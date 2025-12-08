RUGBY. L'illustre Sergio Parisse peut-il quitter le RCT en vue de la coupe du monde 2027 ? 

L'italie voit logiquement en lui un atout majeur pour préparer l’équipe en vue de la coupe du monde 2027. Mais Sergio Parisse est sous contrat jusqu'en 2027 à Toulon...

Depuis plusieurs saisons, le RCT a renoué d'importants liens avec l'autre côté des Alpes. Entre son projet, son cadre de vie proche des endroits parmi les plus convoités des côtes italiennes et sa proximité géographique, le club varois a rassemblé une véritable petite diaspora italienne, au pied du Faron.

Et ce depuis l'entrée dans le staff de son ancien joueur Sergio Parisse, de laquelle ont découlé les arrivées d'Andréa Masi, mais aussi des joueurs comme Paolo Garbisi, Juan Ignacio Brex ou Gianmarco Lucchesi. Alors que le grand talent Tommaso Menoncello fut grandement courtisé pendant des mois pour renforcer le milieu de terrain, jusqu'à ce que le Stade Toulousain ne finisse par rafler la mise...

Mais, la figure azzurri de Toulon pourrait bien prendre un virage important. Le Midi Olympique rapporte que l'entraîneur de la touche varoise fait l’objet de fortes convoitises de la part de la sélection italienne, qui aimerait profiter de l'expérience et de l'expertise immenses de l'ancien 3ème ligne.

Gonzalo Quesada ne veut que lui

Parisse, qui compte 142 capes avec la Squadra, a naturellement conservé une aura gigantesque en Italie, lui qui est probablement le plus grand joueur de l'histoire du pays. Le staff de Gonzalo Quesada voit logiquement en lui un atout majeur pour préparer l’équipe en vue de la coupe du monde 2027.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants transalpins multiplieraient les échanges pour tenter de le convaincre de rejoindre le staff national. Ils voient en lui un atout majeur pour préparer l’équipe en vue des prochaines échéances internationales.

Il y a 2 ans, au moment de la reconversion du grand chauve débarqué en France en 2005, la fédé italienne avait déjà voulu s'enrôler. Mais Parisse avait préféré patienter et se faire la main dans un staff de Top 14 qu'il connaissait bien.

Le RCT accepterait-il de le laisser partir ?

Depuis lors et sans surprise, le travail en touche de Sergio est unanimement reconnu sur la Rade. De quoi renforcer la conviction de Gonzalo Quesada, qui compte sur pour venir aider sa sélection à obtenir le meilleur résultat de son histoire en coupe du monde d'ici 2 ans.

Si le club varois apprécie évidemment le travail effectué par l'homme de 42 ans, la tentation pourrait être grande pour Parisse. Et l'appel du cœur tout autant.