Le coup que personne n’avait imaginé… Sevu Reece débarque pour changer la donne à l'USAP en TOP 14
Sevu Reece rejoint l'USAP : un All Black de renom pour dynamiser le Top 14.
Perpignan réussit l’un des transferts de l’année : Sevu Reece, machine à marquer des All Blacks, portera les couleurs de l’USAP.

Une signature XXL qui affole le Top 14

L’information confirmée par plusieurs médias, dont L'Indépendant, anime la planète ovale : Sevu Reece, ailier des All Blacks (37 sélections), va s’engager sur le long terme avec l’USAP. Une arrivée prévue pour l'été prochain, après la fin de son engagement au Japon. Reece, véritable machine à marquer, tournait à plus d’un essai tous les deux matchs avec les Crusaders et la Nouvelle-Zélande.

Une recrue de calibre mondial, qualifiée de “coup XXL” à Perpignan. Et un choix très fort pour le joueur puisqu'en rejoignant la France, il devrair renoncer à la Coupe du monde 2027 en Australie. On parle ici d'un contrat de trois ans pour celui qui n'avait pas participé au précédent Mondial en raison d'une blessure. Caleb ClarkeLeroy Carter ou encore Emoni Narawa et Timoci Tavatavanawai devraient donc être en concurrence pour évoluer aux ailes des All Blacks dans les prochaines années.

Techniquement, l’USAP s’attache les services de l’un des ailiers les plus efficaces de la dernière décennie : accélération foudroyante, appuis courts dévastateurs, faculté à gagner les duels même sans espace, instinct de chasseur sur les ballons tombés… Le style Reece, c’est celui qui punit la moindre erreur défensive. Son sens du timing sur les transitions pourrait métamorphoser l’animation offensive catalane.

Pourquoi Sevu Reece choisit-il Perpignan ? Une décision surprenante

Perpignan n’a jamais été une destination “classique” pour un All Black. Mais l’USAP offrira à Reece un rôle central, loin de l’empilement de stars de certains clubs. C’est le signe que la politique de recrutement catalane change d’ambition. Pour le club, c’est aussi un tremplin sportif mais aussi d’image. 

Un joueur de ce calibre pourrait attirer d’autres profils, rassurer les partenaires et donner de la crédibilité au projet. Sur le terrain, Reece peut faire basculer des matchs serrés, un domaine où Perpignan a souvent souffert. 

"Un joueur comme Reece à Aimé-Giral, c’est une promesse de frissons."

Un leader offensif en devenir : quel impact pour le Top 14 ?

À Perpignan, il sera attendu comme un finisseur… mais aussi comme un créateur. Le Top 14, plus dense et plus physique, lui offrira un nouveau défi : prouver qu’il peut dominer dans un rugby où chaque mètre se gagne “dans le dur”.

L’arrivée d’un All Black de ce rang dans un club qui ne joue pas les premières places montre que le championnat reste ultra attractif. C’est aussi un rappel : la bataille pour attirer les stars n’est plus réservée au trio ToulouseLa Rochelle – Racing.

Un joueur comme Reece à Aimé-Giral, c’est une promesse de frissons. La saison prochaine s’annonce déjà bouillante en Catalogne. Néanmoins, la question mérite d'être posée : viendra-t-il si l'USAP évolue en PRO D2 ? La formation sang et or pointe à la dernière place du TOP 14 après 11 journées.

Les Catalans n'ont pas remporté le moindre match en championnat et ne comptent qu'un point au compteur. Si rien n'est encore fait concernant la relégation, ils vont devoir lutter jusqu'au bout. Et pourraient encore passer par la case Access Match. Une habitude diront certains. 

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • Manu
    25190 points
  • il y a 3 heures

Il faut préciser que le contrat signé ne sera effectif que si l'USAP se maintient.
Il y a une clause qui conditionne son arrivée au Top 14

Il y a toujours à l'USAP des clauses qui peuvent faire la différence.
Comme celle du contrat de Jaminet qui pourrait par ricochet faire descendre en Pro D2 le Stade Toulousain

Le comble serait que l'USAP se maintienne et que Toulouse descende puis que l'USAP attire quelques joueurs comme Capuozzo Marchand NTk Dupont ....
Presque en prod2 en 2026 et champion de Top 14 en 2027 avec 30 essais au compteurs de Reece, 20 de Capuozzo, 15 de Dupont et 10 de Marchand pour un record d'essais marqués en top 14 en une saison par un club
L'avantage est que les NTK et consort auraient moins de km à parcourir en juin 2027 pour aller surfer sur le Brennus sur la plage du Resto de chez Ginette, comme ils le font tous les ans

  • il y a 3 heures

