Pourquoi la démonstration face aux Skarks ne satisfait pas (encore) le Stade Toulousain ?

Un premier succès trompeur : la victoire toulousaine masque des failles. Glasgow, l'épouvantail, pourrait bien les exploiter.

Un début tonitruant en Champions Cup

Le Stade Toulousain a démarré sa campagne européenne par un succès probant : un 56–19 qui a rapidement mis les Sharks à distance. Avec un 28–0 en moins de 25 minutes, les Rouge et Noir ont semblé marcher sur leur adversaire, portés par un Ange Capuozzo incandescent – auteur d’un triplé – et un Julien Marchand toujours aussi clinique près de la ligne. Les Sud-Africains ont bien profité d’un trou d’air toulousain pour inscrire trois essais, mais l’entrée du banc a remis le champion de France en ordre de marche. Les chiffres confirment la maîtrise collective, même si certaines séquences rappellent qu’il reste du réglage à faire.

« Le gros point positif, ce sont nos lancements et le niveau de notre conquête tout au long du match. » - Ugo Mola

Le Stade Toulousain a construit sa victoire sur une conquête de très haut niveau, point sur lequel Ugo Mola insiste via La Dépêche : « Le gros point positif, ce sont nos lancements et le niveau de notre conquête tout au long du match. » Les statistiques lui donnent raison. Toulouse a réussi 100 % de ses mêlées et 100 % de ses touches, avec un Thibaud Flament omniprésent dans les airs (9 ballons captés) et un Alexandre Roumat souverain dans la coordination du bloc. Cette domination structurelle a offert une plateforme idéale pour construire les attaques rapides qui ont déstabilisé les Sharks.

« C’est aussi une histoire de concentration, d’application qui doit être nécessaire et utile dans ce genre de matchs. » - Ugo Mola

Une efficacité impressionnante

Sur le plan offensif, l’efficacité toulousaine saute aux yeux. Les stats montrent un Stade Toulousain qui a avancé partout : 451 mètres parcourus, 9 franchissements, 27 défenseurs battus, là où les visiteurs ont peiné à répondre. Ange Capuozzo, avec ses 111 mètres et ses 5 franchissements, symbolise cette capacité à transformer chaque prise de balle en menace. Teddy Thomas, Dimitri Delibes et Emmanuel Meafou n'ont pas été pas en reste, et la variété des points de fixation a mis les Sharks constamment sur le reculoir. Au Stade Toulousain, Capuozzo est inéluctable avec des stat’ impressionnantes !Pourtant, ce match n’est pas qu’un festival. Mola le rappelle : « C’est aussi une histoire de concentration, d’application qui doit être nécessaire et utile dans ce genre de matchs. » Le document statistique corrobore cette impression. Toulouse a manqué 18 plaquages et perdu 17 ballons, une anomalie à ce niveau. Ce trou d’air se voit aussi dans le tempo : près d’un quart d’heure sans marquer, un essai encaissé et des séquences défensives approximatives. Le coach met en garde : « Ce petit trou d’air sera préjudiciable si on réalise la même perf à Glasgow. » Sans oublier le déplacement chez les Saracens en janvier.

Un banc décisif pour renverser la donne

C’est finalement le banc qui renverse la dynamique. L’entrée d’Antoine Dupont modifie instantanément le rythme offensif : 32 mètres parcourus, 17 passes, une orchestration plus directe même s'il a été plus discret que le week-end dernier. L’arrivée de Costes (54e) puis de Castro-Ferreira (62e) apporte de la vitesse, de l'envie, et Toulouse inscrit 28 points dans les 20 dernières minutes, preuve d’un collectif capable de réaccélérer quand il le décide. « Le banc nous amène une réelle plus-value », résume parfaitement Mola.

Ce succès n’est pas un simple carton de début de campagne. Il confirme que le Stade Toulousain, malgré les absences majeures dans ses lignes arrière – Chocobares, Barassi, Mallia, Ahki –, possède encore une marge offensive considérable. Ce match valide également un élément central du projet toulousain : la capacité à maintenir une intensité élevée grâce à un banc de très haut niveau. Dans un contexte où la Champions Cup peut basculer sur quinze minutes, voir les remplaçants apporter autant pèse lourd pour la suite de la compétition. Mola insiste sur cette profondeur, notamment au talon, où Marchand, Mauvaka, Cramont et Lacombre créent une concurrence rarement vue en Europe.

Attention : départ canon suffit pas

Mais ce match rappelle aussi qu’un démarrage canon ne garantit rien. Les Sharks ont trouvé des solutions dans les intervalles toulousains ; la défense a parfois « glissé » de manière trop passive, comme le souligne Mola : « À 28–0, tout le monde commence à se regarder… Au rugby, on aime quand c’est le tien et pas trop le nôtre en défense. » La prochaine étape, Glasgow, constituera un test autrement plus relevé. Le coach ne cesse de le marteler : « C’est l’épouvantail de la poule… une équipe internationale. »

« La constance vaut parfois autant que le talent. »

Les statistiques du match montrent donc une équipe capable d’éteindre son adversaire par son rythme, mais qui doit gommer les moments de relâchement si elle veut prétendre au dernier carré européen. Les hommes de Mola savent qu'il faut viser les 5 points à chaque rencontre pour prétendre aux phases finales et jouer un maximum de matchs à domicile. Toulouse a mis 56 points, et quand une telle armada se met en route, difficile de résister. Mais ce match rappelle aussi qu’en Champions Cup, la constance vaut parfois autant que le talent. Glasgow aura son mot à dire ; Toulouse sait désormais exactement où placer le curseur.