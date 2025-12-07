RUGBY. L’éclair Temo Matiu (UBB) : l'autre 8 que le XV de France attend ?

Impressionnant dans le jeu courant, Temo Matiu se révèle un peu plus à chaque semaine qui passe avec l’UBB. De quoi rejoindre le XV de France ?

Puissant et rapide, il est un O.V.N.I. Depuis la saison dernière, Temo Matiu monte en puissance et continue d’impressionner sous le maillot de l’UBB. Le solide (1,91 m pour 100 kg) troisième ligne s’est notamment fait remarquer, ce samedi 6 décembre, avec son club en Champions Cup. S’il n’a pas inscrit d’essai, le joueur de 24 ans a été très présent offensivement en Afrique du Sud pour gagner contre les Bulls (33-46).

Un colosse au pied de feu

Titularisé en numéro 8, où il avait déjà postulé la semaine passée à Montpellier, il a mis à mal la défense sud-africaine. Il a porté une douzaine de ballons, a battu trois défenseurs, a signé un offload et s’est offert une percée au cœur de la défense adverse. En totalité, il a gagné 50 mètres avec le cuir dans les mains, soit le meilleur total pour un avant de l’UBB. Défensivement, il n’a pas été le plus actif, mais a été particulièrement propre, avec six plaquages réussis pour aucun loupé.

En Afrique du Sud, Yannick Bru a préféré le profil de Temo Matiu pour utiliser un numéro 8 mobile. Avec Marko Gazzotti, il incarne la relève à un poste clé, du côté de l’Union Bordeaux-Bègles. Entre Champions Cup et Top 14, le staff girondin semble utiliser les deux joueurs, en fonction du visage qu’ils souhaitent afficher. Une complémentarité dans les profils qui rappelle en partie celle observée entre Tevita Tatafu et Pete Samu sur les saisons précédentes.

Jusqu’à ses 19 ans, le fils de Legi Matiu n’était pourtant pas dévoué au ballon ovale. Le grand gaillard était bien plus intéressé par le basketball, avant de se dédier au rugby à XV à sa majorité. De cette transition tardive d’une discipline à l’autre, Temo Matiu a visiblement gardé quelques atouts. “Je pense que j'ai gardé quand même beaucoup de choses du basket, avec les techniques de balle en main ou même sur les touches pour les sauts, ça m'a grandement aidé. Sur la lecture du jeu aussi pour analyser les espaces”, indiquait-il pour Ici Gironde, en janvier 2025.

Espoir inespéré du rugby français

Mobile, intelligent et puissant, il a même attiré l’œil de l’équipe de France de rugby à 7, dès 2023. Par ailleurs, il fait partie des joueurs présents sur la liste de la sélection définie pour préparer les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. “Mon objectif, c’est le haut niveau, mais je dois continuer de travailler, progresser dans certains secteurs”, relativise le joueur.

Aujourd’hui, il semble être bien adapté aux codes et demandes du rugby professionnel, au point de compter une trentaine de matchs avec l’UBB, depuis son arrivée en 2024. Toujours pour la radio locale du service public, le jeune talent confiait qu’il ne se reposait pas sur ses lauriers : “Chaque semaine, je travaille en dehors des entraînements pour faire des extras dans plusieurs domaines. Parce que je sais qu'il faut que je progresse dans tous les domaines, que ce soit rugbystiquement ou physiquement.”

Son attachement tardif pour le rugby l’a fait passer sous les radars de la FFR. Cependant, le nom de Temo Matiu est d’ores et déjà connu de l’encadrement du XV de France. En novembre 2024, Fabien Galthié l’avait notamment appelé pour préparer la tournée d’automne, à Marcoussis. S’il n’a pas encore obtenu sa cap, il reste dans les petits papiers des Bleus.

Au micro de RMC Sport, Denis Charvet faisait l’éloge du joueur en octobre 2024. “Parfois, tu vois des joueurs, comme ça, en quelques minutes, ils renvoient quelque chose de différent. Il me fait un peu penser à Olivier Magne. Il a peut-être un profil un peu moins technique, mais dans le placement et dans la capacité à multiplier les efforts, il est là.[...] Yannick Bru le veut en numéro 8, il pense que c’est l’avenir”, indiquait le vice-champion du monde, après les premiers matchs en Top 14 de Temo Matiu. Pour rappel, il est sous contrat avec l'Union Bordeaux-Bègles jusqu'en 2027.

De plus, le troisième ligne a de la chance, s’il y a un poste, avec pilier droit, où le vivier manque dans le rugby français, c’est celui de numéro 8. Depuis quelque temps, Grégory Alldritt semble moins dominant et Fabien Galthié semble de plus en plus tenté à l’idée d’essayer d’autres solutions. Pour l’instant, des joueurs polyvalents, comme Mickaël Guillard, Anthony Jelonch ou Charles Ollivon s’y sont attelés depuis le dernier mondial. Chez les spécialistes au poste, Marko Gazzotti et Temo Matiu semblent former une paire intéressante, prête à faire des ravages sur les prés internationaux.

