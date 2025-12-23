100 points : quelle est cette équipe exaltante qui a survolé la ProD2 en 2025 ?

En 2025, l’US Colomiers aura définitivement cartonné, à l’image de son ultime victoire face au VRDR (24 à 10) vendredi dernier, qui lui a permis de reprendre la 2ème place de la ProD2 après 15 journées.

Ça y est, dans moins de 48 heures, vous aurez normalement déballé vos cadeaux au pied du sapin, le ventre plein et les yeux qui pétillent. Au moment de lire ces quelques lignes, vous serez donc peut-être déjà dans le moyen de transport qui vous permettra d’avaler les kilomètres qui vous séparent de votre lieu de villégiature pour les fêtes.

A ce titre, savez-vous qu’une équipe a réalisé ce que très peu ont déjà fait en ProD2, avec 100 points marqués au classement sur l’année civile ? En 2025, l’US Colomiers aura définitivement cartonné, à l’image de son ultime victoire face au VRDR (24 à 10) vendredi dernier, qui lui a permis de reprendre la 2ème place de la ProD2 après 15 journées.

En 2025, les coéquipiers de Rodrigo Marta auront donc glané 21 victoires et concédé seulement 10 défaites, dont plusieurs avec le bonus défensif. Ils sont donc, de très loin, la meilleure équipe de l'année civile en ProD2.

Défense de fer et attaque de feu

Il faut dire que leur bilan récompense une philosophie de jeu et de prise d’initiatives remarquable, dans la banlieue toulousaine. On ne s'ennuie jamais en voyant jouer les Columérins, équipe qui franchit le plus de cette ProD2 (79) grâce notamment à ses perce-murailles Timu et Nu’u mais aussi ses flèches Marta, Pinto ou Tuitavuki, souvent mises sur orbite par une charnière et un système de jeu fait de verticalité remuants et efficaces.

Bref, à Colomiers, on se fait plaisir et on joue, sans oublier de plaquer non plus. A la mi-saison, les Bleu et Blanc sont d’ailleurs toujours la meilleure défense de ProD2 avec 15 points de moyenne encaissés par match. LA véritable satisfaction de cette première partie d’exercice 2025/2026, nous confiait il y a quelque temps le flanker Luka Plataret.

