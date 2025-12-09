Bulls/UBB. Le champion était-il vraiment en danger ? Les chiffres du match analysés

À Pretoria, l’UBB a renversé les Bulls après une première mi-temps ''catastrophique''. Les stats dévoilent un champion encore plus dangereux qu’on ne le pensait.

L’UBB a lancé sa campagne européenne 2025-2026 par un succès à Pretoria : 33–46 chez des Bulls. Menés 33–22 à la pause, les Bordelais ont renversé la table en deuxième période, inscrivant quatre essais tout en maintenant les Sud-Africains à zéro point. Les marqueurs girondins : Penaud, Lamothe, Palu, Bielle-Biarrey (x2), Jalibert et Rayasi. La rencontre a aussi été marquée par deux cartons jaunes côté Bulls (Kriel, Pollard), qui ont ouvert des fenêtres d’accélération parfaitement exploitées par l’UBB. Matthieu Jalibert, élu Homme du match, a largement pesé sur le tempo et la dynamique du groupe.

Comment l’UBB a retourné le match ?

Un différentiel physique et d’intensité saisissant après la pause

Les statistiques montrent un basculement radical du momentum. Les Bulls dominent le volume total de plaquages (98 contre 77) mais l’UBB gagne le bras de fer sur les franchissements (17 contre 10) et les défenseurs battus (24 contre 15). Cette capacité à jouer après contact – l’UBB affiche 24 offloads, soit plus de trois fois ceux des Bulls (7) – a créé un flux offensif incessant. Ce paramètre illustre un point clé : l’UBB joue plus vite, plus juste et fatigue l’adversaire. Quand Jalibert dit : « On sait que la Coupe d’Europe c’est quelque chose qui nous correspond parce qu’on peut mettre beaucoup de vitesse », ce n’est pas juste des mots en l'air : les chiffres le confirment.

Une conquête stable à Pretoria

Face à des Sud-Africains toujours rugueux dans le combat, l’UBB a tenu le choc avec 92,31 % de mêlées gagnées, contre 69,23 % pour les Bulls. « On nous promettait l’enfer… ça nous a fait du bien de sortir du Top 14 ». Boris Palu, auteur d’un essai essentiel au retour des vestiaires, a également marqué par son activité défensive (9 plaquages) et son apport ballon en main.

Un jeu au pied maîtrisé, mais surtout… mieux orienté

Maxime Lucu (11 coups de pied) et Jalibert (8) ont piloté les sorties de camp et renversé la pression beaucoup plus efficacement que leurs homologues sud-africains. Leur gestion a permis d’étirer la défense, de mettre les Bulls dans le rouge, puis d’attaquer les espaces au moment opportun. La séquence pour le doublé de LBB à la 61e minute illustre parfaitement ce schéma : vision, montée rapide, accélération, récupération.

Un champion en quête de repères, mais une réaction majuscule

Jalibert l’a rappelé via France Bleu : « On remet notre titre en jeu… on restait sur deux défaites frustrantes ». L’UBB sortait d’un bloc délicat, et devait montrer que son identité n’était pas dissoute. Bru, lui, souligne un contraste saisissant via Le Figaro : « Catastrophiques en première mi-temps… mais je suis très fier des garçons. 23 gars connectés ». C’est peut-être LA donnée majeure du match : l’UBB n’a pas paniqué. Malgré 33 points encaissés en 40 minutes, les Bordelais s’appuient sur leur continuité offensive, leur discipline (5 pénalités concédées seulement) et leur densité collective pour renverser une rencontre que beaucoup auraient abandonnée à Pretoria.

Ce que les statistiques disent de l’UBB version 2025-2026

Une équipe capable d’un gros volume offensif

491 mètres parcourus à la main contre 402 pour les Bulls : c'est massif, surtout à l'extérieur. Rayasi (91 m), Matiu (90 m), Jalibert (64 m) et Lucu (44 m) incarnent un quatuor mobile, disponible et tranchant. Cette capacité à multiplier les menaces positionnelles offre une variété déterminante dans le rugby européen actuel.

Une défense encore friable mais mentalement solide

Encaisser 33 points en une mi-temps n’est pas anodin. Le secteur extérieur a souffert face à de Klerk (118 m) et Moodie (69 m). Mais la réaction est exceptionnelle : 0 point pris sur les 40 dernières minutes, avec un alignement enfin agressif et une ligne montée plus cohérente. Lucu résume parfaitement : « On a fait preuve de solidarité… c’était très dur ».

Un leadership de terrain affirmé

Les trois hommes ont guidé le retournement :

Jalibert : 1 essai, 12 points, 14 ballons joués, 64 m gagnés.

Lucu : gestion clinique, 44 m, deux transformations cruciales.

Palu : densité physique, 40 m, 9 plaquages

Ces chiffres confirment un leadership partagé, mieux réparti que par le passé. Pour l’UBB : elle relance la dynamique d’un champion qui doutait. Ce type de victoire à l’extérieur pose une base mentale énorme. Pour le staff : elle valide l’idée que le projet jeu-dynamique reste la meilleure identité pour cette équipe. L'Union rappelle qu’elle n’est pas championne par accident. Du côté des joueurs, certains cadres (Jalibert, Lucu, LBB) envoient un message fort avant les prochaines fenêtres internationales. Bordeaux n’a pas seulement gagné un match : elle a prouvé que son ADN — vitesse, ambition, solidarité — est intact. Et au vu des chiffres, le champion en titre semble bel et bien lancé pour défendre son trône.