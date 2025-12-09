Bulls/UBB. Le champion était-il vraiment en danger ? Les chiffres du match analysés

L’UBB a lancé sa campagne européenne 2025-2026 par un succès à Pretoria : 33–46 chez des Bulls. Menés 33–22 à la pause, les Bordelais ont renversé la table en deuxième période, inscrivant quatre essais tout en maintenant les Sud-Africains à zéro point. Les marqueurs girondins : Penaud, Lamothe, Palu, Bielle-Biarrey (x2), Jalibert et Rayasi. La rencontre a aussi été marquée par deux cartons jaunes côté Bulls (Kriel, Pollard), qui ont ouvert des fenêtres d’accélération parfaitement exploitées par l’UBB. Matthieu Jalibert, élu Homme du match, a largement pesé sur le tempo et la dynamique du groupe.
Comment l’UBB a retourné le match ?
Un différentiel physique et d’intensité saisissant après la pause
Les statistiques montrent un basculement radical du momentum. Les Bulls dominent le volume total de plaquages (98 contre 77) mais l’UBB gagne le bras de fer sur les franchissements (17 contre 10) et les défenseurs battus (24 contre 15). Cette capacité à jouer après contact – l’UBB affiche 24 offloads, soit plus de trois fois ceux des Bulls (7) – a créé un flux offensif incessant. Ce paramètre illustre un point clé : l’UBB joue plus vite, plus juste et fatigue l’adversaire. Quand Jalibert dit : « On sait que la Coupe d’Europe c’est quelque chose qui nous correspond parce qu’on peut mettre beaucoup de vitesse », ce n’est pas juste des mots en l'air : les chiffres le confirment.
Une conquête stable à Pretoria
Face à des Sud-Africains toujours rugueux dans le combat, l’UBB a tenu le choc avec 92,31 % de mêlées gagnées, contre 69,23 % pour les Bulls. « On nous promettait l’enfer… ça nous a fait du bien de sortir du Top 14 ». Boris Palu, auteur d’un essai essentiel au retour des vestiaires, a également marqué par son activité défensive (9 plaquages) et son apport ballon en main.
Un jeu au pied maîtrisé, mais surtout… mieux orienté
Maxime Lucu (11 coups de pied) et Jalibert (8) ont piloté les sorties de camp et renversé la pression beaucoup plus efficacement que leurs homologues sud-africains. Leur gestion a permis d’étirer la défense, de mettre les Bulls dans le rouge, puis d’attaquer les espaces au moment opportun. La séquence pour le doublé de LBB à la 61e minute illustre parfaitement ce schéma : vision, montée rapide, accélération, récupération.
Un champion en quête de repères, mais une réaction majuscule
Jalibert l’a rappelé via France Bleu : « On remet notre titre en jeu… on restait sur deux défaites frustrantes ». L’UBB sortait d’un bloc délicat, et devait montrer que son identité n’était pas dissoute. Bru, lui, souligne un contraste saisissant via Le Figaro : « Catastrophiques en première mi-temps… mais je suis très fier des garçons. 23 gars connectés ». C’est peut-être LA donnée majeure du match : l’UBB n’a pas paniqué. Malgré 33 points encaissés en 40 minutes, les Bordelais s’appuient sur leur continuité offensive, leur discipline (5 pénalités concédées seulement) et leur densité collective pour renverser une rencontre que beaucoup auraient abandonnée à Pretoria.
Ce que les statistiques disent de l’UBB version 2025-2026
Une équipe capable d’un gros volume offensif
RUGBY. L’éclair Temo Matiu (UBB) : l'autre 8 que le XV de France attend ?491 mètres parcourus à la main contre 402 pour les Bulls : c’est massif, surtout à l’extérieur. Rayasi (91 m), Matiu (90 m), Jalibert (64 m) et Lucu (44 m) incarnent un quatuor mobile, disponible et tranchant. Cette capacité à multiplier les menaces positionnelles offre une variété déterminante dans le rugby européen actuel.
Une défense encore friable mais mentalement solide
Encaisser 33 points en une mi-temps n’est pas anodin. Le secteur extérieur a souffert face à de Klerk (118 m) et Moodie (69 m). Mais la réaction est exceptionnelle : 0 point pris sur les 40 dernières minutes, avec un alignement enfin agressif et une ligne montée plus cohérente. Lucu résume parfaitement : « On a fait preuve de solidarité… c’était très dur ».
Un leadership de terrain affirmé
Les trois hommes ont guidé le retournement :
- Jalibert : 1 essai, 12 points, 14 ballons joués, 64 m gagnés.
- Lucu : gestion clinique, 44 m, deux transformations cruciales.
- Palu : densité physique, 40 m, 9 plaquages
Ces chiffres confirment un leadership partagé, mieux réparti que par le passé. Pour l’UBB : elle relance la dynamique d’un champion qui doutait. Ce type de victoire à l’extérieur pose une base mentale énorme. Pour le staff : elle valide l’idée que le projet jeu-dynamique reste la meilleure identité pour cette équipe. L'Union rappelle qu’elle n’est pas championne par accident. Du côté des joueurs, certains cadres (Jalibert, Lucu, LBB) envoient un message fort avant les prochaines fenêtres internationales. Bordeaux n’a pas seulement gagné un match : elle a prouvé que son ADN — vitesse, ambition, solidarité — est intact. Et au vu des chiffres, le champion en titre semble bel et bien lancé pour défendre son trône.
pascalbulroland
Le temps de jeu effectif est de 29mn, surprenant après la 1 ère période, mais pas après la seconde où on a vu des sud africains peinés physiquement...
Aristaxe
Ne pas oublier que les essais font baisser le temps de jeu effectif, à cause du temps mis pour taper la transformation puis pour se replacer et donner le coup de renvoi. Dans un match à 12 essais, ça fait minimum 12 minutes de perdues.
pascalbulroland
Etes vous sûr de ce décompte ? C'est surprenant vu qu'en top 14 la moyenne est de 35mn de temps de jeu effectif, et des essais il y en a pas mal...mais je veux bien vous croire...
noComment
temps très faible pour un match opposant deux grosses équipes qui n'ont pas vraiment eu l'air de jouer dans le même match avec une ubb finissant mieux malgré le match à l'extérieur et les fatigues du déplacement!
LAmiDeTous
Le club français a lâché des points. L'article est une réduction à une doctrine propre, nette, efficade. On peut gagner un match en marquant et en encaissant rien. C'est imparable. Sauf que que c'est difficilement applicable. Aujourd'hui, le rugby se conçoit comme un échange d'essais ou de points. On doit accepter d'encaisser des points pour en marquer plus que l'adversaire. Le club français, qui jouait à l'extérieur, en altitude, prit le dessus physiquement. On est dans une structuration du match.
lebonbernieCGunther
Tes commentaires me font penser à une notice de machine à laver en coréen... La prochaine que je change d'électroménager, je te contacte pour la traduction! Promis!
lebonbernieCGunther
Pour compléter et corriger cet article en mode arlésienne, l'UBB ne fait pas une première mi-temps "catastrophique", mais se relache seulement dans les 5 dernières mn de la première période. En seconde, les sud af' n'ont pas vu le jour, et si le score est déjà épais, ça aurait pu être bien plus lourd pour les Bulls avec 4 situations où les bordelais franchissent la ligne d'en-but sans parvenir à se retourner pour pointer. Dans le contenu, c'est un match à plus de 60 pts pour les hommes de Bru.
Ps: on est mardi, j'aurais bien aimé pouvoir donner mon avis au moins le dimanche qui a suivi le match... Je note que votre article sur l'UBB sort en même temps qu'un autre consacré au PROCHAIN match de Toulouse, alors en parler 3 jours après, si ça vous gonfle, autant ne pas le faire du tout et assumer.
Erèbe
D’un point de vue plus neutre et pas "anti-bordelais" (tant mieux qu’ils aient gagné), on peut se poser la question de l’issue du match malgré la nette superiorité bordelaise, entre la 68iem et 70iem minute.
Rappel, le score est de 33-27 pour les Bulls et ils ont l’opportunité de passer a +9.
Poteaux, dégagement de Louis, 3 rebonds favorables, touche perdue sudaf, coup de pied de pression de Jalibert, 2 rebonds favorables, essai bordelais.
Des coups du sort il y en a a chaque match et pour chaque équipe, et Bordeaux auraient parfaitement encore pu gagner le match a la vue de leur supériorité.
Il me semble quand même honnête de relever ces 2 minutes qui sont le vrai tounant du match.
C’est trop réducteur de dire "Bordeaux a marcher sur son adversaire, les stats et le score le montre".
pascalbulroland
Le terme "catastrophique" vient de Bru quand il a parlé de la 1ere période de son équipe.
Barraka
J'imagine qu'ils se gardent quelques analyses de match sous le coude pour le début de semaine, où l'actualité est plus frugale.
Michmich31
Pour le coup il y a eu un article dimanche sur l'UBB et Matiu, on frôle souvent l'indigestion avec le ST, mais c'est très probablement ce qui génère le plus de trafic sur le site et nous permet d'avoir cet espace d'échanges.
Les Clermont Perpi (première victoire !!) ou Montauban n'ont rien ou je les ai loupé.
Mention spéciale au LOU qui n'a même pas eu son match diffusé !
Pour en revenir au match, c'était le meilleur match du weekend à mon avis. ça m'a rappelé la saison dernière ou ils accélèrent 30 minutes dans le match, puis gère le reste du temps, avec une très bonne occupation de la charnière.
pascalbulroland
Heureusement que le LOU n'a pas été diffusé, ils ont perdu chez eux face à une équipe Anglaise qui est à 0 point depuis le début de la saison en Premiership.