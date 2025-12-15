TRANSFERT. Un prêt pour mieux s’affirmer : un jeune talent du Stade Toulousain en route pour la ProD2

Le SU Agen est tout proche d’enregistrer officiellement l’arrivée de Lomig Jouanny en tant que joker médical.

Combien sont-ils, au juste ? A avoir été prêté par le Stade Toulousain à des clubs de ProD2 ces dernières années ? Rien que cette saison, on pourrait citer Valentin Delpy à Colomiers ou encore Hawkes et Portat à Provence Rugby.

PROD2. 109 points, 80%… où se situe l’aventure de Valentin Delpy à Colomiers par rapport à celle de Thomas Ramos ?

Une option dont le club le plus fourni d’Europe n’hésite pas à se servir afin d’envoyer ses jeunes talents - pour qui il n’y pas encore de place - s’aguerrir dans un championnat rude. Et qui représente évidemment un échange gagnant/gagnant pour ces clubs de 2ème division, souvent bien aidés par des jeunes qui sorte du meilleur centre de formation du pays.

Un 3ème ligne à Agen

C’est ainsi qu’un nouveau prêt va être opéré d’ici le début d’année 2026. Comme évoqué depuis quelque temps, La Dépêche indique ce lundi que le SU Agen est tout proche d’enregistrer officiellement l’arrivée de Lomig Jouanny en tant que joker médical.

Le jeune troisième ligne formé dans le Tarn et Garonne a évolué à Montauban jusqu’à sa majorité, avant de prendre la direction du Stade Toulousain en Espoirs. Ce lundi 15 décembre, la même source indique qu’il était déjà du côté d’Agen pour s’entraîner avec ses coéquipiers.

TOP 14. Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn… Quel département abonde le plus le Stade Toulousain ?Prévue initialement pour début 2026, son arrivée a finalement été avancée et l’aérien 3ème ligne (1m95 pour 98kg) a donc déjà pu prendre ses premiers repères avec ses futurs coéquipiers.

Jusqu’à la fin de la saison, et plus si affinités ?

Actuellement 8ème de la ProD2, le club Lot-et-Garonnais va évidemment voir d’un bon œil l’arrivée d’un jeune joueur français qui fut international U20 et a même connu une fois l’équipe première du Stade Toulousain en 2024.

PROD2. Cyril Baille, Stade Toulousain et maquis : itinéraire du seul rugbyman professionnel Corse, Thomas AgatiSauf surprise, Jouanny devrait faire ses débuts en ProD2 avec Agen dès le début de l’année 2026. Il arriverait sous la forme d’un prêt en provenance de Toulouse, et ce jusqu’à la fin de la saison, dans un un premier temps. Puisque l’on sait que tous les prêtés ne reviennent pas forcément dans leur club de Top 14 la saison suivante…