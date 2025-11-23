La France et l'Afrique du Sud têtes de série : les chapeaux de la Coupe du monde 2027 connus

Après ce week-end, la quasi-totalité des test-matchs automnaux se sont joués et les 24 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2027 connaissent leur chapeau.

Les participants sont fixés. Ce dimanche 23 novembre, au soir, les 24 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2027 connaissent désormais leurs chapeaux pour le tirage au sort à venir. Ce dernier aura lieu le 3 décembre prochain et donnera les différents groupes de la compétition attendue en Australie, du 1er octobre au 13 novembre.

Coupe du monde Rugby 2027 : 24 équipes, 6 Poules, 8es de finale, un tournoi sans précédent

Les mondialistes connus

Les différents chapeaux présentés sont définis en fonction du classement World Rugby. Il prend en compte chaque rencontre international et liste les différentes sélections membres de la fédération mondiale de rugby à XV. Ainsi, voici les quatre chapeaux différents qui seront en place lors du tirage au sort :

Les différents matchs de ce mois de novembre ont rebattu les cartes et certaines sélections ont eu quelques frayeurs, comme le XV de France. En cas de lourde défaite face à l’Australie, les Bleus auraient pu être éjectés du chapeau 1, mais les hommes de Fabien Galthié ont assuré la victoire à Saint-Denis (48-33).

À l’inverse, certaines nations ont réalisé de bonnes prestations sur la scène internationale, pour rejoindre le groupe au-dessus. Par exemple, le Japon a battu la Géorgie (23-25), ce samedi 22 novembre, au Mikheil Meskhi Stadium de Tbilissi. Avec ce résultat convaincant à l’extérieur, les Asiatiques ont éjecté la sélection du Caucase des douze premières places, pour rejoindre le deuxième groupe.

Qu’est ce que cette ''loi du sang'', que le Japon voudrait instaurer pour ''nipponiser'' son équipe nationale ?

24 qualifiés, un champion

Pour rappel, le prochain mondial sera le premier à se jouer à 24 équipes. Il s’agit de la troisième expansion du tournoi international, depuis sa création en 1987. Sur les trois premières éditions, 16 sélections s’affrontaient pour soulever le trophée Webb-Ellis. À partir de 1999, ce total est passé à 20 équipes pour la phase finale. La compétition prévue en 2027 sera la 11ᵉ édition et va remettre en jeu le titre de l’Afrique du Sud, couronné au Stade de France en 2023.

Pour l’occasion, les participants vont être répartis en six groupes de quatre équipes. Chaque confrontation rencontrera les trois autres prétendants de sa poule, dans le but d’être le mieux classé. Ensuite, la compétition évoluera vers une étape inédite : des huitièmes de finale. Jusqu’alors, la phase à élimination directe de la Coupe du monde commençait aux quarts de finale, mais désormais plus d’équipes pourront jouer les ultimes rencontres.

20 mois, 20 matchs, 1 mission : Galthié change de prisme avec la Coupe du monde 2027 en ligne de mire

Les deux sélections les mieux classées de chaque groupe seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Ensuite, les quatre dernières places pour cette nouvelle étape seront désignées par un classement des meilleurs troisièmes de chaque groupe. De nouvelles nations auront la possibilité de jouer un match éliminatoire, face à une grande nation rugbystique. Ensuite, des quarts, demies et une finale vont se suivre, dans l’ordre logique.

Cette formule devrait permettre d’éviter les écueils des précédentes éditions, où certains groupes étaient complètement déséquilibrés par rapport à d’autres. Elle permet aussi de laisser la chance aux sélections plus modestes de voir d’éventuels exploits être plus amplement récompensés et de réduire la durée de la compétition, pour passer à six semaines.

52 matchs, 24 équipes, 7 villes : TF1 rempile pour la diffusion du Mondial 2027 en Australie

Une hiérarchie mondiale respectée

Par ailleurs, sur les 24 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2027, la quasi-totalité d’entre elles figurent dans les 24 premières places du classement World Rugby. Unique malheureux de la phase de qualification, la Belgique pointe au 21ᵉ échelon international, mais ne se rendra pas en Océanie dans un peu moins de deux ans.

Pour cause, les Diables Noirs sont allés jusqu’à la phase de repêchage de la compétition, qui s’est jouée cet automne à Dubaï. Si la Belgique a réussi à venir à bout de la Namibie et du Brésil, elle a concédé le match nul face aux Samoa (13-13). Les Océaniens ont pris le dernier billet pour l’Australie, avec la faveur de la différence de points sur l’ensemble des rencontres de l’ultime tournoi qualificatif.

Belgique–Samoa : la fin cruelle qui prive les Diables Noirs d’un rêve mondial

Seule équipe à ne pas figurer dans le top 24 des meilleures nations mondiales, le Canada n’est pas très loin. Les joueurs d’Amérique du Nord pointent à la 25ᵉ place du classement World Rugby. Par ailleurs, la compétition reine accueille une nouvelle sélection, encore jamais qualifiée jusqu’alors : Hong Kong Chine.

Cette expansion à 24 équipes a aussi permis de récompenser certaines nations, pour les efforts impulsés dans le développement de leur rugby. Par exemple, le Portugal et le Chili, loin d’être des habitués de la compétition, se sont qualifiés pour leur second mondial consécutif. D’autres équipes, comme l’Espagne ou le Zimbabwe, retrouvent le tournoi, après plusieurs décennies sans participation.

L'Amérique du Sud, ce continent qui veut développer son rugby - Loin des Bleus, près du cœur #16