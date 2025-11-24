CDM 2027. Les deux nations que les Bleus n'ont jamais affrontées parmi les mondialistes de 2027

Même si la France s’est assurée de figurer dans le premier chapeau pour le tirage des poules du Mondial 2027, elle pourrait tout de même connaître quelques surprises.

Voilà un lundi bien plus agréable qu’il y a deux semaines pour les Bleus, vainqueurs de l’Australie samedi soir 48 à 33 au Stade de France. La dynamique négative est rompue, et le XV de France termine donc l’année à la cinquième place du classement World Rugby.

Mis à jour aujourd’hui, ce classement ne bougera plus jusqu’au tirage au sort des poules pour le Mondial 2027, prévu à la mi-décembre.

Si le XV de France s’est assuré de figurer dans le premier chapeau et, de ce fait, d’éviter un membre du Top 6, le tirage pourrait tout de même réserver quelques surprises aux hommes de Fabien Galthié. Car parmi la totalité des affrontements possibles, quatre s'avèreraient inédit dans l'ère professionnelle et deux n'ont jamais eu lieu dans l'histoire de la sélection.

Pourquoi l'avenir du XV de France à la Coupe du monde 2027 se joue déjà face à l'Australie Les quatre chapeaux pour les tirages au sort du mondial 2027

Lors de la Coupe du monde 2027 en Australie, six poules de quatre équipes seront constituées. Pour la première fois, 24 équipes participeront à la compétition. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont à une phase finale élargie, marquée par la tenue des tout premiers huitièmes de finale de l’histoire du tournoi.

Ainsi, du 1er octobre au 13 novembre 2027, 52 matchs seront disputés dans sept villes australiennes. Le tirage au sort des poules devrait permettre d’y voir plus clair sur l’organisation et la répartition des matchs dans les différents stades du pays des Wallabies.

Ainsi, selon le classement World Rugby, les 4 chapeaux devraient être repartis de cette façon :

Samoa are Final Qualification Tournament Champions 🏆



See you in Australia 🇦🇺#RWC2027 pic.twitter.com/1CnBGxktGM — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 18, 2025

Le meilleur et le pire tirage selon le classement World Rugby

Ainsi, même si les Bleus se sont assurés de ne pas affronter un membre du Top 6 mondial, de belles affiches pourraient se jouer lors de la phase de poules.

Comme expliqué plus haut, un membre de chaque chapeau sera tiré au sort pour former une poule. En se basant sur le classement World Rugby, le pire tirage pour la France serait l’Australie(7ᵉ), la Géorgie(13ᵉ), et les Samoa(19ᵉ). À l’inverse, le meilleur tirage serait le Japon(12ᵉ), les Tonga(18ᵉ), et le Zimbabwe(24ᵉ).

Récemment, les Bleus ont montré leur supériorité face aux nations du chapeau 2 en battant les Fidji et l’Australie. Mais dans deux ans, la donne pourrait être très différente. Affronter le pays hôte représenterait une tout autre paire de manches pour la bande à Fabien Galthié.

Le classement World Rugby le lundi 24 novembre 2025 :

Afrique du Sud — 93,94 Nouvelle-Zélande — 90,33 Angleterre — 89,41 Irlande — 87,97 France — 87,24 Argentine — 84,97 Australie — 81,53 Fidji — 81,14 Écosse — 80,22 Italie — 78,98 Pays de Galles — 74,23 Japon — 74,09 Géorgie — 73,18 Uruguay — 69,19 Espagne — 69,01 États‑Unis — 68,26 Chili — 66,72 Tonga — 66,66 Samoa — 66,43 Portugal — 64,98 Belgique — 62,32 Roumanie — 61,50 Hong Kong — 59,61 Zimbabwe — 58,80

Les derniers résultats des Bleus face aux membres du chapeau 2

Face aux Nations du chapeau 2, les Bleus sont sur une note positive. En un an, le XV de France a affronté tous ces membres avec un pourcentage de 100 % de victoire.

Une bonne nouvelle, puisque c'est sur le papier les adversaires à battre en quête de la première place. La plus large victoire des bleus face aux membres de ce chapeau, c'était en février 2025, lors du Tournoi des six Nations, la France battait l'Italie sur le score de 24 - 76.

Dans la lignée des résultats convaincants, les Bleus avaient aussi infligé un fanny au Pays de Galles sur le score de 43 - 0.

D'ailleurs, si on remonte encore plus loin, les Bleus s'étaient imposé face au Japon 52-12 en novembre 2024. Un an après, lors de la Tournée de novembre, les Bleus se sont donc imposé face aux Fidji (34 - 21) et à l'Australie (48 - 33).

Les Bleus aux forceps face à l'Uruguay et aux Tonga

Il faut remonter loin pour retrouver quelques traces des affrontements entre la France et les 12 dernières nations du Top 24. Parmi les pensionnaires du chapeau 3, seuls l’Uruguay et la Géorgie ont affronté les Bleus depuis le début de cette décennie.

Lors de la Coupe du monde 2023, les Bleus ont battu l’Uruguay 27 à 12 à Lille. Une prestation jugée loin d’être aboutie par la presse, puisque les Français s’étaient même retrouvés à un point de l’Uruguay avant l’heure de jeu (13 - 12).

Dans le même registre, la France a affronté la Géorgie en novembre 2021. C’était seulement la deuxième rencontre entre ces deux nations, et les Bleus l’ont emporté largement sur le score de 41 à 15.

Enfin, concernant les autres membres du chapeau 3, en octobre 2019, les Bleus avaient disposé des Tonga 23 à 21 et des États-Unis 33 à 9 lors de la phase de groupe de la Coupe du monde 2019.

Oui, il y a bien eu un ''France - Hong Kong'' dans l'histoire du XV de France

Pour continuer ce tour d’horizon des potentiels futurs adversaires des Bleus, parmi les équipes du chapeau 4, seuls la Roumanie, le Canada et les Samoa ont déjà affronté la France dans l'ère moderne.

D'abord lors de la Coupe du monde 2015, les Bleus ont battu le Canada 41 à 18 et la Roumanie 38 à 11. Quelques mois plus tard, lors des traditionnels test-matchs de novembre, ils ont aussi dominé les Samoa sur le score de 42 à 8 en 2016.

Depuis le début de l’ère professionnelle, voilà donc face à qui les Bleus se sont confrontés. Pour l’anecdote, certaines rencontres ont eu lieu, il y a longtemps et n’auront sans doute aucune importance dans le cadre d’une hypothétique confrontation future.

Le 2 juin 1987, lors de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, les Bleus, emmenés par la paire de centres Denis Charvet et Éric Bonneval, s’imposent 70 à 12 face au Zimbabwe. Ce jour-là, le XV de France inscrit 13 essais, un record jamais battu en Coupe du monde.

Dans la même veine, des rencontres face à Hong Kong et au Chili ont également eu lieu. En septembre 1978, la France bat Hong Kong 26 à 6. Bien que Hong Kong soit aujourd’hui un temple du rugby à sept, sa sélection à XV ne se développera vraiment qu’une décennie plus tard.

Enfin, le 18 septembre 1954, la France domine le Chili 34 à 3 lors d’une de ses premières tournées en Amérique latine.

Il est d’autant plus surprenant de constater que les Bleus n’ont jamais affronté leurs voisins espagnols et portugais. Ces deux nations émergentes pourraient d’ailleurs se retrouver dans la même poule que la France lors du Mondial 2027, offrant l’occasion de boucler la boucle.