Top 14. Retour de Jacobs, Carbery et Rayasi : la compo de Bordeaux face à Clermont

La tache s'annonce relativement difficile pour l'UBB qui se déplace pour le Boxng Day du Top 14 sur la pelouse de Clermont.

Yannick Bru avait fort à faire, tout comme tous les autres managers du Top 14 : entre les fêtes, il est difficile d’assurer une préparation optimale pour chaque joueur du championnat. Beaucoup ont bénéficié de quatre jours de repos pour pouvoir fêter Noël en famille.

C’est le cas des Bordelais, qui ne se sont entraînés qu’un jour cette semaine, aujourd’hui. Bordeaux a besoin de cette victoire pour rester sur le podium à la mi-saison. Forts d’une quinzaine européenne réussie, les Girondins viennent d’enchaîner une troisième victoire toutes compétitions confondues.

Certains éléments se sont particulièrement mis en évidence, comme Temo Matiu, titularisé de nouveau au centre de la troisième ligne face à Clermont.

Temo Matiu, excellent ces derniers temps avec Bordeaux, enchaîne aux côtés de Cameron Woki. Ce dernier complète la troisième ligne avec Tiaan Jacobs, de nouveau titularisé après une quinzaine européenne qui lui avait permis d’inscrire son premier essai avec l’UBB.

Derrière, Romain Buros occupe le poste d’arrière, tandis que Salesi Rayasi complète le triangle aux côtés de Louis Bielle-Biarrey. Yoram Moefana est relégué sur le banc et laisse son maillot au numéro 13 habituel, Nicolas Depoortère, associé à Pablo Uberti.

Enfin, la première ligne sera composée de Jefferson Poirot, Gaëtan Barlot et Carlu Sadie. Excellent ces derniers temps, Matthieu Jalibert est laissé hors du groupe au profit de Joey Carbury, qui retrouve une place de titulaire deux mois après.

Cazeaux et Gazzotti toujours out, l'infirmerie se vide

Touché au pouce face à Pau il y a un mois, l’excellent Cyril Cazeaux ne pourra pas tenir son rang face à Clermont, tout comme le jeune numéro 8 Marko Gazzotti, qui poursuit sa rééducation après une chirurgie de la cheville.

Connor Sa, Pierre Bochaton et Lachlan Swinton sont toujours aux soins, tout comme Valentin Hutteau, opéré du genou. Enfin, Ben Tameifuna pourrait revenir dans quelques semaines après une déchirure à la cuisse.

Jean-Luc Du Preez est disponible, mais n’est pas sur la feuille de match. L’ancien joueur des Sale Sharks n’a plus disputé la moindre minute depuis le mois de juin dernier avec la sélection sud-africaine. Depuis plusieurs semaines, l’international, fort de 14 sélections, s’entraîne avec l’ensemble du groupe et devra encore patienter avant de connaître sa première avec l’UBB.