera chavirer les supporters.
Paulos, Traversier et Carreras en ambassadeurs
Pour l’occasion, Lucas Paulos, Noa Traversier et Mateo Carreras ont endossé la nouvelle tunique lors du shooting officiel. Trois visages d’un groupe qui monte en puissance, prêt à défier l’Europe. À travers eux, c’est toute une ville qui rêve d’exploits et de soirées européennes mémorables.
Crédit image : Aviron Bayonnais
L’Europe, terrain d’expression
Premier rendez-vous donc le 5 décembre à Jean-Dauger, où l’ambiance s’annonce bouillante, face aux Stormers. Les Basques iront ensuite défier les Harlequins puis Leicester en 2026. La fête sera totale le 17 janvier lors de la réception du Leinster.TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?Bayonne entre dans la cour des grands, avec ses valeurs, sa culture et désormais… un maillot qui raconte une histoire.
balobal
Le vert c'est la meilleure manière pour tricher dans les rucks sans être vu. Validé par les irlandais de longue date. Et même les Sud-Afs d'ailleurs.
Courbis avait raison.
JFMA
Jolie couleur, elle ferait presque penser à celle d'un autre prétendant... local, non ?
Vous dites? Le vert ne fait pas loi ? 😉
D'accord, mais n'asticotez peut-être pas trop vos voisins au risque qu'ils s'affichent l'année prochaine en bleu ciel avec le Pic d'Ossau bien érigé en évidence dans le dos ...
En tous cas, un seul département et 2 équipes en CC ça en jette !
Il s'agirait juste qu'on n'aie pas à les confondre, quoi. A distance de la rivalité micro-régionnale.😛
Ronnie64
C'est l'absence de drapeau basque qui aurait fait chavirer les supps, pas l'inverse. 😍