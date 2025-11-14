Top 14. Prolongations en masse, petits qui montent, recrutement de qualité : à quoi va ressembler l’UBB la saison prochaine ?

L’UBB prolonge en masse ces derniers jours, Falatea, Buros, Uberti et Jaccobs mais à quoi va ressembler son effectif la saison prochaine ?

Alors que les dirigeants bordelais s'activent pour prolonger certains joueurs, petit à petit le visage de la future équipe bordelaise se révèle pour les prochaines saisons. Quatre prolongations ont été actées depuis le début de la saison, pour presque autant de départs.

Romain Buros (28 ans) est le premier à avoir prolongé son contrat, suivi de Pablo Uberti (28 ans). Les deux trois-quarts sont liés au club jusqu'en 2029. Enfin, dernièrement, Sipili Falatea (29 ans) a également paraphé un contrat le liant au club jusqu'en juin 2028.

Aujourd'hui, nous apprenons que le jeune Sud-Africain Tiaan Jacobs (21 ans) est, lui aussi, conservé pour deux saisons supplémentaires à Bordeaux. Un signal fort pour la jeune garde bordelaise qui pousse. Bordeaux possède d'ailleurs l'un des effectifs les plus jeunes du Top 14, avec une moyenne d'âge de 23 ans.

Des jeunes recrues sont également actées pour la saison prochaine. Une page se tourne doucement en Gironde, mais une autre s'ouvre avec de nouveaux visages…

Avant de prolonger ses cadres et de recruter de nouvelles têtes, l'UBB doit faire de la place. Et dans ce registre, le club est plutôt efficace, car très tôt dans la saison, Laurent Marti a acté le départ de cinq joueurs dont le contrat se termine en juin prochain.

Parmi les partants, Bastien Vergnes-Taillefer (29 ans), au club depuis cinq saisons. Capé cet été avec les Bleus, il quittera l'UBB à la fin de l'exercice en cours. C'est également le cas de Joey Carbury (30 ans), Lachlan Swinton (29 ans) et Jonny Gray (32 ans), tous arrivés deux ans plus tôt.

Enfin, la sensation Salise Rayasi (29 ans), arrivée cette saison en provenance de Vannes, où il a marqué six essais la saison dernière, ne rempilera pas non plus.

Parmi cette pléiade de joueurs en fin de contrat en juin et qui n'ont toujours pas été prolongés, on peut également compter Martin Page-Relo (26 ans) et Toma’Akino Taufa (30 ans). Mais, comme l'a annoncé Sud Ouest, des discussions existent pour le demi de mêlée italien.

Les Espoirs de l'UBB toquent à la porte de l'équipe première

Si les résultats cette saison ne sont pas bons (5 défaites, 1 victoire), la saison dernière, c’est une partie de cette génération qui a décroché le bouclier de champion de France, en battant les tenants du titre toulousains en demi-finale (29-40) et les jeunes Toulonnais en finale (22-17).

Parmi les 23 joueurs dans le groupe pour la finale, on note la présence d’Elijah Ibsaiene, ce troisième ligne centre de 19 ans à qui l’on promet un grand avenir en Gironde. International U20, il a notamment partagé quelques capes avec le flanker Bobby Bissu et le pilier Lenny Alifanety.

Zaccharie Affane et Mattéo Lavasellé sont, eux, en prêt aux échelons inférieurs pour s’aguerrir avant de faire leur retour à Bordeaux. Le premier cité est un visage bien connu à droite de la mêlée. Âgé de 21 ans, Zaccharie Affane est aujourd’hui entré dans la rotation à Brive ; il sera de retour dès juin pour tenter de faire son trou à Bordeaux la saison prochaine.

Enfin, Joseph Laharrague a profité des blessures pour faire ses premières apparitions en Top 14 cette année, tout comme Adrien Drault.

Parmi les espoirs champions de France l'année dernière, on peut compter la présence de Jon Echegaray, qui lui est habitué de l'équipe professionnelle et fait déjà partie de la rotation de l'équipe première.

Si le départ de Bastien Vergnes-Taillefer en a surpris plus d'un, lui y compris, c'est surtout pour faire de la place à l'Anglais Tom Willis, annoncé ces dernières semaines en Gironde. Le frère de l'excellent Jack Willis (Stade Toulousain) a indiqué son départ des Saracens à la fin de la saison. Une bien triste nouvelle pour le rugby anglais, lui qui ne sera plus éligible pour la sélection.

Reconnu comme un gros porteur de balle, capable de percer les lignes, Tom Willis devrait revenir à Bordeaux après avoir quitté le club il y a deux ans. Lors de la saison 2022-2023, il était déjà titulaire au centre de la troisième ligne pour la phase finale, avant de retourner en Angleterre.

Il entrera en concurrence avec Marko Gazzotti, bien esseulé au poste de numéro 8 cette saison, même si des options existent pour dépanner à ce poste.

Cette saison, Tom Willis avec les Saracens c'est 13 défenseurs battus, 29/29 au plaquage et 4 offloads en moins de 5 rencontres de Premiership.

Tom Willis is a BEAST!



Can England afford to lose a quality number eight such as Willis, with the Saracens man heading to Bordeaux in the summer?



FULL VIDEO: https://t.co/qBmMPLr9zD pic.twitter.com/Or54BLEitp — Andrew Forde (@andrewfrugby) October 29, 2025

...Hugo Reus aussi

Enfin, l'arrivée la plus intéressante pour l'heure est celle de Hugo Reus, en provenance de Montpellier. Le demi d'ouverture, révélé à La Rochelle avant de faire ses valises pour la Méditerranée, semble avoir des envies d'ailleurs. Il est acté que son aventure avec Montpellier s'arrêtera en juin 2026 et qu'un accord verbal existe avec Bordeaux.

C'est peut-être l'une des meilleures opérations de l'histoire du club. Le jeune ouvreur a démontré qu'il avait l'étoffe des grands dès ses débuts. International avec les Bleuets, il a mené les U20 jusqu'en finale deux années consécutives.

Ce qui frappe avec Hugo Reus, c'est surtout sa maturité, puisqu'à 19 ans, il était déjà très important dans le collectif rochelais. Cette saison avec Montpellier, c'est plus compliqué pour lui, il n'a disputé que cinq rencontres, dont une seule en tant que titulaire.

Mais une chose est sûre, il n'a rien perdu de sa magie. Face au Racing 92, il nous gratifiait d'une belle chistera, témoin de sa décontraction malgré un contexte peut être pesant pour un jeune homme de 21 ans.

La composition de l'UBB pour la saison 2026 -2027