Tirage au sort : le XV de France avec le Japon et les Samoa à la Coupe du monde de rugby 2027

Ce mercredi 3 décembre 2025, dans la soirée en Australie, les 24 nations qualifiées pour la Coupe du monde 2027 ont enfin découvert leurs adversaires. Un moment attendu par les fans du monde entier, d’autant que le tournoi passera pour la première fois à 24 équipes, réparties en 6 poules de 4.
Le classement mondial de World Rugby à la fin des tests de novembre a servi de base pour composer les chapeaux, avant que les équipes ne soient dispatchées dans les poules A à F. Le match d’ouverture aura lieu à Perth, le 1er octobre 2027, avec les Wallabies en ouverture d’une édition annoncée comme la plus grande de l’histoire.
Le XV de France hérite de...
Fabien Galthié et ses hommes sont désormais fixés. Tête de série à la faveur de sa 5e place mondiale, la France aura pour adversaire le Japon, les USA et les Samoa.
Changement de format : Une nouvelle dynamique
Ce nouveau format bouleverse complètement la dynamique habituelle. Avec quatre groupes de six équipes servant au tirage, on évite le biais de poules « de la mort » tirées trop tôt, et on s’approche davantage de ce que fait World Rugby en Sevens : une logique plus lisible, plus équitable.
Sportivement, l’ajout des huitièmes de finale ouvre aussi la porte à des scénarios inédits : les « petites » nations européennes (Espagne, Portugal, Roumanie, Géorgie), mais aussi les émergents du Pacifique ou des Amériques, peuvent désormais viser une qualification pour les phases finales.
"Un format qui promet des surprises et plus de compétition."
La particularité majeure : pour la première fois, les premiers des poules A-D affronteront les quatre meilleurs troisièmes, quand les premiers d’E et F croiseront avec les deuxièmes de B et D. Un système pensé pour éviter de reproduire les déséquilibres de 2023 et maximiser l’incertitude.
Vers un Mondial historique
Pour les sélections du Tier 1, ce tirage conditionne non seulement leur tableau, mais aussi la gestion de leur phase de poules : rotation des cadres, gestion physique, optimisation des voyages entre les sept villes hôtes.
Pour les nations émergentes, la RWC 2027 représente une opportunité historique : plus de matchs à élimination directe, plus de chances de visibilité, et un système qui valorise les troisièmes de poule.
"Pour les fans, c’est aussi une Coupe du monde plus accessible : 2,5 millions de billets, dont 1 million à moins de 100 AUD, une première."
Les préventes débuteront en février 2026, avant une phase ouverte à tous en mai.
lebonbernieCGunther
J'aurais préféré une poule plus relevée... ces trois premières rencontres vont ressembler à des matchs de préparation où il sera surtout question de ne pas se blesser (attention aux rugueux samoans qui nous cassent régulièrement des mecs). C'est pas la poule idéale pour se mettre dans un rythme CDM, car je lis plus bas qu'on devrait prendre Ecosse (ou Irlande) dès les 8/1°, c'est du lourd pour le premier match couperet . Ce que je retiens de positif, c'est que Japon et E.U sont des équipes joueuses, ça peut nous dégourdir les jambes et nous mettre en appétit de jeu pour la suite...
Sweet Charlot
Intéressant, les bleus devraient jouer l'Ecosse (ou Irlande) dès les huitièmes puis certainement les Fidji en quart (je prends des pincettes).
Groupe facile pour l'Angleterre, mais qui jouerait en quart l'Australie chez elle...
(a moins que l'afrique du sud termine seconde de son groupe et hop un choc dès les 1/8)
Oui, Afrique du Sud-NZ qui se profile en quart dans le tableau des bleus pour les demi...
Enfin l'Argentine s'en tire bien (un 3ème en 1/8, Irlande ou Ecosse en 1/4).
Uther
Le 1/4 de finale NZ - Afrique du Sud va faire râler les sudistes 😄
Ou alors, l'un des deux fait exprès de n'être que 2ème (Pour la NZ, ce serait envisageable face à l'Australie).