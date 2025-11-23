La France et l'Afrique du Sud têtes de série : les chapeaux de la Coupe du monde 2027 connus

Les participants sont fixés. Ce dimanche 23 novembre, au soir, les 24 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2027 connaissent désormais leurs chapeaux pour le tirage au sort à venir. Ce dernier aura lieu le 3 décembre prochain et donnera les différents groupes de la compétition attendue en Australie, du 1er octobre au 13 novembre.
Les mondialistes connus
Les différents chapeaux présentés sont définis en fonction du classement World Rugby. Il prend en compte chaque rencontre international et liste les différentes sélections membres de la fédération mondiale de rugby à XV. Ainsi, voici les quatre chapeaux différents qui seront en place lors du tirage au sort :
- Chapeau 1 : Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, France, Argentine ;
- Chapeau 2 : Australie, Fidji, Écosse, Italie, Galles, Japon ;
- Chapeau 3 : Géorgie, Espagne, États-Unis, Uruguay, Tonga, Chili ;
- Chapeau 4 : Samoa, Portugal, Roumanie, Hong Kong, Canada, Zimbabwe.
Les différents matchs de ce mois de novembre ont rebattu les cartes et certaines sélections ont eu quelques frayeurs, comme le XV de France. En cas de lourde défaite face à l’Australie, les Bleus auraient pu être éjectés du chapeau 1, mais les hommes de Fabien Galthié ont assuré la victoire à Saint-Denis (48-33).
À l’inverse, certaines nations ont réalisé de bonnes prestations sur la scène internationale, pour rejoindre le groupe au-dessus. Par exemple, le Japon a battu la Géorgie (23-25), ce samedi 22 novembre, au Mikheil Meskhi Stadium de Tbilissi. Avec ce résultat convaincant à l’extérieur, les Asiatiques ont éjecté la sélection du Caucase des douze premières places, pour rejoindre le deuxième groupe.
24 qualifiés, un champion
Pour rappel, le prochain mondial sera le premier à se jouer à 24 équipes. Il s’agit de la troisième expansion du tournoi international, depuis sa création en 1987. Sur les trois premières éditions, 16 sélections s’affrontaient pour soulever le trophée Webb-Ellis. À partir de 1999, ce total est passé à 20 équipes pour la phase finale. La compétition prévue en 2027 sera la 11ᵉ édition et va remettre en jeu le titre de l’Afrique du Sud, couronné au Stade de France en 2023.
Pour l’occasion, les participants vont être répartis en six groupes de quatre équipes. Chaque confrontation rencontrera les trois autres prétendants de sa poule, dans le but d’être le mieux classé. Ensuite, la compétition évoluera vers une étape inédite : des huitièmes de finale. Jusqu’alors, la phase à élimination directe de la Coupe du monde commençait aux quarts de finale, mais désormais plus d’équipes pourront jouer les ultimes rencontres.
Les deux sélections les mieux classées de chaque groupe seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Ensuite, les quatre dernières places pour cette nouvelle étape seront désignées par un classement des meilleurs troisièmes de chaque groupe. De nouvelles nations auront la possibilité de jouer un match éliminatoire, face à une grande nation rugbystique. Ensuite, des quarts, demies et une finale vont se suivre, dans l’ordre logique.
Cette formule devrait permettre d’éviter les écueils des précédentes éditions, où certains groupes étaient complètement déséquilibrés par rapport à d’autres. Elle permet aussi de laisser la chance aux sélections plus modestes de voir d’éventuels exploits être plus amplement récompensés et de réduire la durée de la compétition, pour passer à six semaines.
Une hiérarchie mondiale respectée
Par ailleurs, sur les 24 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2027, la quasi-totalité d’entre elles figurent dans les 24 premières places du classement World Rugby. Unique malheureux de la phase de qualification, la Belgique pointe au 21ᵉ échelon international, mais ne se rendra pas en Océanie dans un peu moins de deux ans.
Pour cause, les Diables Noirs sont allés jusqu’à la phase de repêchage de la compétition, qui s’est jouée cet automne à Dubaï. Si la Belgique a réussi à venir à bout de la Namibie et du Brésil, elle a concédé le match nul face aux Samoa (13-13). Les Océaniens ont pris le dernier billet pour l’Australie, avec la faveur de la différence de points sur l’ensemble des rencontres de l’ultime tournoi qualificatif.
Seule équipe à ne pas figurer dans le top 24 des meilleures nations mondiales, le Canada n’est pas très loin. Les joueurs d’Amérique du Nord pointent à la 25ᵉ place du classement World Rugby. Par ailleurs, la compétition reine accueille une nouvelle sélection, encore jamais qualifiée jusqu’alors : Hong Kong Chine.
Cette expansion à 24 équipes a aussi permis de récompenser certaines nations, pour les efforts impulsés dans le développement de leur rugby. Par exemple, le Portugal et le Chili, loin d’être des habitués de la compétition, se sont qualifiés pour leur second mondial consécutif. D’autres équipes, comme l’Espagne ou le Zimbabwe, retrouvent le tournoi, après plusieurs décennies sans participation.
Jacques-Tati-en-EDF
Finalement assez équilibré ... Le chapeau de l'Australie risque de pas être un cadeau ...
HookAHooker
Alors j’ai une question comment sont déterminés l’ordre des poules et comment elle se rencontre en 1/4 et en 1/2? Parce que potentiellement on veut rencontrer l’afsud ou la nz le plus tard possible dans la compétition?
Sweet Charlot
C'est en effet la question. Le tableau peut te mettre l'Australie dans le groupe de l'EDF, les Wallabies chez eux dans deux ans (y a mieux comme tirage). Et pour peu que tu finisses second du groupe et là...
Pire, de croiser pour les huitièmes un groupe avec l'Australie en chapeau 2, tu tombes sur un gros des cette étape, bof (sauf si en tant que 1er, tu prends un meilleur troisième).
Garou-gorille
"les chapeaux de la Coupe du monde 2027 connus"
Évitons le melon !
NeST
En tout cas je tire mon chapeau à toutes ces équipes brillamment qualifiées (ou pas 😉).
Maintenant c'est à WR de faire le bon tirage.
potemkine09
Chapeau bas !
lebonbernieCGunther
J'espère principalement trois choses pour ce tirage:
-1/ qu'on hérite d'une poule assez relevée afin d'entrer au plus vite dans la compétition et de trouver un bon rythme rapidement. Je me méfie en effet des matchs gigot-haricots qu'on remporte de 80 pts en faisant simplement une revue d'effectif. Je souhaite qu'on arrive chaud et avec un XV type rodé pour les 8/1°
-2/ qu'on ne tombe pas sur les Tonga ou les Samoa qui ont la malheureuse habitude de nous casser des joueurs, non par choix, mais par faiblesse technique dans les situations d'affrontement (remember Dupont en 2023)
-3/ qu'on affronte lors de cette première phase des équipes joueuses, un pour faire ch*er Galthié qui n'aime pas quand ça va vite et deux, surtout pour donner du rythme à nos joueurs.
Donc, si je pouvais choisir, je prendrais dans le chapeau 2 l'Ecosse ou l'Australie (qui va progresser, j'en doute pas un instant), dans le chapeau 3 l'Espagne et dans le 4 le Portugal.
Voilà, y'a plus qu'à...
LAmiDeTous
Bon, il faut bien des boucs émissaires pour se déverser; surtout dans les sociétés libérales et cela va aller en s'amplifiant. C'est comme ça.
lebonbernieCGunther
Tu me prends le chou avec tes "sociétés libérales" à tout va!
Jacques-Tati-en-EDF
Oui mais tu veux pas écouter aussi .. !! 😄