117kg, JIFF : sur la piste d’un molosse géorgien en 8, Vannes annonce la couleur en vue d’une remontée Top 14

Débarqué en France en 2019, au sortir de la Coupe du monde U20, ce numéro 8 géorgien a gravi les échelons en Nationale, puis en ProD2, et bientôt en Top 14 ?

Alors que la mi-saison approche à grands pas, le RC Vannes est un solide leader de ProD2. Chose que sa victoire bonifiée (15 à 52) à Carcassonne n’a fait que confirmer, vendredi dernier.

Doté d’un effectif peut-être meilleur encore que l’an dernier en Top 14 ainsi que d’un budget taillé pour la remontée (on parle de près de 20 millions d’euros), le club breton bâtit son futur, semaine après semaine. Et s’il y aura bien évidemment un titre de champion de France à aller chercher en juin prochain pour remonter, le RCV est clairement le favori pour y parvenir.

Le colosse Ioane Iashagachvili

Et l’entité bretonne se prépare en ce sens, à en observer son recrutement. Chaque semaine, ses déplacements aux 4 coins de la France lui permettent aussi d’observer de plus près et d’échanger avec certains des meilleurs éléments de la ProD2, capables et désireux de découvrir le niveau du dessus.

C’est ainsi qu’après la signature Arthur Coville - ancien capitaine des U20 tricolores, chef d’orchestre de Provence Rugby et enfant du club - Vannes serait en pôle pour réaliser un nouveau gros coup en ProD2. Cette fois, selon les informations du Midi Olympique et de Mathieu Vich, c’est au poste de numéro 8 compte se renforcer.

C’est ainsi que cette même source nous informe que le "malabar" géorgien (1m92 pour 117kg) Ioane Iashagashvili aurait visité les installations bretonnes et effectué quelques tests, il y a plusieurs semaines.

JIFF et massif

Un joueur surpuissant qui survole la ProD2 depuis 2 saisons et qui, tant bien que mal, tire Mont-de-Marsan vers le haut à chaque apparition sous le maillot rayé. Massif, impressionnant dans sa capacité à rester debout et très actif au sol ainsi qu'en défense (il adore ralentir les sorties adverses en coffrant au ballon), il serait en effet une sacrée recrue pour remplacer le vétéran Kalamafoni (37 ans).

Cerise sur le gâteau, celui qui s’était pleinement révélé en Nationale avec le VRDR il y a 3 saisons est JIFF, lui qui a passé plusieurs saisons au centre de formation de l’Aviron Bayonnais. Bref, un client au fort potentiel (25 ans) qui pourrait bientôt venir agrandir la colonie de Géorgiens du Top 14. À condition que Vannes fasse le boulot de son côté, bien sûr…