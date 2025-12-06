Un ancien Toulousain et Ioane avec les Samoa à la Coupe du monde ? Du lourd pour défier le XV de France

Et si les Samoa débarquaient à la Coupe du monde 2027 avec Tuilagi et deux ex-All Blacks ? Le règlement 8 le permet… et ça change tout.

Les Samoa se retrouvent dans la poule du XV de France pour la Coupe du monde 2027. Qualifiés dans la douleur face à la Belgique, les Îliens savent qu’ils devront hausser le curseur pour rivaliser avec les Bleus en Australie dans deux ans.

Et pour cela, une piste intrigue déjà tout le monde : l’arrivée potentielle de joueurs expérimentés ayant déjà porté un autre maillot international, comme Manu Tuilagi, centre de Bayonne et ancien cadre de l’Angleterre.

Tuilagi, Tuivasa-Sheck… La composition explosive que peuvent se concocter les Samoa pour la coupe du monde 2027Mais il n’est pas le seul nom à circuler : deux anciens All Blacks ont été ciblés par Planet Rugby et à n'en pas douter le staff samoan. Nepo Laulala et Akira Ioane pourraient eux aussi changer de bannière.

Un All Black aux 53 sélections prêt à basculer ?

L'ancien pilier droit du Stade Toulousain Nepo Laulala, né aux Samoa, a disputé son dernier match pour la Nouvelle-Zélande en 2023. Éligible à partir de novembre 2026, il coche toutes les cases. Son arrivée offrirait aux Îliens un pilier international de haut niveau. Autant dire qu'ils ne devraient pas se priver.

Quant à Akira Ioane, il a été écarté de la sélection néo-zélandaise depuis 2022, Ioane pourrait suivre les traces de son père Eddie. Puissant, coureur, perforant, il apporterait un profil que peu d’équipes peuvent contenir physiquement. Dans une poule avec la France, ce n’est pas anodin.

Règlement 8 : comment ces joueurs peuvent-ils changer de nation ?

Depuis 2022, World Rugby autorise un joueur à changer de sélection une seule fois, sous conditions strictes :

– 36 mois sans match international ;

– être né dans le pays ciblé, ou avoir un parent / grand-parent né dans ce pays ;

– obtention de l’accord du Comité des règlements.

C’est grâce à cette évolution que des joueurs comme Piutau, Folau ou Jean Kleyn ont déjà basculé vers leurs nations d’origine. Pour les Samoa, c’est une aubaine : leur diaspora est immense, et leur vivier regorge d’anciens internationaux désormais éligibles.

Si deux ou trois de ces stars basculent, les Samoa pourraient passer du statut de “bon outsider” à celui d’équipe piégeuse du Mondial. Pour les Bleus, cela signifie un match potentiellement beaucoup plus dense, et un groupe où le faux pas serait interdit.

Les Bleus ont hérité d'une poule largement à leur portée avec les Samoa, les USA et le Japon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pression sur leurs épaules. Favoris pour terminer en tête du groupe, ils devront réaliser des matchs sérieux en vue de la phase finale malgré le turnover. Et rien de tel qu'une grosse opposition pour monter en puissance.