RUGBY. Comme Marta et Delpy, qui sont les 25 autres joueurs qui ont pu faire le tremplin Nationale/ProD2/Top14 ?

Comme pour les Columérins Rodrigo Marta et Valentin Delpy, la Nationale leur a servi de tremplin pour découvrir le Top 14 ou la ProD2. Mais qui sont-ils ?

Dans un contexte ultra-concurrentiel, nombre d'Espoirs de Top 14 et de Pro D2 barrés dans leurs clubs n’hésitent plus à descendre en Nationale 1 ou 2 pour trouver du temps de jeu et espérer rebondir. Certains y font d'ailleurs aujourd'hui un beau bonhomme de chemin comme le 3ème ligne de Nice Arthur Vignolles, autrefois champion de France Espoirs avec le Stade Toulousain (en 2021) et cadre de Nissa Rugby depuis plusieurs saisons désormais.

Ou encore son coéquipier Clément Égiziano, qui connut quelques feuilles de match avec les pros du RCT à 19 ans avant de prendre le chemin de la Nationale 1 pour grandir en suivant. Et de devenir l'un des joueurs les plus impressionnants (23 essais en 63 matchs) de ce championnat aujourd'hui, à pas encore 24 ans.

Alors que l'ailier ou centre Hugo Navizet, 26 feuilles de match en Pro D2 avec Provence Rugby, a cet été franchi le pas en s'engageant à Suresnes, à l'autre bout de la France, après une saison blanche suite à une blessure au genou. Mais avec l'idée de leur emboîter le pas et d'un jour retrouver la 2ème division, avec un autre statut cette fois.

Des divisions créées pour resserrer l’écart entre le rugby pro et l’amateur

Car bien d'autres joueurs se sont servis de ces championnats de Nationale comme tremplin afin de découvrir les élites hexagonales. Ce aussi pour quoi elles avaient été créées, finalement.

Lancées pour amenuiser l’écart entre le rugby pro et l’amateur, ces divisions respectivement nées en 2020 et 2022 n’ont cessé d’évoluer, jusqu’à faire de la Nat 1 la 3ème division professionnelle de l’Hexagone, aujourd'hui diffusée sur le web comme elle l'était déjà en 2022/2023 via Rugbyzone.TV. Et de la Nat 2, un vrai championnat semi-pro où les déplacements sont bien souvent plus longs qu’en Top 14, et depuis lequel certains parviennent à signer pro.

Rodrigo Marta, le parcours idéal

À ce titre, les plus belles réussites se nomment Rodrigo Marta, ce Portugais qui fête ses 26 ans en ce mardi 18 novembre et auquel on souhaite un joyeux anniversaire en rappelant qu'il explosa en Nationale 1 sous les couleurs de Dax en 2022/2023. Lui qui avait tenté le grand saut en France depuis le Portugal, à pas encore 23 ans. Trois ans plus tard, le meilleur marqueur de l'histoire de sa sélection (36 essais) a dynamité toutes les défenses de Pro D2 un nombre incalculable de fois et s'est engagé en Top 14 pour les 3 prochaines saisons, du côté de Pau, même si rien n'a encore été officialisé.

31 essais en 60 matchs en France : la Section Paloise en passe de s’offrir LE phénomène de la ProD2

Dans le même sens, l'exemple de son coéquipier de Colomiers Valentin Delpy (on aurait aussi pu citer le cas Ugo Seunes) est frappant, lui qui profita du crédit qu'offrait la Nationale 1 aux joueurs n'ayant par la chance d'évoluer chez les Espoirs d'un club de l'élite pour attirer l'oeil du géant voisin qu'est le Stade Toulousain.

Prêté à Perpignan en fin de saison dernière puis à " Colo" pour cet exercice, l'ouvreur de 22 ans retrouvera Toulouse l'été prochain. Avec cette fois l'ambition d'obtenir un temps de jeu régulier chez le champion de France en titre. À mille lieues de ce qu'il pouvait imaginer il y a 3 ans, lorsqu'il faisait ses débuts séniors dans un club modeste de 3ème division...

Aujourd'hui, avec un certain recul depuis la création de ces divisions, l’un des objectifs initiaux est-il rempli, alors ? Focus sur ces joueurs qui, comme Marta ou Delpy, ont pu se servir des Nationale pour s’ouvrir une porte vers les 2 élites françaises.

Ils ont été recrutés par des clubs de Pro D2 ou Top 14 alors qu'ils évoluaient en Nationale :

Rodrigo Marta (ailier/centre, Dax - Colomiers, ProD2)

Arthur Proult (centre, Suresnes - Vannes, ProD2)

Adam Vargas (ailier, Montée en ProD2 avec le VRDR puis recruté en Top 14 par Castres)

Valentin Delpy (ouvreur, Blagnac - Toulouse, Top 14)

Ugo Seunes (ouvreur, Blagnac, puis Aurillac, puis Racing 92)

Mathieu Vachon (3ème ligne, Blagnac - VRDR, ProD2)

Atonio Ulutuipalelei (pilier, US Bressane - Colomiers, ProD2)

Thomas Geffré (2ème ligne, Langon - Vannes, ProD2)

Morgan Eames (2ème ligne, Bourgoin - Stade Montois, ProD2)

Yan Tabarot (talonneur, Chambéry - Carcassonne, ProD2)

Iban Hiriart-Urruty (talonneur, St-Jean-de-Luz - Dax, ProD2)

Paul Ravier (demi de mêlée, US Dax – ProD2)

Valentin Hutteau (demi de mêlée, Massy - UBB, Top 14)

J-M Decubber (3ème ligne, Massy - Vannes, ProD2)

Alfred Mouandjo (ailier, Massy - Castres, Top 14)

Thomas Lhusero (demi de mêlée, Tarbes - Valence-Romans, ProD2)

Sami Zouhair (pilier, VRDR - Soyaux-Angoulême, ProD2)

Maxime Oltmann (ailier, Tarbes - US Dax, ProD2)

Loan Réal (3ème ligne, Tarbes - Valence-Romans, ProD2)

Mosese Mawalu (ailier, Chambéry - Valence-Romans, ProD2)

Heath Backhouse (Albi - Aurillac)

Mathieu Loudet (Narbonne - Dax)

Leonel Oviedo (talonneur, Hyères-Carqueiranne - Provence Rugby, ProD2)

Exceptions :

Yan Arnold, pilier gauche de 25 ans recruté à La Seyne (Nat 2) par Carcassonne en 2023 puis montée en ProD2 en 2025 avec le club audois.

Iban Laclau, ouvreur de 21 ans signé par Mont-de-Marsan en provenance de la Fédérale 1, mais avait déjà goûté à la Nationale 2 avec Tyrosse.

Louis Suaud, 3ème ligne qui a fait la montée en ProD2 avec Nice, puis recruté par le VRDR.