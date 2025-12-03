Tirage au sort : le XV de France avec le Japon et les Samoa à la Coupe du monde de rugby 2027

Le tirage de la Coupe du monde 2027 chamboule tout : découvrez comment les "petits" pourraient enfin faire trembler les géants du rugby.

Ce mercredi 3 décembre 2025, dans la soirée en Australie, les 24 nations qualifiées pour la Coupe du monde 2027 ont enfin découvert leurs adversaires. Un moment attendu par les fans du monde entier, d’autant que le tournoi passera pour la première fois à 24 équipes, réparties en 6 poules de 4.

Le classement mondial de World Rugby à la fin des tests de novembre a servi de base pour composer les chapeaux, avant que les équipes ne soient dispatchées dans les poules A à F. Le match d’ouverture aura lieu à Perth, le 1er octobre 2027, avec les Wallabies en ouverture d’une édition annoncée comme la plus grande de l’histoire.

Le XV de France hérite de...

Fabien Galthié et ses hommes sont désormais fixés. Tête de série à la faveur de sa 5e place mondiale, la France aura pour adversaire le Japon, les USA et les Samoa.

Changement de format : Une nouvelle dynamique

Ce nouveau format bouleverse complètement la dynamique habituelle. Avec quatre groupes de six équipes servant au tirage, on évite le biais de poules « de la mort » tirées trop tôt, et on s’approche davantage de ce que fait World Rugby en Sevens : une logique plus lisible, plus équitable.

Sportivement, l’ajout des huitièmes de finale ouvre aussi la porte à des scénarios inédits : les « petites » nations européennes (Espagne, Portugal, Roumanie, Géorgie), mais aussi les émergents du Pacifique ou des Amériques, peuvent désormais viser une qualification pour les phases finales.

"Un format qui promet des surprises et plus de compétition."

La particularité majeure : pour la première fois, les premiers des poules A-D affronteront les quatre meilleurs troisièmes, quand les premiers d’E et F croiseront avec les deuxièmes de B et D. Un système pensé pour éviter de reproduire les déséquilibres de 2023 et maximiser l’incertitude.

Vers un Mondial historique

Pour les sélections du Tier 1, ce tirage conditionne non seulement leur tableau, mais aussi la gestion de leur phase de poules : rotation des cadres, gestion physique, optimisation des voyages entre les sept villes hôtes.

Pour les nations émergentes, la RWC 2027 représente une opportunité historique : plus de matchs à élimination directe, plus de chances de visibilité, et un système qui valorise les troisièmes de poule.

"Pour les fans, c’est aussi une Coupe du monde plus accessible : 2,5 millions de billets, dont 1 million à moins de 100 AUD, une première."

Les préventes débuteront en février 2026, avant une phase ouverte à tous en mai.