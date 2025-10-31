L'Aviron Bayonnais troque le ciel et blanc pour le vert : le nouveau maillot pour la Champions Cup
Tradition, ferveur et culture basque : Bayonne lance sa campagne européenne avec un maillot vert unique. Une tunique qui dit tout d’un club fier et ambitieux. Crédit image : Aviron Bayonnais
Ciel et Blanc ? Pas cette fois. L’Aviron Bayonnais se met au vert pour l’Europe, avec une tunique symbolique signée Le Coq Sportif. Un maillot fort, pour des soirées européennes qui s’annoncent brûlantes.

Jean-Dauger s’habille de vert pour l’Europe

Le vendredi 5 décembre à 21h, le stade Jean-Dauger s’apprête à vibrer au rythme de la grande Investec Champions Cup. Pour son retour sur la scène européenne, l’Aviron Bayonnais compte bien marquer les esprits, sur le terrain comme dans les tribunes.22 essais en 60 matchs : L’Aviron Bayonnais en pôle pour recruter ce finisseur du Stade Toulousain22 essais en 60 matchs : L’Aviron Bayonnais en pôle pour recruter ce finisseur du Stade Toulousain

Et pour cette campagne, les Ciel et Blanc changent de teinte : place à une tunique verte pleine de symboles.

Un vert chargé d’histoire et de culture

Ce maillot, signé Le Coq Sportif, s’inspire directement de la culture basque et de l’identité du club. Les motifs géométriques rappellent les montagnes et les lignes de force du Pays Basque, tandis que le vert évoque la terre et la ferveur du peuple bayonnais.TOP 14. Ambitieux, l’Aviron Bayonnais passe à l’attaque sur un membre majeur de l’UBBTOP 14. Ambitieux, l’Aviron Bayonnais passe à l’attaque sur un membre majeur de l’UBB

Un design à la fois sobre, racé et profondément ancré dans la culture locale. Sur le col, un discret drapeau basque vient parachever l’ensemble — un détail qui fera chavirer les supporters.

Paulos, Traversier et Carreras en ambassadeurs

Pour l’occasion, Lucas Paulos, Noa Traversier et Mateo Carreras ont endossé la nouvelle tunique lors du shooting officiel. Trois visages d’un groupe qui monte en puissance, prêt à défier l’Europe. À travers eux, c’est toute une ville qui rêve d’exploits et de soirées européennes mémorables.

Crédit image : Aviron Bayonnais

L’Europe, terrain d’expression

Premier rendez-vous donc le 5 décembre à Jean-Dauger, où l’ambiance s’annonce bouillante, face aux Stormers. Les Basques iront ensuite défier les Harlequins puis Leicester en 2026. La fête sera totale le 17 janvier lors de la réception du Leinster.TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?TRANSFERT. Et si le talentueux Paul Costes quittait le Stade Toulousain pour être numéro 1 ailleurs ?Bayonne entre dans la cour des grands, avec ses valeurs, sa culture et désormais… un maillot qui raconte une histoire.

  • balobal
    22448 points
  • il y a 30 secondes

Le vert c'est la meilleure manière pour tricher dans les rucks sans être vu. Validé par les irlandais de longue date. Et même les Sud-Afs d'ailleurs.

Courbis avait raison.

  • il y a 30 secondes

