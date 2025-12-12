Jeu de chaises musicales à l'ouverture à Toulon : Albornoz en Top 14, Garbisi vers un retour aux sources ?

Le mercato s’emballe entre Toulon et Trévise. Albornoz débarquerait en Top 14, Garbisi pourrait faire le chemin inverse. Et rien n’est anodin.

Albornoz vers Toulon… dès janvier

L'information fait du bruit côté italien : Tomas Albornoz va quitter le Benetton Trévise plus tôt que prévu. Le demi d’ouverture argentin, pièce maîtresse des Leoni, est envoyé à Toulon entre fin décembre et début janvier par la presse transalpine. Alors qu’il devait initialement terminer la saison en URC.

Le RCT aurait déjà sécurisé un contrat de 4 ans, jusqu’en juin 2030, pour l’international argentin, selon Il Gazzettino. Une arrivée anticipée voulue par le club varois… et par le joueur lui-même, impatient de se frotter au Top 14.

🚨🔥 Huge Fly-Half Shake-Up in Treviso! 🔥🚨

Tomas Albornoz will leave Benetton in January, heading straight to Toulon! ✈️🇫🇷



But wait… the plot twists 👀👇

Italy’s No.10 Paolo Garbisi is lined up for a sensational return to Treviso 🟢⚪️🇮🇹 — a full circle move that could reunite… pic.twitter.com/6tzEwN11G9 — Fratelli d'Rugby 🇮🇹🏉 Italian Rugby Podcast (@ItalianRugbyPod) December 12, 2025

Ce mouvement n’est pas anodin. Toulon anticipe et sécurise un ouvreur capable de s’installer dans la durée. Albornoz, c’est un profil moderne : gestionnaire, propre au pied, fiable dans l’animation et capable de jouer sous pression. Mais surtout, son arrivée crée mécaniquement un embouteillage au poste de numéro 10, occupé aujourd’hui par Paolo Garbisi. Et dans le rugby pro, quand un club investit lourdement sur un poste clé, c’est rarement pour faire de la figuration.

Garbisi, le retour du fils prodigue à Trévise ?

C’est là que le dossier devient passionnant. Le départ immédiat d’Albornoz ouvre la porte à un retour spectaculaire de Paolo Garbisi au Benetton. Formé à Trévise, le numéro 10 de la Nazionale n’a jamais totalement retrouvé cette continuité en France. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le RCT, Garbisi pourrait donc être placé sur le marché, et Trévise pourrait s'engouffrer dans la brèche. D’autant que son salaire pèserait moins lourd que celui d’Albornoz, grâce à son statut de joueur d’intérêt national.

Ce possible retour ne concerne pas que les clubs. La Fédération italienne suit le dossier de très près et pourrait "aider" Trévise. À l’approche du Tournoi des 6 Nations, voir Garbisi titulaire indiscutable dans un environnement qu’il connaît par cœur serait un vrai plus. Mais si Garbisi n’arrive pas dès janvier, le Benetton devra bricoler. TRANSFERT. Albornoz au RCT : quelle est cette folle rumeur qui est sortie ?Les options actuelles : Umaga (en fin de contrat), le jeune Avaca, encore très peu utilisé, et éventuellement Marin Smith en dépannage. En parallèle, Trévise pousserait, selon Il Gazzettino, pour recruter Jean Smith, jeune talent italo-sud-africain en partance des Sharks. Mais rien n’est encore signé. Le nom de Nicolas Roger Farias est aussi évoqué.

Un jeu de chaises musicales entre Toulon et Trévise, où chacun pourrait sortir gagnant. Reste à savoir si ce deal croisé se conclura dès janvier… ou à l’été. Une chose est sûre : le poste de numéro 10 n’a jamais été aussi stratégique des deux côtés des Alpes.