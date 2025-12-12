392 matchs à eux deux, ces internationaux historiques ne seront pas prolongés par Clermont

On s’approche d’une fin de cycle à l’ASM : alors que ces deux légendes du club ne seront pas prolongées à la fin de l’année, les jeunes poussent fort derrière.

L'ASM Clermont, ce monument du rugby français, n’est assurément pas à sa place lorsqu’on regarde l’histoire du club. Forcément, on s’attend toujours à mieux. Si les résultats sont stables et que la qualité de jeu proposée devient de plus en plus intéressante, les Auvergnats pointent tout de même à la 9ᵉ place.

Et la raison semble toute trouvée : cette équipe est en pleine reconstruction sous la houlette de Christophe Urios. Preuve en est, c’est l’une des équipes du Top 14 qui fait le plus jouer ses jeunes avec les professionnels.

Cette jeunesse, à qui le technicien clermontois a donné toute sa confiance, prend progressivement le pas sur les légendes du club. À ce titre, la direction a pris le parti de ne pas prolonger deux joueurs emblématiques pour les saisons à venir.

S’ils ont beaucoup fait parler d’eux ces derniers mois en activant plusieurs pistes menant au recrutement d’un trois-quarts centre, les Clermontois ne se sont pas arrêtés là. Paul Costes était l’une des priorités du club, et alors que son avenir reste en suspens, un autre Toulousain pourrait bien rejoindre l’Auvergne.

Espoir formé au club, international U20 à 13 reprises et marqueur pour sa première en Top 14 avec Toulouse, Sialevailea Tolofua (20 ans) pourrait rejoindre son frère, Selevasio Tolofua, à Clermont.

C’est en tout cas ce qu’annonce le blog de supporters ASM Support, qui affirme même que ce transfert serait un souhait du jeune Tolofua. Cependant, le dossier s’annonce complexe puisqu’il est lié au Stade Toulousain jusqu’en 2028.

Madosh Tanbwe en approche pour pallier au départ d'une légende du club

Anciennement sous les ordres de Christophe Urios lorsqu’il évoluait à l’UBB, l’ailier supersonique Madosh Tambwe figure également sur les tablettes de son ancien entraîneur. En fin de contrat avec Montpellier en juin, des rumeurs circulent autour d’une possible arrivée en Auvergne.

Arrivé en provenance des Bulls à Bordeaux, l’ailier sud-africain, d’origine congolaise, avait inscrit neuf essais pour sa première saison en France. Il avait même signé un doublé en barrage face au LOU, permettant à son équipe de se qualifier pour le dernier carré de la phase finale.

Depuis, Madosh Tambwe s’est révélé aux yeux du public français grâce à des courses toujours plus explosives et des appuis de feu. Pas épargné par les blessures, son passage à Montpellier n’est toutefois pas une franche réussite pour le moment.

En deux saisons, il a disputé 20 rencontres pour six essais toutes compétitions confondues. Bien loin de ses standards bordelais. À 28 ans, l’ailier pourrait venir se relancer à Clermont pour remplacer une légende du club.

Fin d'aventure à Clermont pour Etienne Falgoux et Alivereti Raka

C’est l’information du jour en Auvergne : deux historiques de l’ASM Clermont quitteront le club à l’issue de l’exercice actuel. Tous deux internationaux avec le XV de France, ils cumulent à eux deux près de 400 matchs sous le maillot clermontois.

Étienne Falgoux, le pilier gauche le plus âgé de la mêlée auvergnate, n’a pourtant que 32 ans. C’est dire l’importance prise par la jeunesse au sein du collectif. Cette même jeunesse pousse peu à peu le natif d’Issoire vers une fin d’aventure à Clermont.

Arrivé au club en 2012, il enchaîne aujourd’hui sa 13ᵉ saison en professionnel avec l’ASM. Une longévité remarquable, qui n’a toutefois pas convaincu les dirigeants de lui proposer une prolongation. Cette saison, Falgoux a pris part à huit rencontres de Top 14, dont la moitié comme titulaire.

Bien plus en vue, le puissant Alivereti Raka a longtemps plané sur les pelouses du Top 14 comme l’arme fatale de l’ASM. D’origine fidjienne, ses qualités ont même poussé le staff du XV de France à le naturaliser pour qu’il puisse évoluer sous le maillot bleu.

En cinq sélections, il inscrira trois essais avec les Bleus, dont deux lors de la Coupe du monde 2020. Avec Clermont, les statistiques parlent d’elles-mêmes : en 178 matchs, Raka a aplati 102 essais. Dans la lignée des ailiers fidjiens de légende passés par l’ASM, Nalaga, Nakaitaci, Sivivatu, il est devenu l’une des icônes du club.

Mais l’aventure s’arrêtera également en juin prochain, après onze ans de loyaux services. Comme l’annonce France Bleu, la direction se penche désormais sur d’autres profils.

Le chantier est conséquent, mais Clermont semble s’être pris en main assez tôt pour assurer son recrutement estival. Si les rumeurs évoquées ne sont pas encore confirmées par le club, deux arrivées semblent déjà bouclées.

En effet, en provenance d’Oyonnax, le demi d’ouverture français Justin Bouraux (23 ans) portera les couleurs de Clermont dès la saison prochaine, avec un contrat de deux ans. Il devrait occuper un rôle de doublure d’Harry Plummer, tout en étant capable d’assurer l’intérim au poste d’arrière.

Buteur régulier, il a inscrit 438 points en 85 rencontres de Pro D2 sous le maillot d’Oyonnax. Ce sont nos confrères de La Montagne qui révèlent sa signature à l’ASM.

Enfin, la piste la plus médiatisée, celle menant à AJ Lam, le frère de Ben Lam (ancien de Bordeaux et Montpellier), reste d’actualité. Proche d’Harry Plummer, avec qui il a longtemps évolué à Auckland, le polyvalent trois-quarts néo-zélandais figure sur les tablettes clermontoises pour la saison prochaine. Selon le Midol, plusieurs écuries sont également intéressées par son profil.