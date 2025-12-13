La longévité exceptionnelle de Jérémy Sinzelle : un centurion qui a traversé les générations sans disparaître

Ce dimanche face à Bath, Jérémy Sinzelle franchit un cap symbolique. Une statistique qui résume une carrière à part dans le rugby français.

Sinzelle entre encore un peu plus dans l’histoire

Ce dimanche, pour la 2e journée de Champions Cup, le RCT recevra Bath avec Jérémy Sinzelle titulaire au centre. À 35 ans, le Toulonnais s’apprête surtout à célébrer une marque rarissime dans le rugby professionnel. Selon les chiffres relayés par le compte officiel du TOP 14 sur Instagram, Sinzelle totalise désormais 100 matchs avec Toulon. TOP 14. Joueur sous-côté par excellence, comment Jéremy Sinzelle est devenu indispensable pour le RCTUne barre symbolique, qui s’ajoute aux 103 rencontres disputées avec le Stade Français Paris et aux 118 jouées sous le maillot de La Rochelle. Peu de joueurs peuvent se targuer d’une telle longévité au plus haut niveau, dans trois projets aussi différents.

100 matchs avec trois clubs : une exception ?

Atteindre les 100 matchs avec un club est déjà une performance. Le faire avec trois formations différentes, dans un rugby de plus en plus tourné vers la spécialisation et la rotation, relève presque de l’exception. Sinzelle, c’est pour beaucoup l’anti-star par excellence : pas le plus rapide, diront certains. Pas le plus puissant, c'est vrai. Mais une intelligence de jeu, une fiabilité défensive et une polyvalence qui ont convaincu tous ses entraîneurs. Centre régulier, parfois ailier de dépannage, parfois même arrière voire ouvreur, il a su durer en s’adaptant. TOP 14. ''Le rugby est clairement devenu un business'', lance Jérémy Sinzelle (Toulon)Derrière cette stat brute, il y a un joueur qui a traversé les saisons de TOP 14 et de Coupes d’Europe, vu évoluer les règles, les systèmes défensifs et les profils athlétiques. À Paris, il a connu le Brennus. À La Rochelle, il a été l’un des cadres de la montée en puissance du club et du premier titre européen.

Un joueur indispensable pour le RCT

À Toulon, il incarne aujourd’hui le lien entre générations, celui qui sécurise, replace et rassure. Les chiffres montrent aussi une chose : Sinzelle joue rarement “pour faire le nombre”. Il est souvent titulaire, preuve de la confiance accordée. ''On s'est fait chi**'', ''essai de chat**'', la réaction déjà mythique de Jérémy Sinzelle ! [VIDEO]Face à Bath, équipe joueuse et imprévisible, Toulon a besoin de lecture, de communication et de maîtrise au milieu du terrain. Trois qualités que Sinzelle coche sans hésiter. En Champions Cup, chaque détail compte, et l’expérience européenne du centre varois est un atout précieux pour un RCT qui veut avancer dans cette poule relevée.

"S’appuyer sur un joueur comme Sinzelle, c’est garantir une base solide autour de laquelle les plus jeunes peuvent s’exprimer."

La constance comme moyen de marquer l'histoire

À 35 ans, Sinzelle prouve qu’on peut durer sans être une superstar, simplement en étant juste, fiable et indispensable. Dans un rugby qui va toujours plus vite, Jérémy Sinzelle rappelle qu’il y a plusieurs façons de marquer l’histoire. La sienne s’écrit dans la constance.