L'arrivée de ce technicien français reconnu peut-elle faire (encore) progresser la Géorgie ?

Alors qu’il vient de prendre la tête de Brive, Pierre-Henri Broncan quittera le club pour devenir sélectionneur de la Géorgie dès le mois de juin prochain.

C’est désormais officiel : Pierre-Henry Broncan quittera Brive dès le mois de juin 2026 pour relever un nouveau défi à hautes responsabilités.

Le coach, finaliste du Top 14 en 2022 à la tête du Castres Olympique, va rejoindre la sélection géorgienne afin de préparer la nation du Caucase à la Coupe du monde 2027, programmée sur le sol australien.

Il succède à Richard Cockerill, démis de ses fonctions plus tôt au mois de décembre. Davit Kacharava, président de la Fédération géorgienne de rugby, avait jeté son dévolu sur deux entraîneurs français pour lui succéder. Mais pourquoi Pierre-Henry Broncan ? Que peut-il apporter à cette sélection ?

55,7%, capitaine courage : ce fidèle Géorgien est-il le joueur le plus sous-côté du Top 14 ? Pierre Henry Broncan, la froideur qu'il manque à cette équipe Géorgienne

On l’a vu tantôt à Toulouse, tantôt à Castres, puis à Brive, et auparavant à Colomiers, Auch et Aurillac, ou encore comme bras droit d’Eddie Jones avec l’Australie. Bref, depuis plus de vingt ans, Pierre-Henry Broncan roule sa bosse dans le paysage rugbystique français et international.

Fort de l’ensemble de ces expériences, celui qui a longtemps dirigé la défense du Stade Toulousain s’est forgé une solide réputation d’entraîneur de renom. Il a également succédé à son père, Henry Broncan, surnommé le « Sorcier gersois », figure emblématique du sud-ouest ayant marqué les grandes années du club d’Auch.

Durant tout ses années, on ne l’a que très rarement vu décrocher un sourire en bord de pelouse. Une attitude qui a contribué à renforcer le mythe d’un entraîneur entièrement animé par la performance et l’exigence du résultat.

Pas sûr qu’il ne s’agisse que d’une légende, car Pierre-Henri Broncan a obtenu de nombreux résultats probants. Avec Castres en 2022, il ouvre les portes de la finale du Top 14 en terminant premier de la phase régulière avec la plus faible différence de points jamais observée pour un leader (+36). Un symbole du pragmatisme qu’il insuffle à ses équipes et ses choix parfois critiqués par les spectateurs, mais toujours orientés vers un seul objectif : la victoire. Cette saison-là, Castres avait ainsi décroché 17 succès.

Quelques années avant à Toulouse, il s’illustre à un poste clé, celui d’entraîneur de la défense, où il est unanimement reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes. Dans ce domaine, il échange régulièrement avec Eddie Jones, légende du XV de la Rose, confirmant encore un peu plus son statut dans le rugby international.

RUGBY. Un judoka triplement champion de France à l'essai à Brive ? Le pari fou de Pierre-Henry Broncan !

Les Lelos, une génération dorée en manque de repères

S’il était en balance avec Franck Azéma pour prendre la tête de la sélection géorgienne, le choix de Pierre-Henri Broncan s’explique aussi par sa capacité à bâtir des équipes solides et rugueuses, parfaitement adaptées au rugby international.

Fort de son statut d’entraîneur spécialiste de la défense et de son aptitude à détecter et faire progresser des talents, comme il l’avait déjà démontré lors de son passage au club anglais de Bath à la fin des années 2010, il semble cocher toutes les cases pour répondre aux problématiques d’une sélection géorgienne pourtant dotée de joueurs à haut potentiel.

Car sur les dernières rencontres, deux faiblesses majeures se sont dégagées : l’indiscipline et le manque de réalisme. Des défauts qui, à l’échelle internationale, se paient cash.

Face au Japon, lors de leur dernière confrontation, les Lelos ont ainsi laissé échapper la victoire dans les dernières secondes, encaissant une pénalité sur la sirène. Supérieurs dans le jeu, les Géorgiens ont concédé pas moins de six pénalités et se sont inclinés de deux points au terme des 80 minutes (23-25).

Dans ce contexte, la méthode « PHB » pourrait permettre aux Géorgiens de se rassurer, grâce à des consignes défensives claires et structurées, susceptibles de gommer une partie de cette indiscipline récurrente.

Par ailleurs, les dernières données le prouve, Brive figure parmi les équipes de Pro D2 les plus efficace dans le jeu au pied.

Gagui Margvelashvili and Georgia punish the Irish discipline to score their first try of the game 🇬🇪



Watch it all LIVE on the @RugbyPass App as Georgia look to upset the Irish in the first round of the #WorldRugbyU20s pic.twitter.com/Y9JBkG1CIw — World Rugby (@WorldRugby) June 29, 2025

La Géorgie avec l'Afrique du Sud au Mondial 2027

En vue du Mondial, le secteur défensif risque de compter plus que jamais, notamment face à des équipes comme l’Afrique du Sud, double championne du monde en titre.

Composée de l’Italie et de la Roumanie, la poule B de cette prochaine édition de la Coupe du monde s’annonce comme l’une des plus équilibrées. Si les Springboks font figure de grands favoris, la deuxième place qualificative est loin d’être assurée.

L’Italie, portée par un regain d’énergie et de confiance ces derniers mois, devra se défaire d’une équipe géorgienne accrocheuse, qui aura bénéficié d’une année complète de travail sous la houlette de Pierre-Henri Broncan.

La dernière confrontation entre les deux sélections s’était soldée par une courte victoire italienne (20-17). Nul doute que la fierté des hommes du Caucase cherchera à effacer, de la meilleure des manières, cette désillusion concédée quelques années plus tôt.

117kg, JIFF : sur la piste d’un molosse géorgien en 8, Vannes annonce la couleur en vue d’une remontée Top 14