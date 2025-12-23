Départ programmé à l’UBB : que perd Bordeaux (et que gagne Bayonne) avec Giroud ?

Laurent Marti l’a confirmé : Thibault Giroud quittera l’UBB. Une annonce qui change la donne pour Bordeaux… et potentiellement pour Bayonne.

Un départ annoncé pour juin 2027

Invité ce lundi 22 décembre sur le plateau de "Top Rugby" (TV7), le président de l'Union Bordeaux-Bègles, Laurent Marti, a confirmé le départ à venir de Thibault Giroud. L'actuel directeur de la performance de l'UBB quittera le club à l'issue de son contrat, soit en juin 2027. Une information qui met fin à plusieurs semaines de rumeurs persistantes autour de son avenir. Marti a salué le travail accompli par l'ancien membre du staff du XV de France tout en soulignant que l'échéance était encore lointaine. Une signature qui, si elle se confirme, illustrerait clairement les ambitions montantes du club basque.

Thibault Giroud a pris sa décision et s'est engagé à Bayonne. Il a fait son choix, on s'est expliqué. C'est dommage parce qu'il fait du très bon travail. Mais les hommes sont libres. S'il préfère une autre voie, il faut qu'il la prenne.

Une influence majeure sur le projet UBB

Depuis son arrivée en Gironde, Thibault Giroud a progressivement posé sa patte sur le projet bordelais. Arrivé avec un bagage rare (ancien joueur de NFL, spécialiste du sprint, passé par le XV de France et le RCT), il a transformé l'approche physique de l'équipe. Sous sa houlette, l'UBB a changé de dimension athlétique. Ce travail de fond a porté ses fruits avec deux finales de Top 14 disputées en 2023 et 2024, et surtout un sacre historique en Champions Cup en 2025.

Si bien sûr, cette réussite tient aussi à un recrutement intelligent, à la montée en puissance de plusieurs jeunes, ainsi qu'aux autres membres du staff, l'impact de Giroud ne peut être éludé. Sa capacité à construire des programmes individualisés, à tirer le meilleur des profils explosifs et à accompagner la récupération a permis à l'UBB de franchir un cap et de tenir la distance sur l'ensemble des compétitions.

Un nom déjà respecté chez les Bleus

Ceux qui suivent les Bleus de près se souviennent encore de la métamorphose physique du XV de France entre 2019 et 2023. Dans l'ombre de Fabien Galthié, mais avec un rôle crucial, Thibault Giroud avait imposé des standards athlétiques inédits pour le rugby français. Rigueur, exigence, les joueurs en avaient bavé. Mais les résultats avaient suivi avec notamment un Grand Chelem décroché en 2022. Thibault Giroud : Foot US, bobsleigh… ce stakhanoviste du sport en route pour le Pays basque ?Le passage de Giroud à la FFR a laissé une empreinte durable, et son retour en club à Bordeaux avait été perçu comme un véritable coup de maître de la part de Laurent Marti. Son départ en 2027 laissera donc un vide, certes anticipé, mais qu'il faudra combler avec un profil à la hauteur des ambitions de l'UBB.

Bayonne, une destination ambitieuse (et cohérente)

Si l'officialisation ne devrait intervenir que plus tard, l'arrivée de Thibault Giroud à l'Aviron Bayonnais semble de plus en plus plausible. Le club basque, qui affiche clairement ses ambitions depuis son retour dans l'élite, pourrait frapper un grand coup en attirant un profil aussi expérimenté. Pour Bayonne, recruter Giroud serait une façon de structurer davantage sa cellule performance. Ce serait aussi un signal fort envoyé aux joueurs comme au reste du Top 14 : l'Aviron veut s'ancrer durablement dans la première partie du tableau, voire plus. Dans un championnat où la préparation physique est devenue un facteur clé de la compétitivité, disposer d'un expert du calibre de Giroud est un véritable levier de croissance.

Quel avenir pour la cellule performance de l'UBB ?

Le départ annoncé de Thibault Giroud oblige déjà les dirigeants girondins à penser à l'après. Si le timing permet une certaine anticipation, il n'en reste pas moins que le profil est rare. Faudra-t-il miser sur une promotion interne, entre Loustau, Gomes ou Espiasse, ou chercher une nouvelle tête d'affiche pour continuer sur la lancée actuelle ?

Le successeur devra en tout cas maintenir l'exigence imposée par Giroud, tout en insufflant une dynamique nouvelle. Une mission d'autant plus cruciale que l'UBB s'est installé parmi les cadors du Top 14, et ne peut plus se permettre de louper une saison. La cohésion entre le staff sportif, la cellule médicale et la performance sera au centre des discussions dans les mois à venir.

Un transfert qui illustre l'évolution du rugby français

Au-delà du cas personnel de Thibault Giroud, son futur transfert (s'il se confirme à Bayonne) illustre une réalité nouvelle : les clubs du Top 14 soignent de plus en plus leur structure invisible. Cellules data, pôles récupération, nutrition, staff mental : tout ce qui gravite autour du terrain devient stratégique. Dans ce contexte, des profils comme Giroud prennent une valeur inédite. Le rugby moderne ne peut plus se contenter d'un bon plan de jeu : il exige une excellence opérationnelle de tous les instants. Bayonne, en attirant un tel profil, montrerait sa volonté d'entrer pleinement dans cette nouvelle ère. Et Bordeaux devra continuer d'innover pour rester au sommet.

Une page qui se tourne, mais encore des saisons à écrire

Thibault Giroud ne partira pas avant 2027, et d'ici là, il reste encore deux saisons pour enrichir le palmarès de l'UBB. Le groupe, toujours ambitieux, pourra s'appuyer sur un staff compétent et une base solide pour viser un nouveau titre. Marti l'a dit : le travail de Giroud est salué, et il continuera à jouer son rôle jusqu'au bout. Pour les supporters bordelais, l'annonce de ce départ est une piqûre de rappel : rien n'est figé dans ce sport, et les cycles se renouvellent sans cesse. Mais avec un minimum d'anticipation et une vision claire, l'UBB peut préparer sereinement la suite. Quant à Bayonne, si tout se confirme, c'est une sacrée affaire qui se profile.