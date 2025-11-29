12 absents, 2 défaites… et Alldritt obligé d’enchaîner : La Rochelle sous pression à Pau

La Rochelle sort les cadres face à Pau en TOP 14 pour stopper l’hémorragie : Alldritt et Jégou titulaires à Pau, Niniashvili sur le banc, Séguret lancé.

Pas de répit pour les cadres à La Rochelle

Le Stade Rochelais ne chôme pas. Malgré une infirmerie pleine à craquer, le staff maritime a décidé d’aligner plusieurs cadres pour le déplacement à Pau ce dimanche soir (21h05). Selon les informations de L’Équipe, Grégory Alldritt et Oscar Jégou seront titulaires en troisième ligne. Le récent capitaine du XV de France lors des tests de novembre mènera même les siens, dans une période particulièrement délicate pour le club. On rappellera que pendant les autres clubs se reposaient, les Rochelais (comme les Toulonnais) s'affrontaient le 8 novembre dernier en match en retard de la 3e journée.

Touché par une vague de blessures impressionnante, le Stade reste sur deux revers consécutifs (à Toulon 39-14 puis à domicile contre Castres 17-19) et n’a plus le luxe de laisser filer de points. Face à une Section paloise en grande forme, la relance passera forcément par un sursaut des cadres… ou un exploit collectif.

Une charnière expérimentale, une ligne arrière remaniée

Le groupe rochelais ressemble à un puzzle recomposé chaque semaine. Pas moins d’une douzaine de joueurs manquent à l’appel, dont des pièces maîtresses comme Atonio, Bourgarit, Skelton, Danty ou encore Paul Boudehent. Le secteur de la conquête est particulièrement touché. Et le staff a dû recomposer une charnière et une ligne de trois-quarts en urgence puisque Nolann Le Garrec est aussi touché à l'instar de Lagivala et Danty (out pour la saison).

Bonne nouvelle toutefois : Adrien Séguret, fraîchement arrivé de Castres, va honorer sa première titularisation. Il devrait être aligné au centre aux côtés de Seuteni. À l’arrière, le Géorgien Niniashvili, de retour de sélection, débuterait sur le banc. Une cartouche de choix en seconde période.

Pourquoi titulariser Alldritt maintenant ?

Dans un monde idéal, Alldritt aurait sans doute soufflé après les tests automnaux, à l'instar de nombreux Toulousains retenus avec les Bleus. Mais La Rochelle navigue entre deux eaux dans un championnat ultra-compétitif. À l'orée de la Coupe des champions, la pression monte dans les travées de Deflandre, et le leadership du capitaine tricolore est devenu vital.

Le staff rochelais joue ici la carte du totem : celui qui rassure, qui parle dans le vestiaire, et qui impacte dans le jeu. À ses côtés, Oscar Jégou, qui prend de plus en plus d'épaisseur dans le groupe, tentera d’amener sa densité défensive et son activité ballon en main. Sa polyvalence au centre est également un atout en cas de pépin ou de changement de stratégie.

Pau – La Rochelle : un tournant déguisé ?

Avec déjà 5 défaites en 10 journées, La Rochelle n’a pas beaucoup de marge. Les Maritimes sont 6ᵉˢ au classement, mais ne sont qu'à quatre longuers du 12e rang occupé par Lyon, qui le même bilan. Chaque point vaut donc de l'or. Et c'est encore plus vrai cette saison. Pau, invaincu à domicile, ne sera pas un client facile. Mais pour les Maritimes, l’enjeu est clair : ne pas décrocher du wagon de tête avant le retour des blessés.

En ce sens, l’intégration rapide de recrues comme Séguret, et le maintien sous pression des cadres internationaux, s’apparentent presque à un mini sprint hivernal avant la trêve. Un pari risqué… mais assumé. Ce match contre Pau pourrait faire office de tournant psychologique. En cas de victoire chez le dauphin de Toulouse, malgré les absents, ce serait un signal fort envoyé au reste du championnat. À l’inverse, une nouvelle défaite aurait un impact psychologique non négligeable avant d'entamer la campagne européenne.

Quand c’est difficile autour de nous, on a besoin de souffler un peu, rester froids, concentrés, de faire un bon plan et revenir fort. Mais si on fait comme on a fait aujourd’hui à Pau, ça peut être une démolition.(Ronan O'Gara via La République des Pyrénées

Côté joueurs, ce type de match forge des réputations. Pour Séguret, c’est une occasion en or de s’imposer. Pour Jégou, celle de confirmer qu’il peut endosser un rôle de cadre. Quant à Alldritt, son abattage sera encore scruté de près, alors qu’il a déjà beaucoup donné depuis le début de l'exercice. Pas le temps de souffler pour les Rochelais. Avec un calendrier dense, une infirmerie pleine, et des objectifs toujours aussi élevés, chaque match compte double. À Pau, c’est l’honneur (et le classement) qui sera en jeu. Et une chose est sûre : Alldritt et les siens ne viendront pas pour faire du tourisme.