VIDÉO. Il y a 10 ans, Nonu et les autre Rockstars de Toulon sortaient les muscles pour dominer Bath à l’ancienne

Ce Toulon-là était inarrêtable, en témoigne le score. Même Bath, champion d’Angleterre en titre, s’était cassé les dents sur ce XV de légende.

Deux équipes historiques de cette compétition vont s'affronter dimanche au stade Mayol, en clôture de la deuxième journée de Champions Cup. Toulon et Bath, c'est une longue histoire. Il y a 10 ans, ces deux équipes étaient au sommet de leur championnat respectif.

Le RCT, emmené par Mourad Boudjellal, avait fière allure. Le triple tenant du titre se rendait sur la pelouse de Bath, champion d’Angleterre, pour le compte de la 6ᵉ journée de Champions Cup.

Sur la pelouse, pluie d’étoiles filantes : Nonu, Habana, Cooper, Joseph, Watson... Bref, du beau monde. Toulon avait scellé sa victoire en fin de match grâce à la botte de James O’Connor.

Le XV toulonnais, fort d’une pléiade de légendes, s’avance sans broncher sur la pelouse de Bath après les avoir battus quelques jours plus tôt à Mayol. Ce mois de janvier 2016 portera bonheur aux Toulonnais, doubles vainqueurs de cet adversaire.

Les Rouge et Noir termineront ainsi deuxièmes de la poule 5, derrière les Wasps, avec pourtant le même nombre d'unités au classement, mais une différence de points en faveur des Anglais (+114). Avant cette deuxième rencontre, la qualification des Toulonnais était acquise, contrairement à Bath, qui jouait alors un duel à distance avec les Wasps, vainqueurs avec le bonus du Leinster sur le score de 51-10.

Pourtant, dans ce début de match, Toulon démontre beaucoup plus d’activité que les Anglais. Dès la 18ᵉ minute de jeu, Josua Tuisova se montre dangereux, couchant tour à tour trois adversaires.

Sous la houlette de Quade Cooper, les Toulonnais balayent la largeur et l’espace s’ouvre pour que Steffon Armitage aplatisse le premier essai de la partie. Quelques pénalités de part et d’autre, et Toulon est devant à la pause : 6-11.

Au retour des vestiaires, Jonathan Joseph crée un décalage qui profitera à Anthony Watson pour la réponse de Bath. Les locaux passent, mais craquent à l’heure de jeu sous une chandelle de Quade Cooper, cafouillée dans les 22 mètres et rendue à Bryan Habana. L’ailier sud-africain n’en demandait pas tant pour aller aplatir le deuxième essai de son équipe, synonyme de victoire.

À cette époque, le triangle arrière de Toulon était composé de Josua Tuisova, Bryan Habana et James O’Connor. Ça se passe de commentaires…

Cinq Toulonnais brillent encore dans l'élite française

Une décennie plus tard, la grande majorité des joueurs présents sur cette feuille de match ont raccroché les crampons depuis bien longtemps. Côté toulonnais, on faisait confiance aux jeunes, à l’image de la titularisation de Josua Tuisova, alors âgé de 21 ans.

Toujours en activité, mais désormais du côté du Racing 92, sa puissance fait encore de lui l’un des redoutables perce-murailles de notre championnat. Au Racing 92, il évolue aux côtés de Romain Taofifenua, remplaçant ce jour-là face à Bath.

On compte aussi la présence du droitier castrais Levan Chilachava, toujours aussi redoutable en mêlée fermée, et celle de James O’Connor, évoluant chez les Anglais de Leicester. Aujourd’hui âgé de 35 ans, l’arrière polyvalent ne pouvait alors pas imaginer recroiser la légende Ma’a Nonu sur les terrains.

Pourtant, malgré ses 43 ans, Ma’a Nonu, toujours à Toulon, évolue encore dans l’élite. Ce dernier pourrait même figurer sur la feuille pour affronter Bath, un joli clin d’œil à cette génération qui a fait les belles heures du RCT pendant près de cinq ans.